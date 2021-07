Fehér Ház: egyre nehezebb lesz békében élni Kínával

Campbell úgy látja, az Egyesült Államoknak a kialakult helyzetre reagálva olyan stratégiát kell építenie, amely „lehetőségeket nyújt Kínának,” de „választ ad arra, ha Kína a béke és a stabilitás ellenében kezd el dolgozni.”

„Valószínű, hogy lesznek bizonytalan időszakok, lehet, hogy emelkedett feszültség is lesz” – mondta Campbell, majd hozzátette: Kína és az Egyesült Államok békében tudnak majd élni a jövőben is, de ennek fenntartása a jövő generációinak egyre nehezebb lesz.

Campbell arról is beszélt, hogy Joe Biden az év második felében tart majd egy csúcstalálkozót, mely során Ausztrália, India és Japán vezetésével egyeztet majd arról, hogy állhatnak ellen Kína ambícióinak. Kérdésre azt is elmondta: hamarosan Joe Biden Hszi Csinping kínai elnökkel is találkozhat.

Címlapkép: Getty Images