Elektromos autókhoz fejlesztenek motorhűtőt Magyarországon

Elektromos autókhoz fejlesztett hűtővíz keringtető szivattyút és motorhűtő ventilátort a miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. konzorciumi partnereivel, a Miskolci Egyetemmel és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a fejlesztéshez a Széchenyi 2020 program 1,038 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatását nyerték el - közölte a vállalat.

A projekt következő generációs, a gépjárművek hűtőkörében működő keringtető szivattyúkhoz és motorhűtő ventilátor egységekhez fejlesztett műszaki megoldásokat, hogy azok élettartama a jövőbeni elektromos vagy hibrid meghajtású járművek követelményeinek is megfeleljenek. A fejlesztés eredményeként az ezekhez szükséges hosszabb élettartamot visszaigazoló tesztelés időtartama jelentősen csökkent.

A technológiai előrelépés mellett a projekt eredményeként a konzorcium tagjainál új, az elektromobilitáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési kapacitások és kompetenciák is létrejöttek, valamint új eszközöket és berendezéseket is vásároltak. Ezenfelül a projekt lehetőséget teremtett arra, hogy Miskolcon új kutatási területeken dolgozhassanak a szakembereknek, valamint a következő generációs termékek Miskolcon tervezett szériagyártása közvetlen mérnöki támogatással valósulhat meg és a gyár globális viszonylatban is vezető szerepet tud betölteni a jövőben.

A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. nemcsak a Bosch csoport, hanem a régió meghatározó járműipari vállalata is, a térség egyik fő foglalkoztatója, amely járműipari alkatrészek és elektromos hajtások gyártása mellett magas hozzáadott értékű tevékenységeket, például kutatás-fejlesztést, tesztelést is végez.

A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult. A vállalat 2020-as árbevétele 354,6 milliárd forint volt, 8,8 milliárd forint beruházást hajtott végre, és csaknem 2 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre. A Bosch miskolci autóipari vállalat 2700 munkavállalót foglalkoztat.

A Bosch-csoport Magyarországon - kilenc önálló vállalat szoros stratégiai együttműködéseként - az ország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója, több mint 15 500 munkatársat foglalkoztat.

Címlapkép forrása: MTI/Vajda János