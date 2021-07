Kásler Miklós: harmadik oltásnak vakcinakoktélt ajánl majd az EMMI

Kásler Miklós azt mondta: végeredményében a háziorvosok döntik majd el, hogy milyen vakcinát adnak be harmadikként, viszont az EMMI szakirodalomra támaszkodva másfajta vakcinát javasol majd, mint az első kettő, hiszen ezzel növelni lehet majd szerintük az immunizáció hatékonyságát.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például valaki mRNS-vakcinát kapott, mint a Pfizer vagy a Moderna, az vektorvakcinát vagy elölt vírusból készült vakcinát kap majd az ajánlás szerint.

Rusvai Miklós virológus szerint a harmadik oltásnál az mRNS-vakcinák (Pfizer/BioNTech, Moderna) esetében használható akár ugyanaz a típus, mert ezeknek a vakcináknak a hatásmechanizmusa nem akadálya annak, hogy akár tetszőleges számban megtörténjen velük az immunizálás. Ezzel szemben a vektorvakcinák (Szputnyik V, AstraZeneca, Janssen), illetve az inaktivált vakcinák (Sinopharm) esetében célszerű a váltás, vagy a vakcina mixelése.

Falus András immunológus korábban úgy fogalmazott, hogy nincs semmilyen oka annak, hogy nem lehet harmadik oltást adni azoknak, akik megkapták valamelyik koronavírus elleni vakcina első két adagját és nem alakult ki védettségük. Szerinte lyuk van a magyar védettségi rendszeren, mert sok esetben nem alakult ki az immunizáció.

Kásler Miklós arról is beszélt, hogy bár nem teszik kötelezővé a harmadik oltást az egészségügyi dolgozóknak, csak az első kettőt, azokat, akik nem oltják be magukról, olyan pozícióba osztják majd be, ahol nem találkoznak betegekkel.

A miniszter azt is elmondta: valószínűsíthető, hogy Magyarországon is lesz negyedik hullám, viszont az egészségügyi rendszer fel van rá készülve. Egyszerre arra kért mindenkit, hogy oltakozzanak, hiszen ezzel csökkenthető a nyomás az ellátórendszeren.

Címlapkép: Kásler Miklós Facebook-oldala