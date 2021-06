Heves küzdelem zajlik Merkel székéért, itt az újabb izgalmas fordulat

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

Szeptemberben szövetségi választásokat tartanak Németországban és már most éles verseny alakult ki a pártok között. Bár az utóbbi hetek a Zöldek előretöréséről szóltak, a lendület úgy látszik mostanra alábbhagyott és nemcsak a párt támogatottsága, hanem kancellárjelöltjének népszerűsége tekintetében is. Ezzel szemben a CDU Armin Laschet vezetésével látványos erősödést produkált az elmúlt időszakban, jelenleg pedig magabiztosan vezetnek a közvélemény-kutatásokon. A liberális FDP is képes volt támogatókat szerezni, ha ezt fent tudják tartani, akár királycsinálók is lehet a koalíciós tárgyalások során. Az SPD ezzel szemben stagnál, de ugyanez mondható el a populista AfD-ről és a Baldalról (Die Linke) is.