Bemutatták az új svéd kormányt

Stefan Löfven svéd miniszterelnök szinte változatlan összetételű - szociáldemokrata és zöldpárti - kabinettel folytatja a kormányzást - jelentették hírügynökségek pénteken.

Löfven szerdán biztosítani tudta a svéd parlamentben a megfelelő számú szavazatot ahhoz, hogy ismét megválasszák a miniszterelnöki posztra, miután előzőleg bizalmi szavazás nyomán lemondásra kényszerült.

Az régi-új kormányfő így pénteken bemutathatta szinte változatlan összetételű kormányát a stockholmi törvényhozásban.

Továbbra is a szociáldemokrata párti Ann Linde és Magdalena Andersson töltik be a külügyminiszteri, illetve a pénzügyminiszteri tisztségeket, míg a zöldpárti Per Bolund maradt a kormányfőhelyettes, valamint a környezetvédelmi- és klímaügyi miniszter.

Az egyedüli személyi változás a vidékfejlesztési minisztérium élén történt. Jennie Nilsson korábbi tárcavezető néhány napja lemondott, hogy képviselőként szavazhasson a szerdai voksoláson Löfven visszatérését támogatva a kormányfői székbe. Nilsson tisztségét Ibrahim Baylan innovációs és vállalkozásügyi miniszter vette át.

Löfven 116 támogató szavazatot kapott a 349 fős parlamentben, 60 képviselő tartózkodott a szerdai voksoláson, így ellenzéki abszolút többség híján érvényes lett a megválasztása. 175 szavazat lett volna szükséges ahhoz, hogy megakadályozzák Löfven visszatérését, de csak 173 képviselő voksolt ellene.

Löfven az új kabinetje pénteki beiktatását megelőzően kijelentette, hogy Svédország kihívásokkal teli, fontos korszakhoz érkezett, amelyben a szociáldemokraták és a zöldek környezettudatos, biztonságos és egyenlőségen alapuló társadalmi berendezkedést akarnak kialakítani. A beiktatási ceremóniára a királyi palotában, XVI. Károly Gusztáv király és a trónörökös, Viktória hercegnő jelenlétében került sor. Az uralkodó kitért az utóbbi hetek politikai megrázkódtatásaira is. "Újfent bizonyítást nyert, hogy politikai rendszerünk tartós. A különböző nézeteltéréseket sikerült rendezett módon kezelni" - hangsúlyozta XVI. Károly Gusztáv.

Löfven a kormányprogramját csak szeptember 14-én fogja ismertetni, de már most bejelentette, hogy különös figyelmet fognak szentelni a munkahelyteremtésnek, a biztonsági kérdéseknek, a klímavédelemnek és a jóléti szolgáltatásoknak.

Löfven június 28-án jelentette be lemondását, miután egy héttel azelőtt elveszítette az radikális jobboldali Svéd Demokraták által ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt a parlamentben, és a rendelkezésére álló egy hét alatt nem sikerült megoldania a kormányválságot, amely a lakásbérleti díjak szabályozásának tervbe vett reformja miatt alakult ki.

A 64 éves szociáldemokrata Löfven 2014-ben lett miniszterelnök, a legutóbbi, 2018-as választások után a zöldekkel megalakított kisebbségi kormány élén állt, külső támogatásra szorulva.

Címlapkép forrása: Michael Campanella/Getty Images