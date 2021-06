Jön a tét nélküli választás, amelynek eredményébe az egész Közel-Kelet beleremeghet

Pénteken elnökválasztást tartanak Iránban, amely meghatározó befolyást gyakorolhat az ország jövőjére annak ellenére, hogy az iráni intézményrendszeren belül az elnöki hivatal jogkörei igen korlátozottak a vallási elöljárók hatalma mellett. A választási folyamatot azonban már jó előre manipulálta az iráni vezetés, például mérsékelt jelöltek kizárásával vagy a keményvonalas konzervatív jelöltek nem titkolt támogatásán keresztül. Emiatt igen alacsony részvétel várható, amely a keményvonalas szárnyat erősítheti. Ez nemcsak a 2015-ös atomalku feltámasztását veszélyeztetheti, de a politikai reformok reményét is hosszú távra parkolópályára teheti a közel-keleti országban.

Az elnöki hatalom valódi súlya

Ahhoz, hogy a pénteki választás tétjét megértsük, érdemes megvizsgálni az iráni elnöki tisztség hatáskörét. Az 1979-es forradalmat követően Irán egy autokratikus monarchiából iszlám köztársasággá alakult. Ennek megfelelően változott meg a politikai berendezkedés, melyben kiemelt szerepet kaptak vallási elöljárók. Az ország valódi vezetője a megválasztott elnök helyett a legfelsőbb vezető tisztségét betöltő Ali Hámenei ajatollah, akit a vallási vezetőkből álló Szakértők Tanácsa választ meg, mandátuma pedig egy életre szól. Az ajatollah a fegyveres erők főparancsnoka, a külpolitika irányítója és lényegében ellenőrzést gyakorol mind a törvényhozó, mind a végrehajtó, mind pedig a bírói hatalom fölött.

Ezek alapján könnyű belátni, hogy az elnök mozgástere kifejezetten szűkös.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője. Forrás: Iranian Leader Press Office/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Ő nevezi ki ugyan a minisztereket, de a fontosabb miniszteri tárcák esetében szükséges elnyerni a legfelső vezető és a parlament jóváhagyását, hasonló gyakorlat érvényesül a fajsúlyosabb nagyköveti pozíciók kiosztásánál is. Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy az elnök csak egy báb a rendszerben, ő vezeti Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanácsot, amely többek közt felel a közel-keleti ország kül- és biztonságpolitikájáért, illetve Haszán Roháni jelenlegi elnök hivatali ideje alatt is láthattuk, például a 2015-ös atomalku tető alá hozásában, hogy az elnöknek igenis van befolyása a külpolitika alakítására, hiszen egy keményvonalasabb vezetés esetében egy ilyen megegyezési kísérlet kizárt lett volna. Ebben a szervben is találhatunk azonban több delegáltat, akiket az ajatollah nevez ki, közülük talán a legfontosabb az iráni Forradalmi Gárda vezetője. A Forradalmi Gárda hatáskörét pedig jól mutatja Dzsavád Zárif iráni külügyminiszter közelmúltban kiszivárgott nyilatkozata, miszerint a szervezet 2020-ban meggyilkolt parancsnoka, Kászim Szulejmáni leuralta az iráni diplomáciát míg neki, külügyminiszterként időnként semmilyen befolyása nem volt a külpolitika alakulására. Ha igazán meg szeretnénk nevezni egy területet, ahol a megválasztott elnök szabadon járhat el, az a gazdaságpolitika. Ez azonban nem egy hálás feladat, figyelembe véve a nyugati szankciók által sújtott iráni gazdaság meglehetősen válságos állapotát.

Az elnök esetében tehát kijelenthető, hogy bár a pozíció nem súlytalan és akár érdemi befolyást is gyakorolhat az államügyek intézésére, a legfontosabb döntések tekintetében az ajatollahé a végső szó.

A választási rendszer manipulációja

A választási rendszer is meglehetősen rendhagyó módon működik, amelyben igen csekély mértékben érvényesülnek a demokratikus elvek. Jóllehet, sokan jelöltethetik magukat az elnöki pozícióra, ezt több mint hatszázan meg is tették idén, valójában a 12 tagú Őrök Tanácsa dönti el, hogy ki mérettetheti meg magát. Nem meglepő módon az Őrök Tanácsának összetételére is elsősorban az ajatollah van hatással. Az említett szervezet a mostani választás esetében csak hét jelöltet hagyott jóvá, öt keményvonalast, egy mérsékeltet és egy reformert. Ebben kétségkívül nagy szerepet játszott az is, hogy az Őrök Tanácsa már előre elutasította több jelentős mérsékelt jelölt indulását, amely a konzervatív jelöltek felé billentette a mérleg nyelvét.

Az iráni belpolitikában ugyanis három nagyobb csoport van: a konfrontatív keményvonalasok az atomprogram folytatásának hívei, a mérsékeltek igyekeznek fenntartani a status quót, ezek közé tartozik a jelenlegi elnök, Roháni is, míg a reformerek belülről szeretnék megváltoztatni az iszlám köztársaság működését.

