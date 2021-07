Benkő Tibor: Szerencsés helyzetben van a Magyar Honvédség, de újfajta kihívásokra kell felkészülnünk

Rekordmagas, 1003 milliárd forintos összeg lesz jövőre Magyarország honvédelmi költségvetése, a keretösszeg több mint 30%-a új eszközök beszerzésére, fejlesztésre megy majd el – mondta el Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Portfolio-nak. A már bejelentett eszközvásárlások mellett Magyarországnak hamarosan új vadászrepülőgépek és katonai drónok beszerzéséről is el kell gondolkodnia, illetve fontos prioritást élvez majd a személyi állomány és az infrastruktúra fejlesztése is – mondta el a miniszter. Benkő Tibor a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban beszélt a Magyar Honvédség esetleges jövőbeli békemissziókban való szerepvállalásáról is, így egy potenciális, NATO-n kívüli afganisztáni feladatkör lehetőségéről, valamint a kibertér és a pandémiás helyzet új kihívásairól és tanulságairól is.

Portfolio: Rekordmagas összeg, 1003 milliárd forint lesz jövőre Magyarország honvédelmi költségvetése, ezzel várhatóan a GDP 1,7%-át fordítja a kormány védelmi jellegű kiadásokra 2022-ben. Milyen arányban jut majd ebből az összegből haderőfejlesztésre, eszközbeszerzésre, milyen arányban a személyi állomány fejlesztésére, meglévő eszközök karbantartására?

Benkő Tibor: Az országgyűlés a 2022. évi költségvetési törvény értelmében 1003 milliárd forintos költségvetést szavazott meg és hagyott jóvá, amely összhangban van a jelenleg is zajló Honvédelmi- és Haderőfejlesztési Program finanszírozásával.

A költségvetés alapvetően három részből áll. Az egyik a személyi állomány, személyi juttatások kérdése. Ez sok mindenből tevődik össze: ilyenek a bér jellegű, illetve béren kívüli juttatások, a hazai és külföldi oktatási, a képzési költségek és még számos egyéb tényező. A másik rész a honvédség képességeinek, eszközeinek fenntartása, üzemeltetése, működtetése. A harmadik összetevő a beszerzés, felújítás.

Az arányok megoszlása úgy helyes, ha a személyi juttatásokra a költségvetés mintegy 40%-át, az üzemeltetésre, fenntartásra, működésre 30-35%-ot, a beszerzés, fejlesztésre 25-30%-ot biztosítunk. Ez teljes mértékben összhangban van a NATO elvárásával, mely szerint az ország védelmi költségvetésének legalább 20%-át szükséges beszerzésekre, korszerűsítésre, modernizációra fordítani. A magyar kormány és a Magyar Honvédség is követi ezeket az irányelveket;

annyival vagyunk szerencsésebb helyzetben, hogy a haderőfejlesztési program jelen szakaszában, a személyi juttatások fenntartása mellett a fejlesztésre nem csupán a NATO által elvárt 20%-os minimum részarányt, hanem a költségvetés akár több mint 30%-át tudjuk biztosítani.

Portfolio: A Zrínyi haderőfejlesztési program már bőven túlmutat az eredetileg meghatározott 2026-os céldátumon, az eddig bejelentett, beszerzésre kerülő korszerű katonai járművek, kézifegyverek, logisztikai eszközök és épületek mellett milyen, újfajta képességeket igényel még a Magyar Honvédség, amelyek beszerzéséről még nincs végleges megállapodás?

Benkő Tibor: Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy egy fegyveres szervezet, mint a Magyar Honvédség, 8-9 ilyen képesség-csomagból tevődik össze. Ebből csak egy vonatkozik a technikai eszközökre. Ott van még emellett az emberi erőforrások – a személyi állomány, az oktatás, a képzés -, mint fontos komponens.

Van még hiátus a technikai eszközök beszerzésével kapcsolatosan is, de nem csak ezeket tartjuk fontosnak. Amikor beszerezzük a technikai eszközöket, ki kell építenünk az ezekhez szükséges elhelyezési és kiképzési infrastruktúrát, amely szintén egy képesség-csomag. Emellett rendelkezésre kell állnia a megfelelő személyi állománynak is. Fontos az állománynak a kiválasztása, felkészítése és kiképzése is. Mindehhez anyagi készletek is szükségesek.

2017-ben, Zrínyi 2026 néven indult el a most zajló honvédelmi-haderőfejlesztési program, ez viszont nem foglalja még magában a teljes képességet, amire szükségünk van.

