Megrohamozott a rendőrség egy szerkesztőséget Hongkongban

A hongkongi Apple Daily lap több munkatársát, köztük a főszerkesztőt is őrizetbe vette csütörtökön a város nemzetbiztonsági rendészete több tucat, a nyomtatott, illetve internetes kiadásban is megjelent cikk tartalmára hivatkozva - számolt be a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.