A napokban azonban visszalépett az iráni elnökválasztás egyetlen reformer jelöltje, Mohszen Mehralizadeh, ezzel vélhetően az egyetlen ringben maradt mérsékelt jelölt, Abdolnaszer Hemmati esélyét akarja növelni. Hemmati egyébként korábban az iráni jegybank elnöke volt, magát pragmatikus és mérsékelt politikusként próbálja feltüntetni, bár hivatalosan egyik oldalhoz sem sorolja magát.

A mérsékeltek jelöltje, Abdolnaszer Hemmati. Forrás: Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Személye, már csak a korábban betöltött pozícióiból ítélve is a regnáló politikai elithez sorolható, azonban igyekszik a reformisták felé is gesztusokat gyakorolni, például amikor kijelentette, hogy megválasztása esetén és bizonyos feltételek teljesülése mellett hajlandó lenne találkozni Joe Biden amerikai elnökkel. Komoly politikai reformokra azonban tőle sem lehet számítani, főleg az elnöki pozíció korlátozott jogkörei, illetve Hemmati, rendszerhez alkalmazkodó, pragmatikus megközelítéséből kiindulva.

Ami a keményvonalas frakció jelöltjeit illeti, a favorit egyértelműen Ebrahim Raiszi, jelenlegi főbíró. Az ultrakonzervatív jelölt korábban annak kapcsán lett ismert, hogy 1988-ban, akkor még teheráni főügyész-helyettesként köze volt több ezer politikai fogoly kivégzéséhez. Elemzők és közvéleménykutatók azonban mégis őt tartják a legesélyesebbnek az elnöki szék elnyerésére, ebben pedig több szempont is közrejátszik.

Raiszi jóban van Ali Hámeneiel, egyesek pedig az idős és az utóbbi időben betegeskedő ajatollah utódját látják benne.

Ennek megfelelően az iráni intézményrendszer és az Őrök Tanácsa is őt részesíti előnyben, jelöltségét nem is akadályozták semmilyen eszközzel, illetve az ő plakátjait lehet látni a legtöbb helyen országszerte. Elsősorban azonban a televízióban elmondott korrupcióellenes beszédei, illetve populista ígéretei révén tett szert ismertségre. Köztudott az is, hogy Raiszi a jelenlegi iráni vezetésnél is keményebben lépne fel a nyugattal szemben.

Raiszin és Hemmatin kívül már csak két jelölt van versenyben a visszalépések miatt, mindketten a konzervatív oldalhoz tartoznak, de esélyeik kisebbek a választás megnyerésére.

Ebrahim Raiszi támogatói Teheránban. Forrás: Majid Saeedi/Getty Images

Soha nem látott apátia a választók körében

A pénteki voksolás más szempontból is érdekes lehet. Ez lehet ugyanis az első választás az 1979-es forradalom óta, ahol a választói részvétel nem éri el az 50%-ot. Ez jól illusztrálja, hogy mekkora legitimációs deficittel küzd a rendszer, amely alapvetően két tényezőből adódik:

A legtöbb reformer és mérsékelt kizárása a versenyből szavazói elégedetlenséghez és érdektelenséghez vezetett, mivel sokan nem érzik úgy, hogy a jelenlegi jelöltek közül bármelyik is érdemi változásokat tudna előidézni a közel-keleti országban. Ezt az érzést csak erősíti, hogy az intézményrendszer egyértelműen a keményvonalas Raiszit favorizálja, illetve, hogy a mérsékeltnek számító Haszán Roháni nyolcéves elnöksége alatt sem mentek végbe számottevő reformok Iránban. Ebből a megfontolásból sokan a választások bojkottjára szólították fel a lakosságot. A másik fontos szempont, amely hozzájárul a választói apátiához az az iráni gazdaság válságos állapota. Amióta a Trump-kormány 2018-ban kilépett az Iránnal kötött nukleáris megállapodásból és újra szankciókat vetett ki közel-keleti országgal szemben, a gazdaság gyakorlatilag mélyrepülésben van. Ezt a problémát csak tetézte a koronavírus-járvány, amely rengeteg áldozatot szedett Iránban. A szankciók következtében drasztikusan visszaesett az ország kőolajexportja, számos nyugati cég kivonult az országból, a munkanélküliség pedig 9,4%-on áll. Mivel a kieső olajbevételek miatt Irán nem jut külföldi devizához, a vezetés kényszerű pénznyomtatásba kezdett. Az infláció ennek következtében rekordokat döntöget, a mértéke idén áprilisban elérte az 50%-ot. Az alapvető élelmiszerek, mint a rizs vagy a kenyér ára naponta emelkedik, de egy kilogramm hús is már 40 amerikai dollárnak megfelelő rialba kerül, miközben a minimálbér nagyjából 215 dollárt tesz ki. A gazdasági problémák megoldását a két legesélyesebb jelölt is másképp közelíti meg. A technokrata Hemmati a szankciók feloldásának elérésében, illetve a gazdaság élénkítésében látja a probléma megoldását, míg Raiszi az autarchikus működést erősítené, hogy Irán önellátóvá válhasson gazdaságilag.