2026-ban jár le a Gripen harci repülőgépek lízingszerződése, ezért a légierő ezen képességcsomagját biztosító repülőgépekben is gondolkodnunk kell.”

Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Fotó: Pictorial Collective / Portfolio

Vannak újabb kihívások, melyekre készen kell állnunk. Ide tartoznak a drónok is. Már most is foglalkozunk drónokkal, drónok előállításával, beszerzésével, sőt alkalmazásával évek óta. Viszont az évek előrehaladtával még modernebb, még több funkciót magába foglaló drónokról is szükséges beszélni.

Ott van a kibertér kérdése is. 2015-16-ban terveztük meg a 2017-ben elindult haderőfejlesztési programot. 2014-ben indult el az orosz-ukrán konfliktus, ahol először láthattunk nagyobb skálán megvalósulni a hibrid hadviselési formát; és már zajlott a haderőfejlesztési program, amikorra világossá vált, hogy a hibrid hadviselés milyen sok területet foglalhat magában. A kibertérrel kapcsolatos kihívásokra adott válasz már az új haderőfejlesztési programban látható, többek közt ezért már nem Zrínyi 2026 néven hivatkozunk rá, hanem Honvédelmi- és Haderőfejlesztési Programként, melynek keretében 2030-ig is tervezünk már, 2032-es kitekintéssel. Ez értelemszerűen magában foglalja új képességek kialakítását is.

Ha csak a 2026-os programot nézzük, látható, hogy egyes technikai eszközök átvétele még nem történt meg, bár már szerződést kötöttünk a beszerzésre. Ilyenek a harckocsik, amelyek 2023 után érkeznek. Ilyenek az Airbus H225M közepes helikopterek, a PzH 2000-es önjáró lövegek, illetve a rámpás repülőgépek, amelyek technikai eszközök szállítására, légi deszantolási feladatokra alkalmasak, valamint a légvédelmi rakétaképességek megteremtése.

Ezeket a korszerű technikai eszközöket valahol el is kell helyezni, biztosítani kell az üzemeltetést, működtetést, fenntartást. Ehhez kell a logisztikai- és infrastrukturális képességek fejlesztése, illetve kellenek azok a katonák, akik üzemeltetni, kezelni tudják ezeket az eszközöket, illetve azok a tisztek és altisztek, akik a katonák irányításával, kiképzésével foglalkoznak. Ez olyan, mint egy lánckapcsolat: egyik tényezőből következik a másik.

Portfolio: Hogyan tervezi a Honvédelmi Minisztérium támogatni az új eszközök üzemeltetéséhez szükséges személyi állomány növelését; a toborzást, a létszámfejlesztést, illetve milyen nexusban valósulnak majd meg a szükséges képzések?

Benkő Tibor: Az, hogy nekünk megfelelő létszámú, felkészültségű, megfelelően motivált katonáink legyenek, nem a toborzásnál kezdődik. Ez ideig-óráig adhat nekünk segítséget, de inkább az a kérdés, hogy megvan-e, vagy hosszú távon meg lesz-e az a kör, ahonnan lehet toborozni.

Olyan emberek kellenek, akik elkötelezettek a hazájuk iránt, hűségesek a nemzetükhöz, tudják, mit jelent a haza szolgálata és vállalják azt, hogy ha kell, az életüket adják a honvédelem ügye érdekében. Fizikailag és pszichikailag is felkészültek, illetve megvan a megfelelő iskolai végzettségük a korszerű eszközök kezeléséhez, üzemeltetéséhez. Nehéz ilyen embereket találni.

Mi azt az elvet követjük, hogy a megfelelő felkészítés már fiatal korban kezdődik. Ezért végezzük a hazafias honvédelmi nevelést. Ezért indítottuk el a kadétképzést. Ezért hoztok létre és erősítettük meg az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot. A cél az, hogy legyen kiből meríteni. Meg kell teremteni a toborzás feltételrendszerét.

A szervezeti elemek már működnek: a hadkiegészítő, toborzóirodák és központok, a katonai szervezetek, illetve számíthatunk a volt katonákra, a nyugállományú katonákra is, akiken keresztül a gyermekeikhez, az unokáikhoz juthatunk el, népszerűsítve a katonai szolgálatot. Természetesen emellett folytatunk klasszikus toborzókampányokat, -rendezvényeket is.

A toborzási mérlegünk pozitív, vagyis több fiatalt tudunk betoborozni, mint ahányan elhagyják a szolgálatot, de tovább kell szélesítenünk ezt a kört.

Szerdán megjelenünk egy újfajta felhívással is, amely ugyancsak támogatja az állománybővítést.

