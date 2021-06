A foci és a politika se veled, se nélküled viszonyában újat hoz a mostani Európa-bajnokság

Egy kvízjátékban az emberek – a Föld bármely szegletében – vajon Cristiano Ronaldo vagy António Costa nevét találnák-e el több eséllyel? Utóbbi Portugália miniszterelnöke immár hat éve, idén januártól ráadásul az EU-tanács soros elnökségének vezetője. A válasz mégsem lehet kétséges. Nem véletlen, hogy a futball a maga elképesztő – határokon, földrészeken átívelő, társadalmi osztályra, bőrszínre, vallásra fittyet hányó – népszerűsége következtében mindig is a politikusok vágyainak tárgya volt. A politikai célú felhasználására irányuló törekvéseknek azonban az utóbbi időben az ereje is nőtt, a tartalma is változott.

Politikai vezetők mint főszurkolók

„Beszéljünk a fociról vagy a nőkről!” – próbálta oldani egy fagyos EU-találkozó hangulatát 2003-ban az akkor elnöklő olasz kormányfő Silvio Berlusconi, mérsékelt sikerrel. Ám a futballra való utalások ma is mindennaposak az európai vezetők eszmecseréiben. A mostani EB alatt Merkel kancellár így foglalta össze Draghi olasz kormányfővel tartott találkozóját:

Nincsenek közöttünk komoly átbeszélendő problémák, a focit leszámítva.

A futball népszerűsége, tömegeket megmozgató ereje miatt a politikusok valamilyen formában – ki mértékkel, ki erőszakosabban – mindig igyekeznek szerepet találni benne maguknak; legtöbbször a válogatottal „kötetlenül” barátkozva és a kamerák-mikrofonok kereszttüzében szurkolva.

Valójában egy-egy sztárfocista sokszor hatásosabban és maradandóbban képviseli az országot, mint kormányfők és miniszterek hada. 1961-ben Brazília Pelét nemzeti kinccsé nyilvánította – külföldre igazolását törvény tiltotta. Portugália hasonlóképp járt el Eusébióval. Maradona 2020. novemberi halálakor Argentínában három napos nemzeti gyászt tartottak, s az ország a futballhős képmásának hivatalos bankjegyre nyomtatását fontolgatja. 1998-ban az Economist hetilap megdöbbenve közölte a felmérést, miszerint az ifjú britek körében a nemzeti büszkeség megtestesítője nem a királynő, hanem... a futballeredmények. Az újonnan függetlenedett Horvátország úgy tekintett válogatott focistáira mint hazájuk első nagyköveteire – akik meg is szolgálták ezt a tisztséget, hiszen az 1998-as VB-n az elődöntőig, 2018-ban pedig a döntőig jutottak el.

Egy haza, egy nemzet, egy fociválogatott

A most folyó Európa-bajnokság politikai felütéseként az ukrán játékosok a Krím-félszigetet is magában foglaló Ukrajna-térképet és hazafias jelmondatokat ábrázoló mezben jelentek meg. Az UEFA a térképet hagyta (a de facto Oroszországhoz csatolás dacára Ukrajna hivatalosan elismert területe van rajta), ám a szlogeneket túl politikainak ítélve kitiltotta. Mindenesetre utólag beigazolódott Michel Platini UEFA-elnök döntése, mellyel gondoskodott róla, hogy az ukránok és az oroszok soha ne kerüljenek egy csoportba – s ugyanez vonatkozik Örményországra és Azerbajdzsánra. Semmi szükség rá, hogy az olykor véres összecsapásig fajuló feszültségeiket bevigyék a pályára. Persze az is érdekes, amikor fegyveres konfliktust követően kerül sor egy focimeccsre. Az emlékezetekben máig élénken él a falklandi háború utáni 1986-os argentin-brit mérkőzés, amikor az argentin háborús vereségért mintegy bosszút állt Maradona – illetve szerinte: isten – keze.

