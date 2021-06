Nagyot kaszálhat Magyarország a gigantikus amerikai fegyvervásárlási programon

Már áttekintési fázisban van az Egyesült Államok jelenleg futó egyik legnagyobb harcjármű-beszerzési projektje, az Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) program, mely során körülbelül 6200 M2 Bradley gyalogsági harcjármű utódját választják ki az amerikai haderőfejlesztésért felelős döntéshozók. Az egyik erős esélyes a programban a Rheinmetall Lynx harcjárműve, melyet számos másik amerikai hadiipari céggel közösen indít a tenderen a német vállalat. Ha győznek, a gigantikus fegyverbeszerzésnek magyar érintettsége is lehet, hiszen a Lynxek és komponenseinek gyártása, illetve a hozzájuk kapcsolódó hadiipari K+F tevékenység Magyarországon is folyik majd.

Következő fázisba lépett az OMFV-program

M2 Bradley IFV-k Irakban. Fotó: Scott Nelson/Getty Images

A National Interest a hétvégén hozott le egy cikket arról, hogy a következő fázisba lépett a Pentagon által kiírt Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) program; a projekt célja az, hogy mintegy 6230, jelenleg szolgálatban lévő M2 Bradley gyalogsági harcjármű utódját találják meg az amerikai haderőfejlesztésért felelős döntéshozók.

Az új harcjárműveknek többek közt a következő sajátos igényei lesznek:

üzemeltetéséhez maximum 2 fő szükséges, illetve hat gyalogos szállítására is alkalmas,

városi harcra kell optimalizálni, amely többek közt azt jelenti, hogy fel kell szerelni távműködéssel kezelhető fegyverrendszerekkel,

közepes kaliberű kinetikus fegyverekkel, rakétarendszerrel és adott esetben fókuszált energiájú (vagyis pl. lézer, mikrohullámú) fegyverekkel is fel kell szerelni, vagy legalább ezekkel való kompatibilitást kell mutatnia.

A Bradleyk elsősorban azért kerülnek cserére, mert a harcjárművek védettségét még aktív védelmi rendszerekkel együtt sem találja megfelelőnek az amerikai haderő, a harcjármű alacsony kompatibilitást mutat újfajta elektronikus rendszerekkel, illetve hétfős gyalogsági kapacitása logisztikai nehézségeket vet fel. Limitációi miatt az 1981-ben szolgálatba állított M2 Bradleyket már 1999 óta próbálják lecserélni.

Erős esélyes a Rheinmetall Lynx

Bár a National Interest azt írja, hogy a programban résztvevő vállalatok kilétét a hadsereg nem jelenti be, egy júniusi kongresszusi jelentésben az olvasható, hogy három versenyzője lesz a tendernek:

a BAE Systems,

a General Dynamics,

és a Rheinmetall, amely több nagy amerikai hadiipari vállalattal közösen nevez a programba.

Mint ismert, ez már a második alkalom, hogy az Egyesült Államok kiírta az OMFV-tendert, az elsőben is pont ugyanezek a cégek vettek részt. Az első tender azért zárult sikertelenül, mert a Rheinmetallt diszkvalifikálták, amiért nem szállították le időben a prototípusukat, a BAE Systems visszavonta a pályázati anyagát, a General Dynamics pedig utolsó szereplőként nem nyerte el a döntéshozók tetszését.

Első alkalommal egyébként a BAE Systems a CV-90, a General Dynamics a Griffin III-assal, a Rheinmetall pedig a Lynx gyalogsági harcjárművel nevezett.

Azt nem tudni, hogy az első két vállalat ismét ezekkel a típusokkal megy-e neki a tendernek, az viszont biztos, hogy a Rheinmetall újra a Lynxet indítja.