Portfolio: Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy egy sajtóvacsorán említette, hogy új alakulatok is létrejöhetnek a Magyar Honvédségen belül, elsősorban azokban a megyékben, ahonnan sokan elmennek katonának, de nincs állandó alakulat. Melyek ezek a megyék? Milyen funkciója lesz ezeknek az alakulatoknak Magyarország védelme szempontjából?

Benkő Tibor: Elsősorban arra törekszünk, hogy az önkéntes tartalékos katonai rendszerünket bővítsük ki, tehát nem biztos, hogy aktív katonai laktanyákra kell gondolkodni. Lehet, hogy ilyen is lesz, mert a Magyar Honvédség fejlesztésével kapcsolatosan felmerülhet az új szervezetek létrehozása, de mi most elsősorban az önkéntes tartalékosokban gondolkodunk, és ezt minden megyében meg is akarjuk valósítani.

Az országot védelmi szempontból hét régióra osztjuk, ebben a hét régióban hét területvédelmi tartalékos ezredet kívánunk működtetni, és minden megyében legalább egy területvédelmi tartalékos zászlóaljat akarunk létrehozni.

Lehet, hogy lesz olyan járás, ahol 2 századot is létre tudunk hozni, lesz járás, ahol egyet sem a járás kisebb méretéből fakadóan.

Azokban a térségekben, ahonnan a legtöbb fiatal jelentkezik katonának, különösen fontosnak tartjuk, hogy kiegészítsük a Magyar Honvédség elhelyezkedését. Ehhez kapcsolódik az is, amiről beszélt a tábornok úr: a kadétprogramban a katonai középiskolákat és kollégiumokat, mint a kadétprogram legmagasabb iskolái formáit ott hozzuk létre, ahol szolgálják az új honvédségi struktúra elhelyezési rendszerét.

Az új Nemzeti Katonai Stratégiában az olvasható, hogy Magyarország érintetté válhat a közel-keleti, illetve észak-afrikai térségben zajló békemissziókban. Látható már az, hogy konkrétan mely országokban, milyen kontextusban teljesíthetnek feladatokat a magyar katonák?

Benkő Tibor: A Nemzeti Katonai Stratégiánk a Nemzeti Biztonsági Stratégiánkra épül. A Nemzeti Katonai Stratégia pontosan meghatározza a jelenlegi kihívások, kockázatok, fenyegetések körében, hogy a Magyar Honvédségnek mire kell készen állnia, mire kell képesnek lennie. Ez teljes mértékben összhangban van a NATO biztonsági stratégiájával is.

A NATO két biztonsági kihívást, nevezetesen fenyegetést azonosított a szövetségre nézve: keletit és délit. Előbbi Oroszországot takarja, ami nyilván mást jelent Lengyelországnak, a balti államoknak és más feladatot ad a közép-európai, dél-európai államoknak.

A keleti fenyegetettséggel szemben természetesen segítenünk, támogatnunk kell a szövetségeseinket, de a déli fenyegetettség Magyarországot közvetlenül is érinti.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Fotó: Pictorial Collective / Portfolio

A déli fenyegetettség egyik kiváltó oka az instabil államok, a terrorizmus, a migráció és egyéb tényezők. A NATO érdeke, hogy lehetőleg ne legyen instabil állam, ahol konfliktusok, harcok folynak, és ahonnan ezek a konfliktusok begyűrűzhetnek a NATO tagállamokhoz. Azért van ez a katonai stratégiánkban, mert a NATO-szövetségből és a nemzet békéje és biztonsága szempontjából is kiemelt feladat.

Hogy a Magyar Honvédség, mint egy NATO-tagállam katonai szervezete, hol, és mint lehet konkrétan érintett? Afganisztánban most befejeződött a NATO-szerepvállalás, melyben Magyarország 2003 óta, 18 évig vett részt. Ez viszont nem jelenti azt, hogy Afganisztánban teljes egészében megszűnt volna a nemzetközi jelenlét. Ilyen koalíció működik több helyen is a világban, például Irakban, afrikai országokban, ahol többnemzeti erők látnak el biztonsági feladatokat. Ezek a tevékenységek stabilitást hoznak az instabil államokba, mindez a migráció ellen is hat és a terrorizmus veszélyét is képes csökkenteni.

Afganisztán mellett lehetnek még ilyen feladatok Irakban, Afrikában - ezen belül a Száhel-övezet került az utóbbi időben leginkább előtérbe. Most is vannak ott magyar katonák, vagyis nem új misszióról, hanem új feladatról beszélhetünk.

