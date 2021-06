Az E.On számos segítséget nyújthat az autóiparnak, hogy a zöld gyártás pénzügyileg is fenntartható és hatékony legyen

Az E.On-nál hiszünk abban, hogy a jó gondolatok együtt születnek és ha ketten együtt gondolkodnak, akkor az egy meg egy több lesz kettőnél – jelentette ki előadásában Tóth András a Járműipar 2021 konferencián. Az E.On Hungária csoport megoldásértékesítési igazgatója hangsúlyozta azt is, hogy a fenntarthatóság nem csak azt jelenti, hogy valami zöld, hanem pénzügyileg is fenntartható és hatékony. Kiemelte, az autóipari cégek jelenleg döntően napelemes rendszereket szeretnének alkalmazni a zöld energia előállításának érdekében, ugyanakkor nem szeretnének energetikai engedélyessé válni. Cégcsoportjuk ebben is tud segítséget nyújtani, továbbá számos másik terméket és szolgáltatást kínálnak az autóipari szereplők számára.

Tóth András előadása bevezetéseként elmondta, hogy az E.On SE stratégiát váltott, ennek keretében három pillére kívánja helyezni működését a jövőben, amelyek az alábbiak:

Hálózatüzemeltetés Energiakereskedelem Infrastruktúra megoldások

Előadását azzal folytatta, hogy az Audi és az E.On együttműködésének eredményeképp Európa legnagyobb tetőnaperőmű-parkja épült meg a német prémiumautó-gyártó győri logisztikai központjának tetején. Az E.On Hungária csoport megoldásértékesítési igazgatója a projekttel kapcsolatban azt is elmondta, hogy az Audi Hungaria biztosította két, egyenként mintegy 80 000 négyzetméteres logisztikai központjának tetőfelületét a naperőműpark kiépítéséhez. Az együttműködés keretében pedig az E.On helyezte üzembe és működteti a 36 000 napelemből álló parkot, amely évente több mint 9,5 GWh energiát termel.

Ez az energiamennyiség 3 800 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. A megújuló forrásból megtermelt zöld áramnak köszönhetően mintegy 4900 tonnával kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe. A közös munka eredményeként létrejött napelempark érdemben hozzájárult ahhoz is, hogy az Audi magyarországi telephelye karbon-semleges gyárrá vált.

A világ, amit teremtettünk, a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni a gondolkodásunk megváltoztatása nélkül

– idézte Albert Einstein szavait Tóth András annak kapcsán, hogy a digitalizáció mindent átalakít és ebben nem lehet kivétel az energetika sem, amely olyan kiemelten fontos területhez kapcsolódik, mint az:

Adatmenedzsment

Digitális infrastruktúra

IoT eszközök

Automatizáció/Robotizáció

Mesterséges Intelligencia

Smart Home/City/Factory

Az E.On Hungária csoport megoldásértékesítési igazgatója kitért arra is, hogy ma az energiavilágban új szerepek jelennek meg. Hangsúlyozta, hogy napjainkban energiát termelni már nem a nagy integrált energetikai cégek privilégiuma. A Tiszta energia csomag is új szerepeket hoz létre, mint például az energiaközösség, vagy éppen az aggregátorok. Ebben az új világban felértékelődik a rugalmasság is a fogyasztásban és termelésben egyaránt.

Tóth András előadásában hangsúlyozta, a fenntarthatóság alapja, hogy valami környezetileg fenntartható. Nem elég csak megújuló energiatermelésre átállni, a felhasználásnak is hatékonyabbnak kell lennie. A világ az elektrifikáció irányába halad.

Ha reggel felkelsz és azt gondolod, hogy a jövő jobb lesz, akkor az egy csodálatos nap. Egyébként nem az

– idézte Elon Musk szavait az E.On Hungária csoport megoldásértékesítési igazgatója.