A mostani tenderen ráadásul kooperálnak többel is a legnagyobb amerikai hadiipari cégek közül: a Raytheonnal és a Textronnal is együtt fognak működni, illetve bevonják majd az L3Harrist és az Allison Transmissiont is a konglomerátumba (előbbi elsősorban haditechnika elektronikával, utóbbi hibrid és hagyományos hajtóművekkel és erőátviteli rendszerekkel foglalkozik).

A Rheinmetall azt ígéri, hogy az amerikai célra gyártott Lynxek merőben eltérnek majd európai változataiktól, arról viszont nem sokat tudni, hogy pontosan miben. A résztvevő vállalatok névsorából elsősorban arra lehet következtetni, hogy a harcjármű kezelőrendszerei, a motor, erőátviteli rendszerek, elektronikai rendszerek és talán még egyes fegyverzeti elemek is mások lesznek, mint a Rheinmetall „eredeti” Lynxei.

Magyarország is nagyot kaszálhat

Ha a Lynx nyer a tenderen, a program Magyarország előnyére is válhat. Bár a Textron azt tervezi, hogy a Lynxek gyártása teljes egészében a louisianai üzemükben valósulhat meg, ahol körülbelül évi 10 ezer harcjárművet tudnának előállítani, számos olyan, egyéb tevékenység van, melybe hazánk is be tud szállni:

Mint ismert, 2023-tól indul Magyarországon a Lynx harcjárművek gyártása Zalaegerszegen, kevésbé ismert tény viszont, hogy K+F tevékenység is kapcsolódik majd ehhez a projekthez, vagyis a magyar mérnökök, fejlesztők, informatikusok a Rheinmetall-lal közösen dolgoznak majd azoknak az új generációs technológiáknak a fejlesztésén, melyek növelhetik a Lynxek hatékonyságát, tűzerejét, túlélőképességét. Az amerikai OMFV-tenderen kiemelt fontosságú tényező, hogy olyan harcjármű kerüljön rendszeresítésre, amely képes befogadni ezeket a technológiákat.

Nagyon úgy néz ki, hogy nem csupán Lynx harcjárműveket, hanem ezek különféle moduljait, komponenseit is Magyarországon fogják gyártani – az erről szóló megállapodások még csak most körvonalazódnak. Magyarországon is sor kerül valószínűleg az Oerlikon Skyranger légvédelmi fegyverrendszerek gyártására (ezen belül is úgy néz ki, a 30 milliméteres, Lynxre szerelhető változat lesz a befutó), illetve az eddigi híresztelések alapján folynak tárgyalások Spike páncéltörő rakétarendszerek, páncélosokra szerelhető lézerfegyverek, illetve Trophy aktív védelmi rendszerek beszerzéséről és jó eséllyel gyártásáról is.

Ez egyelőre persze mind csak spekuláció, az is lehet, hogy végül a teljes K+F, gyártás és karbantartás az Egyesült Államokban valósul majd meg. A Biden-kormány minden jel szerint folytatja a Trump-kormány protekcionista hozzáállását, ha az amerikai iparról van szó, így a tenderen is jobb eséllyel nyer egy olyan jelentkező, amely minél több amerikai munkahelyeket teremt. Valószínűleg ezért is állt össze a német cég az Egyesült Államok legnagyobb hadiipari szereplőivel.

Ha nem is feltétlen kerül sor Magyarországon az amerikai Lynxek gyártására, az, hogy az Egyesült Államok ezt a harcjármű-típust rendszeresíti (HA rendszeresíti), kiváló ajánlólevél lesz minden olyan ország számára, amely új gyalogsági harcjárművek beszerzését fontolgatja.

Más országok, különösen Európában pedig könnyen dönthetnek úgy, hogy bevonják Magyarországot a harcjárművek gyártásába. A zalaegerszegi üzemben a honvédségi igények kiszolgálása mellett exportra is gyártanak majd Lynx harcjárműveket, ezek pedig magas fokú modularitásuknak köszönhetően könnyen egyéni igényekre szabhatók.

Címlapkép: M2 Bradley Amerikában. Fotó: Al Drago/Bloomberg via Getty Images