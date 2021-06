Sosem látott migrációs nyomás alatt Amerika - Beválhat Joe Biden mesterterve?

"Ne jöjjetek! Ne jöjjetek!"- ezt az üzenetet küldte Kamala Harris Latin-Amerika lakosainak Guatemalában tett látogatása alkalmával. Az amerikai alelnök ezzel az Amerikára nehezedő és fokozódó illegális migrációs nyomásra kívánta felhívni a figyelmet, amely sosem látott mértéket öltött és talán a Biden-kormány legnagyobb kihívása. Az amerikai vezetés egyelőre kétszintű stratégiát alkalmaz: egyrészt különböző fejlesztési programokon keresztül igyekszik javítani a migráció forrásaként funkcionáló országokban uralkodó életszínvonalon, másrészt pedig megerősített határellenőrzés útján próbálja meg elejét venni az illegális bevándorlási hullámoknak. A hatékony válaszlépések érdekében azonban szükséges jól definiálni a migráció megjelenési formái közötti különbségeket, amelyekre egyaránt hatnak természetes folyamatok és kiszámíthatatlan események.

Erősödő migrációs nyomás

A bevándorlás kérdése volt talán az egyik legellentmondásosabb terület a Biden-kormány kormány eddigi intézkedéseinek körében, amely a népszerűségi mutatókon is éreztette a hatását.

Ennek kapcsán történt egy fontos esemény, amely alapvetően határozta meg az elnök első hónapjait. Biden ugyanis kiadott egy elnöki rendeletet, amely de facto módosította Donald Trump egyik korábbi rendeletét; az intézkedés értelmében minden felnőttet és bevándorló-családot, aki megjelent az amerikai határon, vissza kellett toloncolni Mexikóba, kivéve a kísérő nélküli kiskorúakat, akiket bevándorlási intézményekben kellett elhelyezni.

ENNEK AZ EREDMÉNYE AZ LETT, HOGY A SZÖVETSÉGI BEVÁNDORLÁSI INTÉZMÉNYEK MEGTELTEK KISKORÚ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKKAL ÉS HUMANITÁRIUS KRÍZIS ALAKULT KI A DÉLI HATÁRON, amelyet a szövetségi kormány megpróbált elkendőzni.

A helyzet rámutatott arra, hogy a kormányzatnak kiemelten kell kezelnie a bevándorlás problémáját, mivel továbbra is rekordszámú (illegális) bevándorló próbál átjutni az amerikai-mexikói határon. Éppen ezért Joe Biden alelnökét, Kamala Harrist bízta meg a krízis menedzselésével, aki a héten Latin-Amerikába repült, hogy találkozzon azon országok vezetőivel, ahonnan a legtöbb bevándorló érkezik az Egyesült Államokba.

Kamala Harris, amerikai alelnök megérkezése Guatemalába. Forrás: The Office of the Vice President/Wikimedia Commons

Az „Északi háromszög” problémái

Az Egyesült Államokba Mexikón keresztül érkező illegális bevándorlók nagy része az úgynevezett „Északi háromszögből” érkezik, amely Guatemalát, Hondurast és El Salvadort foglalja magában. A régióból 2014 óta összesen nagyjából 2 millió illegális bevándorló kísérelt meg bejutni az Egyesült Államok területére.

A térség államai egyébként Latin-Amerika legszegényebb országai közé tartoznak és rendszeresen az utolsó helyeken végeznek az egy főre jutó GDP tekintetében.

A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség ráadásul csak növekedett a koronavírus-járvány kitörése óta. A gazdasági tényezők mellett pedig az utóbbi években különböző természeti csapások többeket kényszerítettek otthonaik elhagyására. A klímaváltozás következtében ráadásul ezek a folyamatok még intenzívebbé válhatnak a jövőben. 2020-ban például több hurrikán pusztított a régióban, de a térség országainak fontos bevételi forrását jelentő kávéültetvényeket is megtámadott egy gombabetegség, amelynek következtében jelentősen visszaesett az exportálható kávé mennyisége. A térség lakóinak életét és biztonságát emellett igen gyakran fenyegetik fegyveres konfliktusok, a közbiztonság állapota pedig sok helyen válságos.

A térség államainak kormányai számos eszközt próbáltak már alkalmazni a fent említett problémák kezelése céljából, beleértve a gazdasági fejlődést ösztönző programokat vagy kemény fellépést a szervezett bűnözés megfékezésére, azonban csak részsikereket tudtak elérni. Döntően azért, mert a források hatékony elosztását az állami szinten működő korrupció nagyban gátolja.

A Biden-kormány bevándorlási politikája

A Biden-kormány a fent említett problémát alapvetően két intézkedés együttes alkalmazásával próbálja meg áthidalni.

Egyrészt előirányoztak egy 4 milliárd dolláros tervet, amelynek célja a „migrációs probléma gyökereinek” kezelése. Ezek közé sorolható a korrupció, a szegénység, illetve közbiztonság rossz állapota. Az Egyesült Államok ugyanakkor ezzel párhuzamosan különböző kampányokon keresztül igyekszik lebeszélni a térség lakóit, hogy útnak induljanak a mexikói-amerikai határ felé. Felszólították például a közép-amerikai országok vezetőit, hogy számolják fel a létező illegális migrációs útvonalakat, illetve az amerikai kormányzat nem hagyott fel az illegálisan az Egyesült Államokba érkezett bevándorlók kiutasításának gyakorlatával sem.

