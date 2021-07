Teljes a káosz Dél-Afrikában, már a hadsereggel akarnak rendet rakni az anarchiába süllyedő városokban

Egy hete súlyos zavargások bénítják Dél-Afrikát, a Jacob Zuma ex-elnök bebörtönzése miatt kialakult tüntetések során már több mint 70 ember meghalt, ezrek sérültek meg és milliárdos nagyságrendű kár keletkezett. A rendőrség tehetetlen, a kormány gyakorlatilag komplett városok felett vesztette el az ellenőrzést. Dél-Afrika most katonákkal akar rendet rakni: 25 ezer fegyverest küldenének az utcákra, mozgósítanák még a tartalékos állományt is. Várhatóan sem az erőszak, sem a rá adott katonai válasz nem oldja meg a dél-afrikai társadalmat régóta mérgező problémákat, sőt, még súlyosabbá teheti őket.

Több súlyos tényező miatt szabadult el a pokol

Jacob Zuma 2009 és 2018 között irányította Dél-Afrikát elnökként, korábban, 1999 és 2005 között pedig alelnök volt. Zuma az apartheid-éra utáni Dél-Afrika egyik legbefolyásosabb politikusa, elnöki székéből is bizalmatlansági indítvánnyal tudták csak elmozdítani.

Zuma ellen korrupció miatt indult eljárás, összesen 16 vádpontot hoztak fel ellene, a vád szerint a volt elnök 783 alkalommal fogadott el kenőpénzt különféle entitásoktól. Az ügyben indított tárgyalások nagy részén Zuma meg sem jelent, ezért július 7-én őrizetbe vette a rendőrség és a bíróság a törvényszéknek való ellenszegülés miatt 15 hónapos börtönbüntetésre ítélte, melyből legkorábban 4,5 hónap után szabadulhat. Az őrizetbe vételt fegyveres civilek próbálták megakadályozni, viszont Zuma feladta magát.

Július 9-én országos tüntetések indultak Jacob Zuma szabadon engedése mellett, a tüntetések gyorsan erőszakossá váltak és a hatóságokkal való összecsapásokban, fosztogatásban, gyújtogatásban kumulálódtak. Az erőszakos tüntetők nem csupán Zuma miatt vonultak az utcára, közrejátszott számos olyan társadalmi probléma előretörése is, melyek régóta mérgezik már Dél-Afrika közösségét, ilyen például:

Dél-Afrika körülbelül fele ma szegénységben él, a munkanélküliségi ráta 32%.

él, a A koronavírus harmadik hulláma tombol az országban , amely jóval intenzívebbnek és halálosabbnak bizonyult, mint az előző két hullám. A 60 milliós országban már 2,2 millióan megfertőződtek és 66 ezren meghaltak. A járvány természetesen az eleve súlyos gazdasági krízist is még súlyosabbá tette.

, amely jóval intenzívebbnek és halálosabbnak bizonyult, mint az előző két hullám. A 60 milliós országban már 2,2 millióan megfertőződtek és 66 ezren meghaltak. A járvány természetesen az eleve súlyos gazdasági krízist is még súlyosabbá tette. A mai napig jelentős a társadalmi törésvonal az őslakos fekete lakosság és a fehér gyarmatosítók leszármazottjai közt. Gyakori ütközőpont például a farmok, mezőgazdasági területek kérdése, mivel a fehér lakosságnak arányaihoz képest hatalmas részesedése van az ország művelhető földterületeiből. A(z erőszakos) föld-újraosztás viszont nemcsak nem humánus, hanem nem is bizonyult hatékony megoldásnak azokban az országokban, ahol ezzel próbálkoztak a térségben:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 12. Súlyos milliárdokból mentenék egy komplett kontinens éléskamráját, pedig a katasztrófa már rég megtörtént

Teljes városok süllyedtek anarchiába

Zuma letartóztatását követően súlyos erőszakhullám szabadult el Dél-Afrikában, különösen a keleti KwaZulu-Natal tartományban, ahol Zumát börtönbüntetésre ítélték, illetve a Johannesburgot és Praetóriát is tartalmazó, népes és urbanizált Gauteng-tartományban.

A tüntetéseket még csak a mostanában populáris „többnyire békés” jelzővel sem lehet illetni, hiszen

komplett városrészek, városok vannak, ahol szinte minden plázát, minden bankot, boltot kifosztottak a tüntetők és rengeteg épületet fel is gyújtottak.

A legsúlyosabb helyzet Dél-Afrika harmadik legnagyobb városában, a tengerparti Durbanban alakult ki, ahol a lakosság nem jut élelemhez és ivóvízhez, mert a tüntetők, fosztogatók minden boltot megrongáltak, kifosztottak, amit értek és teljesen elvágták a logisztikai útvonalakat is. Egy ideig élelmiszert osztogattak a helyi közösségi szervezetek, hogy az élelmezési krízist enyhítsék, de már ők is kifogytak az ellátmányból. Az élelmiszer mellett hiány alakult ki a gyógyszerekből és az üzemanyagból is. Az előbbi a tomboló koronavírus-válság közepette kifejezetten súlyos probléma.