Gyakran a foci azonban inkább valamiféle enyhülés (legalábbis átmeneti) lehetőségét hozza. A futball varázserejét jól mutatja, hogy még a kurdok is ünnepelték a 2002-ben elődöntőbe jutó török válogatottat! Az 1998-as VB-n az egymással 1979. óta semmilyen diplomáciai kapcsolatban nem álló USA és Irán egy csoportba kerültek, s az éppen aktuális „közeledés” jegyében a játékosok közösen fényképezkedtek. Az évszázados ellentét dacára a 2010-es VB-selejtezők során az örmény elnök meghívta a török-örmény meccsre Abdullah Gül török elnököt Jerevánba, majd maga is elment a törökországi visszavágóra. 1994 márciusában a feszültségekkel terhes Szarajevóban az ENSZ-csapatokat vezénylő brit tábornok focimeccset rendezett katonái és a helyi futballklub játékosai között. Ennek üzenete a „normalizálódás” volt – még akkor is, ha a mérkőzés biztonságára F-16-osok, helikopterek és több száz katona vigyázott.

Az újonnan létrejött – kiszakadt, függetlenedett – államok nemzetépítésében a futballnak mindig is nagy a szerepe. Első nemzetközi lépésként általában a FIFA-ba és az ENSZ-be párhuzamosan kérnek felvételt. ĺgy volt ez a gyarmati uralom alól felszabaduló országok esetében, valamint a széteső Szovjetunió és Jugoszlávia utódállamaival. A nemzetközi futball szereplőjeként való elismerés kívül-belül egyaránt fontos egy frissen alakult állam számára: válogatottja kifelé az ország önállóságát jeleníti meg, bent pedig segít összekovácsolni a nemzeti egységet.

Pascal Boniface francia külpolitikai szakértő egyenesen úgy fogalmazott: a terület, a kormány és a népesség mellett akár az államiság negyedik kritériuma lehetne a fociválogatott.

S valóban: a megalakulásakor nyomban háborúban álló Horvátországban a legjobb focisták mentesültek a katonai szolgálat alól – a kormány szerint ugyanis többet használtak a nemzetnek a pályán, mint a lövészárkokból.

Globalizáció – másképp

Paradox módon a futball – miközben ilyen erős a nemzeti kötődése és jellege – egyúttal a globalizáció egyik legjobb letükröződése. Ma már az ember a világ bármely pontjáról követheti kedvenc focistájának minden mozdulatát, a foci iránti lelkesedés akadálytalanul áramolhat országokon és földrészeken át. Nem nehéz kitalálni, hogy egy olyan sport, mely a nemzet jelképe, s közben ráirányul az egész bolygó figyelme, a külpolitikai eszköztárban igen előkelő helyet foglal el. Joseph Nye amerikai professzor nevéhez fűződik a „puha hatalom” (soft power) kifejezés, mely a nemzetközi befolyásgyakorlás nem hagyományos módjaira hívja fel a figyelmet. A foci az egyik jó példája ennek, hiszen a többiek fölé kerekedés itt nem rossz érzéseket vált ki, hanem épp ellenkezőleg: elismerést és rokonszenvet kelt. Ráadásul sokkal „demokratikusabb”, mint a puszta erőviszonyok rendszere;

egy kis és szegény országnak is van esélye, a szuperhatalmak pedig nem feltétlenül brillíroznak benne.

Az Egyesült Államok a legjobb példa erre. A hidegháború vége utáni „egypólusú” időszakban sem tudta hegemóniáját a futballban akár csak töredékesen is megjeleníteni. A Financial Times egyenesen odáig ment, hogy a George W. Bush elnöksége alatt felerősödő transzatlanti ellentéteket részben az amerikai államfő futball-tudatlanságának számlájára írta: sportról nem tud kommunikálni a szövetségeseivel, más univerzumban él, mint az európaiak. Ettől még a 2002-es VB-n felhívta a Mexikó elleni mérkőzésre készülő USA válogatottat: „sokan akik nem tudnak semmit a fociról, mint én sem, attól még izgatottak vagyunk és szurkolunk a csapatnak”. Trump elnök a maga sajátos módján megtorlást helyezett kilátásba azoknak az országoknak, akik a 2026-os VB helyszínének kiválasztásánál nem az USA-Mexikó-Kanada trióra, hanem a másik jelöltre, Marokkóra adták volna a voksukat. Ez persze elsősorban presztízskérdés volt. Az amerikaiak szemében a foci továbbra is egy idegen, „marxista”, vagy jó esetben „lányos” sport.

