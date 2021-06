Nézzük, melyik most a világ 10 legjobb mesterlövész-fegyvere!

Néhány hete írtunk a világ legjobb mesterlövészeiről , most ideje sorra venni a világ legjobb mesterlövész-fegyvereit. A Military Today csinált egy kiváló gyűjtést a legjobb, jelenleg hadrendben lévő fegyverekről; ők olyan paraméterek alapján állították fel a rangsort, mint a lőtávolság, a pontosság, a felhasználók száma, megbízhatóság, páncéltörő képesség, stb. A fegyver-prototípusokat, a távcsöves öntöltő puskákat és a hadrendből kivont fegyvereket nem vették be a rangsorba.

McMillan TAC-50

Az amerikai haditengerészet mesterlövésze TAC-50 (Mk. 15) rombolópuskával. Fotó: PFC Timothy J VIllareal via Wikimedia Commons

A TAC-50-es az amerikai McMillan Firearms vállalat egyetlen nemzetközileg ismert terméke, először a kanadai haderő különleges egységei rendszeresítették, de mára már számos másik országban is használják. Egy 12,7 milliméteres lőszert (.50 BMG) használó rombolópuskáról van szó, amely három helyet is birtokol a legnagyobb távon leadott halálos találatot elérő mesterlövész-fegyverek listáján. A rekordot egy ismeretlen kanadai mesterlövész állította fel 2017-ben, aki 3,54 kilométerről ölt meg egy ISIS-harcost.

Accuracy International Arctic Warfare 50

Az AW50 az Accuracy International közismert Arctic Warfare családjának 12,7 milliméteres változata, a brit és ausztrál haderő, illetve Németország használja, akik G24 néven rendszeresítették. Az AW-család története egyébként egészen az 1980-as évekig nyúlik vissza; az Accuracy International vállalatot egy olimpiai aranyérmes sportlövő és négy barátja alapította, első fegyverükkel el is nyerték a Lee-Enfield alapú mesterlövész-puskák leváltására kiírt tendert.

SIG SSG 3000

Kolumbiai rendőr egy SSG 3000-essel. Fotó: National Police of Colombia via Commons

A SIG Scharfschutzengewehr 3000 egy német-svéd fejlesztés, már nem gyártják, de Európában és az Egyesült Államokban számos rendvédelmi szervezet használja. Alapvetően 7.62x51 mm-es (.308 Winchester) lőszer használatára találták ki, de csőcserés megoldásának köszönhetően képes a .260 Remington lőszer használatára is. A fegyver elsősorban jó anyagminősége, magas tűrőképessége és modularitása miatt közkedvelt.

Blaser R93 Tactical

Brazil rendőr egy R93-as mesterlövész-puskával. Fotó: Comando de Operações Táticas Departamento de Polícia Federal via Commons

A Blaser R93 Tactical egy német mesterlövész-fegyver, a Blaser Jagdwaffen, egy vadászfegyver-gyártó vállalat terméke. Maga az R93-as is eredetileg vadászoknak készült, viszont új csőszájféket, kivehető tárat és állítható tust kapott, egészen 2017-ig gyártották katonai és rendvédelmi célokra.

M24

Modernizált, izraeli M24 SWS. Fotó: Zachi Evenor via Flickr

Az M24 SWS (Sniper Weapon System - mesterlövész-fegyverrendszer) az Egyesült Államok legszélesebb körben használt mesterlövész-fegyvere, a Remington Model 700-as civil puskán alapul. Az 1980-as évek végén kezdődött el a rendszeresítése; eredetileg az M21-es öntöltőpuskákat akarták vele felváltani, viszont kisebb-nagyobb módosításokkal az is szolgálatban maradt a mai napig, elsősorban nagyobb tűzgyorsaságának köszönhetően. Alapvetően 7.62x51 mm-es lőszert használ, forgó-tolózáras és Leupold Ultra M3A 10×42 mm vagy Leupold Mk 4 LR/T M3 10×40 mm céltávcsővel szerelik fel.

SAKO TRG 42

TRG 42-es egy nemzetközi lövészeti versenyen. Fotó: Vitaly V. Kuzmin via Commons

A TRG 42 egy finn mesterlövész-puska, a TRG 41-es típus továbbfejlesztett változata, melynek felváltása meg is kezdődött a finn haderőben az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején. .300 Winchester Magnum (7.62x67 mm) és .338 Lapua Magnum (8.6x70 mm) lőszert használó változata is elérhető, teljesítményét tekintve a legtöbben az Accuracy International Arctic Warfare Magnum puskához szokták hasonlítani.

Barrett M95

Barrett M95-ös egy kiállításon. Fotó: Outisnn via Wikimedia Commons

Az M95-ös egy forgó-tolózáras rombolópuska; annyiban sajátos az elrendezése, hogy a tárfészek és a tár a markolat mögött kapott helyet, tehát úgynevezett bullpup-elrendezésű. Bár könnyebbnek és kompaktabbnak tervezték, mint az M82-est, a fegyvert végül éppen elsősorban formabontó elrendezése miatt az Egyesült Államok hadereje nem rendszeresítette, csak más országok különleges erői, rendőrségei. A legtöbb rombolópuskához hasonlóan az M95-ös is 12,7 milliméteres lőszert használ.

Accuracy International Arctic Warfare Magnum

.338-as AWM egy versenyen. Fotó: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

A már említett Accuracy International legismertebb és legnépszerűbb terméke az Arctic Warfare Magnum (AWM); kétféle változata van – az egyik .300 Winchester Magnum, a másik .338 Lapua Magnum lőszert használ. Körülbelül 20 országban használják, a legnagyobb számban Nagy-Britanniában, ahol L115A3 néven, illetve Németországban, ahol G22 néven rendszeresítették.

Steyr SSG 69

Fotó: Sting1995 via Wikimedia Commons

Az SSG (Scharfschutzengewehr – mesterlövész-fegyver) 69 egy osztrák mesterlövész-fegyver, 1969-ben állították szolgálatba az osztrák hadseregben, majd számos más országban is megjelent a katonák, rendőrök kezében, mint például az Egyesült Államok, Izrael, India, Pakisztán, Lengyelország, Dél-Korea vagy Argentína. Az SSG 69-est sokáig a világ egyik legpontosabb és legmegbízhatóbb mesterlövész-fegyverének tartották, számos formabontó újítása, mint a hidegen kovácsolt cső, illetve a szintetikus test szélesebb körben is elterjedt más, későbbi mesterlövész-fegyvereknél. Az SSG 69-eset majdnem 50 éven át gyártották, 2015-ben állt le vele a Steyr Mannlicher.

Barrett M82

Barrett M82A1. Fotó: US Army via Wikimedia Commons

A Military Today a Barrett M82-es félautomata rombolópuskát értékeli a világ legjobb mesterlövész-fegyverének, annak nagy tűzereje, pontossága és átütőképessége miatt. A Barrett a 1982-ben állította elő a puska első prototípusait, ezért az M82-es név, az Egyesült Államok hadereje viszont M107-es néven rendszeresítette. Az első adapter egyébként Svédország volt, ahol már 1989-ben szolgálatba állt az eszköz. Az M82-es jelenleg a világ legszélesebb körben használt rombolópuskája, 60 országban használják reguláris alakulatok, de egyébként feltűnt már a mexikói drogkartellek és az IRA kezei közt is. Akár más rombolópuskák, az M82-es is elsősorban 12,7 milliméteres BMG-lőszert használ, elsődleges feladata nem is feltétlen gyalogosok, hanem könnyebben páncélozott járművek, objektumok semlegesítése.