Mivel a durbani rendőrség gyakorlatilag feladta a küzdelmet, civil önvédelmi szervezetek jöttek létre, akik botokkal, vascsövekkel, baseball-ütőkkel, fáklyákkal, lőfegyverekkel őrjáratoznak a lakóhelyük, munkahelyük körül. Akadnak olyan szomszédságok is, amelyek gyakorlatilag teljesen elbarikádozták magukat autókkal, lomokkal, építőanyagokkal és elkergetnek mindenkit, aki nem a közösségükhöz tartozik.

Arról is érkeznek hírek, hogy a bolttulajdonosok fegyveres védvonalat alakítottak ki plázájuk körül és összecsaptak a fosztogatókkal. Az ilyen jellegű milíciák főleg a Johannesburg körüli településeken működnek, ahol állítólag meg is tudtak védeni egy plázát a megsemmisüléstől:

A zavargások következtében kialakult összecsapások során eddig 72 ember halt meg. Eddig csak KwaZulu-Natal tartományban 800 boltot és 200 plázát semmisítettek meg a fosztogatók, körülbelül 1 milliárd dollárnyi árucikket tulajdonítottak el.

A rendőrség tehetetlen, most jönnek a katonák

A rendőrség teljesen tehetetlen a fosztogatókkal szemben; a rendfenntartók sokszor nem is mernek intézkedni a felbőszült tömegek ellen, féltve az életüket.

Több videó is van arról, ahogy a rendőrök csak állnak, és nézik, ahogy a fosztogatók széthordják a bevásárlóközpontok árucikkeit:

A tehetetlen hatóságok eddig 3000 zavargót vettek őrizetbe. Egy ideig azzal próbálkoztak a hatóságok, hogy azonosítják és kiemelik a zavargások felbujtóit, de az őrizetbe vételük megindítása nem csökkentett érdemben az erőszak-hullámot.

A hét elején már a katonákat is kiküldték, hogy a rendőrök munkáját segítsék, de eleinte alig 2500, majd 5000 fegyveres került az utcákra, amely igencsak kevésnek bizonyult ahhoz, hogy érdemi változást érjen el a rendfenntartás területén.

Most a védelmi minisztérium 25 ezer katonát akar bevetni – köztük tartalékosokat -, de nem biztos, hogy ez érdemi megoldást hoz, hiszen a dél-afrikai törvények tiltják azt, hogy a katonák rendfenntartó műveleteket végezzenek, vagyis nem tartóztathatnak fel, vehetnek őrizetbe civileket, csak a rendőröknek biztosíthatnak védelmet, akik ilyen feladatokat látnak el. Szintén fontos tényező, hogy a mozgósítás akár heteket is igénybe vehet és sajátos logisztikai kihívásokat eredményezhet, hiszen az apartheid-rezsim óta nem került egyszerre ennyi katona bevetésre.

Ez csak rosszabb lesz

Vannak, akik már egyenesen polgárháborútól tartanak, de azért a helyzet még nem ennyire drasztikus. A fosztogatások, gyújtogatások, összecsapások elsősorban anyagi motivációval zajlanak, ez pedig önmagában nem szokott elég lenni ahhoz, hogy ilyen szinten destabilizálódjon az ország. A túlzó, durva erőszak (éles fegyverek használata, spontán letartóztatások, kínzás, stb.) pedig eddig úgy tűnik, többé-kevésbé elmarad a hatóságok részéről, amely gyakran éppen a polgárháborút kiváltó ok szokott lenni.

A helyzet romlása ettől függetlenül szinte borítékolható, hiszen

az eleve magas munkanélküliség csak még magasabb lesz a munkahelyek megsemmisülése miatt , sok esetben a vállalkozások tulajdonosainak még csak biztosítása sincs, amiből újra tudják építeni vállalkozásaikat,

, sok esetben a vállalkozások tulajdonosainak még csak biztosítása sincs, amiből újra tudják építeni vállalkozásaikat, az eleve éhező lakossági szegmens nem fog tudni ellátmányhoz jutni a boltok tönkretétele , az utak és vasútvonalak elbarikádozása miatt,

, az utak és vasútvonalak elbarikádozása miatt, a sérültek száma emelkedni fog, a járvány pedig súlyosbodni , ahogy az eleve túlterhelt kórházaknak a koronavírus-betegek mellett még súlyos zúzódásokat, lőtt sebeket szenvedő sérültek ezreit is el kell látniuk,

, ahogy az eleve túlterhelt kórházaknak a koronavírus-betegek mellett még súlyos zúzódásokat, lőtt sebeket szenvedő sérültek ezreit is el kell látniuk, a társadalmi feszültségeket csak növelni fogja az, hogy a vagyonnal rendelkezők erőszakkal, fegyverekkel védik a tulajdonukat, a fosztogatók pedig megpróbálják elvenni azt.

ÍGY TEHÁT AZ ÖSSZES PROBLÉMA, AMELY KIVÁLTOTTA A MOSTANI ZAVARGÁSOKAT, NEMHOGY NEM FOG ORVOSLÓDNI AZ ESEMÉNYEK HEVÉBEN, DE VÁRHATÓAN CSAK SOKKAL ROSSZABBÁ, MÉLYEBBÉ VÁLHAT, AMELY HOSSZÚ TÁVON BELEIVÓDHAT AZ ELEVE IGENCSAK MEGOSZTOTT DÉL-AFRIKAI TÁRSADALOM SZÖVETÉBE.

Címlapkép: Ihsaan Haffejee/Anadolu Agency via Getty Images