Ezt követően felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az energetika nem csak digitalizálódik, hanem demokratizálódik is, mindenki eldöntheti, hogy fogyaszt, vagy termel, vagy mindkettőt végzi egyszerre.

Tóth András a mérethatékonyság alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy míg a huszadik század elején a városi rendszerek, a közepén pedig az egyre nagyobb fosszilis erőművek domináltak, mostanra eljutottunk oda, hogy az elosztott termelés, vagyis a kicsi rendszerek, a háztartási méretű erőművek válnak dominánsabbá.

Hozzátette, napjainkban egyre nagyobb szerephez jut az energiatárolás és jelentőssé válik a fogyasztói szabályozás. Utóbbi azt jelenti, hogy a fogyasztók már részt vesznek a villamos energia keresleti-kínálati egyensúlyának fenntartásában, míg korábban ezt a rendszerirányító nagy erőművek végezték.

Tóth András előadásában három konkrét projektjükről is beszélt, elsőként a korábban már említett Audival történt együttműködésről, amely azzal az ügyféligénnyel kezdődött, hogy a német prémiumautó-gyártó zöld energiát kívánt előállítani a termeléséhez. Ezt az igényt sikerült kielégíteni naperőművek segítségével, amelyeknek köszönhetően helyben előállítható a zöld energia.

Másodiként a MOM Parkkal kötött megállapodásról beszélt, amelynek keretében teljeskörű szolgáltatást nyújtanak, ideértve az energiaellátást, az üzemeltetést és a karbantartást. Továbbá olyan tevékenységeket is végeztek, amelyek az E-On-tól talán meglepőnek tűnhetnek, mint például a hűtőtorony felújítása, mágneses leválasztók beépítése, kompresszoros folyadékhűtők felújítása, vízgépház javítása vagy éppen a gázmotor telepítése.

Az E.On Hungária csoport megoldásértékesítési igazgatója végezetül pedig a Hell Energyvel folytatott együttműködést részletezte, amelynek keretében folyamatosan magas minőségű villamos energiaellátást kell biztosítaniuk. Ennek oka, hogy a gyártásban alkalmazott vezérlőelektronika annyira kifinomult, hogy a legkisebb, akár egy-két másodperces áramkimaradásokra is a gyártósorok leállításával reagál. Éppen ezért a termeléskiesés kiküszöbölésére a gyár villamos hálózatát „immunissá” tették az áramkimaradásokra egy szünetmentes berendezés beépítésével, mindössze két hét alatt. Kiemelte azt is, hogy mindhárom beruházás megtérülő, vagyis a partnerek által a zöld megoldásokba befektetett tőkéje egészen biztosan megtérül majd a jövőben.

Tóth András előadásának végén arra hívta fel a hallgatósága figyelmét, aki az energiára úgy tekint, hogy vesz áramot és vesz gázt és külön megold minden egyebet, az nem fog optimális eredményeket elérni.

Az E.On-nál hiszünk abban, hogy a jó gondolatok együtt születnek és ha ketten együtt gondolkodnak, akkor az egy meg egy több lesz kettőnél

– hangsúlyozta a E.On Hungária csoport megoldásértékesítési igazgatója.

Hozzátette, a fenntarthatóság nem csak azt jelenti, hogy valami zöld, hanem pénzügyileg is fenntartható és hatékony. Zárásként elmondta, hogy az autóipari cégek jelenleg döntően napelemes rendszereket szeretnének alkalmazni a zöld energia előállításának érdekében, ugyanakkor nem szeretnének energetikai engedélyessé válni. Tóth András hangsúlyozta, ebben is tudnak segíteni, majd néhány példát említett arra vonatkozóan, hogy jelenleg milyen termékeik érhetők el az iparági szerelők számára is:

Napelemes rendszerek tervezés-kivitelezés-üzemeltetése

Gázmotoros rendszerek kiépítése

Veszteséghő felhasználása

Szünetmentes berendezés beépítése

Rugalmassági termékek

