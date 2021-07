Magyar segítséggel fékezhetik meg a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezetét

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Minden jel szerint körvonalazódik egy stratégiai együttműködés Magyarország és Törökország közt, mely alapján a mostani NATO-misszió leépítését követően hamarosan mégis visszatérhetnek Afganisztánba a magyar katonák. A honvédek valószínűleg a gazdaságilag és katonailag is kulcsfontosságú kabuli reptér őrzését látják majd el, amely döntő szerepet játszhat az afgán kormánykatonák tálibok ellen folytatott harca során. A misszióról szóló tárgyalások persze még nem véglegesek és a kivitelezést még az Afganisztánból éppen kivonulást parancsoló Biden-kormánynak is jóvá kell hagynia. Ha megvalósul az együttműködés, a pozitív kimenetel jelentős diplomáciai győzelem lehet minden résztvevőnek, így a magyar kormánynak is.