Iránban olyan durva vízhiány van, hogy tömegdemonstrációk robbantak ki

Tüntetések robbantak ki Irán délnyugati részén több városban is a tartós vízhiány miatt, a teheráni vezetés pénteken ezért a belügy-, az energetikai és a mezőgazdasági minisztériumok képviselőiből álló küldöttséget menesztett Huzesztán tartományba.

Mahmúd Vázi, az elnöki hivatal kabinetfőnöke az IRNA állami hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a delegáció feladata a helyszínen meggyőződni az állapotokról és a helyi hatóságokkal haladéktalanul megoldást találni a felmerült gondokra.

A dpa német hírügynökség értesülései szerint a Huzesztánban zajló megmozdulásokon az iráni iszlám köztársaság rendszere elleni politikai jelszavak is elhangzottak. Állítólag összecsapások is voltak a tüntetők és a biztonsági erők között, illetve többeket őrizetbe vettek. Hivatalos forrásból egyelőre nem erősítették meg ezeket az értesüléseket.

Az iráni kormány ugyanakkor a tüntetési hullám átcsapásától tart más régiókra.

Vízhiány és áramkimaradások az utóbbi hetekben Irán-szerte előfordultak, de a helyzet különösen rossz Huzesztán tartományban, ahol 50 Celsius-fokot is mutatott a hőmérő higanyszála. Mindez hatással volt a regionális mezőgazdaságra is. Irán jelenleg súlyos aszállyal küzd, de a kormányt is bírálatok érik amiatt, hogy nem foglalkozott az elavult infrastruktúra korszerűsítésével.

Múlt pénteken több iraki nagyvárosban a gyakori áramkimaradások miatt tüntettek.

Haszan Róháni leköszönő elnök az amerikai szankciókat hibáztatja, amelyek súlyos gazdasági válságot idéztek elő az olajban gazdag országban.