Jól illusztrálja ezt Kamala Harris e heti kijelentése Guatemalában, ahol a helyi elnökkel való egyeztetés után egy sajtótájékoztatón kérte a régió lakosságát arra, hogy ne menjenek az Egyesült Államokba.

Egyértelművé akarom tenni azoknak a régióban, akik az amerikai-mexikói határra vezető veszélyes utat meg akarják tenni: ne jöjjetek! Ne jöjjetek!

- mondta Harris, de hozzátette, hogy a célja Biden elnökkel az, hogy „segítsen reményt találni otthon Guatemala lakosainak”.

Kamala Harris egyeztet a guatemalai elnökkel, Alejandro Giammattei-el. Forrás: Fehér Ház/Wikimedia Commons

A kijelentést követően számos kritika érte Harrist, főleg a Demokrata Párt progresszív szárnyának részéről. Annak ellenére, hogy az alelnök nem tudott látványos eredményt felmutatnia guatemalai útján, két üzentet sikerült nyomatékosítania, amelyek meghatározhatják az amerikai vezetés bevándorláspolitikáját az elkövetkező évekre:

Az Egyesült Államok hajlandó forrásokat elkülöníteni az „Északi háromszög” országaiban uralkodó életminőség javítása céljából, ugyanakkor ennek feltétele, hogy az adott országok vezetése hatékonyan lépjen fel a korrupcióval szemben. A Biden-kormány a továbbiakban is szigorú ellenőrzést fog alkalmazni déli határánál, amelynek jegyében igyekszik lebeszélni a térség államainak lakóit, hogy egyáltalán útnak induljanak Amerika felé. A kemény fellépés valószínűleg a republikánusok oldaláról érkező azon kritikák leszerelésére is szolgál, miszerint a Biden-kormány túl megengedően lép fel az illegális bevándorlókkal szemben.

Hosszú hullámok és rövid tüskék

Természetesen az még nem világos, hogy Biden-kormány tervei valóban hatékony megoldást jelenthetnek-e az Egyesült Államokba történő bevándorlás mérséklése, illetve a közép-amerikai országokban élők életminőségének javítása tekintetében. A Foreign Affaires kapcsolódó elemzése szerint ehhez szükséges különbséget tenni a migráció megjelenési formái között.

Az elemzés szerint a migrációnak alapvetően két karaktere van: a hosszú hullámok és a rövid tüskék.

A hosszú hullámok általában évtizedekig tartanak és paradox módon nem a nélkülözés, hanem a növekvő jólét hajtja őket. Példaként hozható fel Svédország, amely esetében 1860 és 1910 között az ország lakosságának ötöde vándorolt ki az Egyesült Államokba, jóllehet Svédország nem küzdött válsággal ebben az időszakban. Igaz lehet ez az „Északi háromszög országaira is, mivel kiskorúak kivándorlása például kifejezetten a legfejlettebb régiókban összpontosul. A jelenség hátterében az áll, hogy a javuló életkörülmények miatt egyre hosszabb lesz az emberek élettartama, illetve a gyermekhalandóság is csökken. Ezt azonban a népszaporulat nem tudja rögtön lekövetni, így könnyen megeshet, hogy egy időszakra túlkínálat áll be munkaerőpiacon megjelenő munkavállalókból. A munkahelyekért folytatott verseny miatt viszont egyre többen döntenek úgy, hogy külföldön próbálnak szerencsét. Ez azonban csak ideiglenes állapot, egy bizonyos fejlettségi szint fölött már a demográfiai mutatók is stabilizálódnak. Bár a folyamat hosszú és természetes, fel is gyorsítható olyan hosszú távú fejlődési programokon keresztül, mint akár a Biden-kormány által belengetett 4 milliárd dolláros csomag.

A rövid tüskék problémája azonban már nehezebb dió. Elsősorban azért, mert a hosszú hullámokkal ellentétben ezek nem természetes, jól kiszámítható folyamatok, hanem hirtelen jött helyzetek, amelyek felpörgetik a migrációt. Ezek közé sorolhatók a természeti katasztrófák, a járványhelyzetek, illetve háborús konfliktusok. Bár ezekre jóval nehezebb választ adni, a fejlett országoknak így is számos eszköz maradt a kezükben, például segélycsomagok küldése, vagy újjáépítést szolgáló források biztosítása útján, de aktuális példát említve a koronavírus-vakcinák adományozásának is pozitív hozadéka lehet.

Az elemzés külön hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy legyenek jól definiált csatornái az legális bevándorlásnak is, például ideiglenes munkavállalói vízumok biztosításával.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a korlátozott mozgástér ellenére az Egyesült Államoknak számos lehetőség áll rendelkezésére a bevándorlási kérdés rendezésére, ehhez azonban szükséges jól definiálni a migráció megjelenési formái közötti különbségeket.

Címlapkép forrása: David McNew/Getty Images