Az alacsony részvétel valóban nagy arcvesztést jelentene az iráni vezetésre nézve, Ali Hámenei például mindenkit szavazásra buzdított, illetve azt hangoztatta, hogy a választók távolmaradása szerinte egy külföldi összeesküvés eredménye.

A képet azért valamelyest árnyalja az iráni belügyminisztérium azon nyilatkozata, amelyben elismeri, hogy a politikai verseny hiánya vette el a választásra jogosultak kedvét a részvételtől.

Számít egyáltalán a mostani elnökválasztás?

A fentiek alapján joggal merül fel a kérdés, hogy van-e egyáltalán tétje a pénteki választásnak Iránra, illetve a nemzetközi politikai helyzetre nézve. A látszat ellenére valójában számos olyan szempont megnevezhető, amely miatt érdemes figyelemmel követni az eseményeket:

Talán a legfontosabb tényező az atomalkuról szóló tárgyalások jövője . Bécsben ugyanis április elején kezdődtek meg a tárgyalások arról, hogy Irán és az Egyesült Államok is visszatérjen a 2015-ös, hathatalmi megállapodáshoz, amelynek értelmében Irán ígéretet tett arra, hogy korlátozza az atomprogramját az ellene elrendelt nemzetközi szankciók fokozatos csökkentése, illetve feloldása fejében. Egy konzervatív fordulat esetén pedig félő, hogy a megegyezés lehetősége zátonyra futhat, ez esetben pedig a szankciók is érvényben maradnak.

. Bécsben ugyanis április elején kezdődtek meg a tárgyalások arról, hogy Irán és az Egyesült Államok is visszatérjen a 2015-ös, hathatalmi megállapodáshoz, amelynek értelmében Irán ígéretet tett arra, hogy korlátozza az atomprogramját az ellene elrendelt nemzetközi szankciók fokozatos csökkentése, illetve feloldása fejében. Emellett egy keményvonalas vezetés valószínűleg jóval agresszívebb politikát folytatna közel-keleti térségben. Irán hagyományosan rossz viszonyban van Szaúd-Arábiával, az Emírségekkel és Izraellel, ezek az ellentétek pedig egy konzervatív váltás esetén szinte biztos, hogy fellángolnak. Irán ráadásul már most több milíciát támogat Szíriában és Irakban. Nem beszélve arról, hogy a közel-keleti ország vélhetően szorosabbra fűzné viszonyát Oroszországgal és Kínával is.

Irán hagyományosan rossz viszonyban van Szaúd-Arábiával, az Emírségekkel és Izraellel, ezek az ellentétek pedig egy konzervatív váltás esetén szinte biztos, hogy fellángolnak. Irán ráadásul már most több milíciát támogat Szíriában és Irakban. Nem beszélve arról, hogy a közel-keleti ország vélhetően szorosabbra fűzné viszonyát Oroszországgal és Kínával is. Ami a belpolitikai következményeket illeti, egy konzervatív vezetés valószínűleg még inkább elnyomná a lakosságot , a Foreign Affaires elemzése szerint elképzelhető a közösségi média további korlátozása, az ország lakóit megfigyelő rendszerek kiépítése és Irán további elszigetelődése gazdasági és politikai értelemben. Emellett biztosan tovább erősödne az olyan szervezetek beleszólása is politikába, mint a Forradalmi Gárda.

, a Foreign Affaires elemzése szerint elképzelhető a közösségi média további korlátozása, az ország lakóit megfigyelő rendszerek kiépítése és Irán további elszigetelődése gazdasági és politikai értelemben. Emellett biztosan tovább erősödne az olyan szervezetek beleszólása is politikába, mint a Forradalmi Gárda. Egy konzervatív győzelem az évtizedek óta működő politikai váltógazdaságnak is véget vethet a konzervatívok és a mérsékeltek között, amely hosszú távon lehetetlenné tenné a politikai reformot, melynek eredményeképpen az iszlám köztársaság karakterében a jövőben sokkal inkább az iszlám jelző lenne a domináns, míg a köztársasági jelző háttérbe szorulna. Ennek már most is vannak jelei, elég csak a mostani választás manipulációjára gondolni. Ezt csak erősítené, ha a jövőben tényleg Raiszi lenne Ali Hámenei utódja.

Összességében tehát feltételezhető, hogy ugyan a mérsékelt szárny győzelme esetén sem számíthatunk komoly politikai reformokra vagy az ország demokratizálására, egy konzervatív előretörés azonban ezen kísérlet hosszú távú bekövetkezését is elfojthatja.

A TÁRSADALOM NÖVEKVŐ ELÉGEDETLENSÉGE AZ INTÉZMÉNYRENDSZERREL, ILLETVE A GAZDASÁG ROMLÓ ÁLLAPOTÁVAL AZONBAN EGY OLYAN FAKTOR LEHET A JÖVŐRE NÉZVE, AMELYET EGYRE NEHEZEBB LESZ FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNIa A MINDENKORI IRÁNI VEZETÉSNEK.