A kínai Hszi Csi-ping le is vonta a tanulságot. Szerinte országa, mely világhatalmi státuszt céloz, a futballban sem maradhat a karibi Curaçao szintjén, ez ugyanis nemzetközi imázsán ront. Ráadásul a foci rendkívül népszerű Kínában. Az utcákon egyre gyakoribb a póló, sapka az európai futballklubok emblémájával, s a 2018-as oroszországi VB előtt készített közvélemény-kutatás szerint a kínaiak 21%-a „rajong a futballért”, s 80%-uk tervezte, hogy követi majd a mérkőzéseket. Állami beruházásokból több mint 20 000 futballiskola épül jelenleg, s mindent megtesznek, hogy odavonzzák a nagy európai neveket. Peking azt reméli, hogy 2030-ban ő rendezheti a Világbajnokságot, pont száz évvel az első ilyen futballtorna után. Ez természetesen egyúttal az új nemzetközi erőviszonyokat is kiválóan szimbolizálná. Ami a „külpolitikai törpeként” ismert Európát illeti, a foci terén ő még mindig remek helyzetben találja magát. A futball azon kevés dolgok egyike, melyekben a világszínpadon önállóan, saját jogon tündököl, ráadásul – a klubokon és nemzeti válogatottakon át – az állampolgárok is teljes szívvel támogatják.

Letérdelés helyett?

Európa azonban láthatóan képes rá, hogy még egy számára kedvező felállásban is lábon lője magát. Egy olyan területen mint a foci, ahol a világ javarészt körülötte forog, most sikerült importálnia egy őt belül is megosztó jelképet – az USA-ból. A „rasszizmus és diszkrimináció elleni gesztussá” átcímkézett féltérdre ereszkedést ugyanis egy amerikai sportoló vezette be, aki az ottani feketékkel szembeni rendőri erőszak elleni tiltakozásként a himnusz alatt letérdelt. A mozdulat hamarosan az amerikai Black Lives Matter (BLM) mozgalom védjegye lett, s legutóbb George Floyd 2020. májusi halála után kapott új lendületre.

Magyarán Európának az egészhez semmi köze.

A BLM az amerikai történelemből és az amerikai társadalom visszásságaiból ered. Ráadásul tipikusan az az eset, amikor a gyógymód pont olyan problémás, mint a kór maga: a portlandi rendőrség közleményben nyugtat meg mindenkit, ha fehér (és nem fekete) a rendőri intézkedések újabb véletlen áldozata, Chicago főpolgármestere pedig beiktatása évfordulóján nem hajlandó szóba állni fehér bőrű újságírókkal.

A BLM egyébként csak egyike azoknak az USA-ban „woke” címszó alatt tomboló ideológiai mozgalmaknak, melyek a jogegyenlőségért való egyetemes küzdelmet valami egészen másba, a megosztó különbségek hangsúlyozásába, identitás-alapú politizálásba fordították át. Az EB örve alatt begyűrűző térdelés Európában különösen furcsán hat. A nálunk értelmezhetetlen (vagy félreértelmezett) „térdeljünk vagy sem” kérdés megosztja a csapatokat és a szurkolókat.

Az Olimpiai Bizottság egyébként a maga részéről a térdelést élből kizárta, mondván: politikai vagy bőrszín alapú megnyilvánulásoknak nincs helye a játékokban.

Az UEFA a focit is, magát is sok fejfájástól megkímélte volna, ha megengedő álláspontja helyett ezt a kategorikus elutasítást választja. Hiszen a rasszizmus és diszkrimináció elleni küzdelemben (a valódiban) évek óta élen jár a büntetésekkel-kitiltásokkal. Azzal viszont csak kritikusai alá adja a lovat, ha egy megosztó jelképet beenged a pályára. Ráadásul olyat, ami Európát Amerika kulturális-ideológiai gyarmatának láttatja.

Ha pedig az EB-n mindenáron politikai jellegű üzenetet szerettek volna közvetíteni, akkor azt éppenséggel lehetett volna valami európai eredetű, egyetemes tartalmú, világszerte ismert gesztussal tenni. Az amerikai letérdelés erőltetett és felemás behozatala helyett akár – saját közös történelmünkhöz visszanyúlva – a Bella Ciao-t is énekelhették volna a nemzeti himnuszok után. Azt a dalt, ami a fasizmus és nácizmus ellen küzdő olasz partizánok dalából a világon mindenütt a szabadság és az ellenállás jelképévé vált, ami összeköti Kelet- és Nyugat-Európát, ami a popkultúrának máig élő része, s továbbra is harcra szólít minden elnyomó ideológiával és rezsimmel szemben. Ráadásul a mondandóján túl a hangulata is jobban illik egy európai focimeccshez: borús, passzív ünnepélyeskedés helyett inkább közös lendület és jókedv.

