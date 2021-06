Kiszivárgott az internetre néhány kép Kína titokzatos szuperhajójáról

Az eddig egyszerűen csak „3-as típus” néven emlegetett repülőgép-hordozó Kína egyik legmodernebb (ha nem *a* legmodernebb) hadihajója lesz, lényeges áttörést jelent Kína első két hordozójához képest, melyből az első, a Liaoning lényegében egy átépített szovjet hordozó.

Oh well, after weeks with at best blurry satellite images and a lot of guess-work, now the clear images showing the latest progress on the Type 003 carrier are coming within each minute.Seems as if the part close to the aft elevator has been added and the angled deck finished. pic.twitter.com/uq429tdHsN