A déli fenyegetettségen belül fontos régió a Nyugat-Balkán is. Az instabil államokból a Nyugat-Balkánon keresztül húzódó migrációs útvonalhoz köthető kihívásokat is kezelnünk kell. Ezért a békefenntartó erőink nagyobb létszámban a Nyugat-Balkánon találhatók.

Idén novembertől a történelemben első alkalommal magyar parancsnoka lesz a KFOR-erőknek.

Ezt a feladatot, ezt a beosztást az olaszoktól vesszük át. Csaknem tíz éve nem adott más nemzet parancsnokot a KFOR misszió élén. Ez azt is jelenti, hogy jóval nagyobb erővel veszünk majd részt a feladatban. Jelenleg a Nyugat-Balkánon 500 katonánk teljesít szolgálatot, akkor majd még többen fognak szolgálatot teljesíteni, illetve 700 fős, néhány napon belül bevethető készenléti erőt is fenn fogunk tartani itthon.

Portfolio: Az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatosan felmerült az a lehetőség, hogy a magyar katonák Törökországgal és Pakisztánnal együttműködve visszatérjenek az országba a Kabuli Nemzetközi Repülőtér őrzésében segédkezni. Hogy állnak jelenleg a misszió kivitelezésére irányuló tárgyalások? Mennyire reális, hogy egy ilyen misszió megvalósul? Mit jelent a tálibok gyors előrenyomulása a térség stabilitására nézve?

Benkő Tibor: Még korai arról beszélni, hogy milyen formában vehet majd részt Magyarország ebben a stabilizációs feladatban – ha részt vesz. Még azt sem lehet megmondani, hogy ki áll a feladat élére és mely nemzetek vehetnek benne részt.

A Kabuli Nemzetközi Repülőtér őrzése kapcsán azért került elő Magyarország, mert magyar katonák már ellátták több alkalommal is e reptér működtetését, őrzését, kiszolgálását, így van benne tapasztalatunk. Nyilván ezért keresett meg minket a török fél.

Ugyanakkor a tálib térnyerés várható volt. Egy ilyen instabil térségből akkor szabad a békemissziót teljesítő erőket kivonni, ha a feladatot befejeztük és megoldottuk.

Én nem látom azt, hogy ez a feladat befejeződött volna és minden kérdést megoldottunk volna, melynek megoldására a NATO vállalást tett a küldetés kezdetekor. Azonban a NATO-misszió fő vezérlőelve az induláskor az volt, hogy együtt megyünk be a térségbe, és együtt is jövünk ki, úgyhogy ez a misszió most az eredményektől függetlenül lezárultnak tekinthető.

Ha a nemzetközi közösség úgy ítéli meg, hogy nem elég megnyugtató helyzet, akkor biztos fognak valamit tenni. Egyelőre az erre vonatkozó tárgyalások nincsenek olyan szinten, hogy erről bármiféle konkrét információt tudjak adni.

Portfolio: Az esetleges fizikai támadások és krízisek elhárítása mellett a kibertérből érkező fenyegetések elhárítására is jelentős mennyiségű erőforrást fektet a Honvédelmi Minisztérium. Milyen jellegűek azok a fenyegetések, amelyekkel a leggyakrabban találkoznak a magyar kibervédelmi szakértők? Mely földrajzi területekről érkeznek ezek a támadások és milyen szereplők viszik ezeket véghez?

Benkő Tibor: A NATO a kiberteret is felvette a műveleti helyszínek sorába. A szárazföld, a tengerészet, a levegő és az űr után a kibertér is műveleti területté vált.

Ez mindennapi kihívást és feladatot jelent a Magyar Honvédség számára is. Ezért az egyéni szinttől stratégiai szintig minden területen létrehozzuk azokat a képességeket, amelyekkel ezt kezelni tudjuk. Ezért hoztuk létre és működtetjük a Magyar Honvédség Kiberakadémiáját. Ezért került be a Magyar Honvédség Parancsnokságának a szervezetébe a Kiberszemlélőség. Az egyik a harcászati, a másik a hadműveleti, részben hadászati feladatokat szolgál. Stratégiai szinten létrehoztuk azt a központot, amely ennek a kutatásával és különböző eljárások kidolgozásának kérdéseivel hivatott foglalkozni.

Mindezzel a kibertámadások kivédése mellett felkészítjük a résztvevőket egyéni szinttől kezdve – a katonákat, a kötelékeket, az alegységeket – a kiberbiztonság szabályainak ismeretére, annak kezelésére, a tudatosságra és a kiberbiztonsággal kapcsolatos műveleti feladatok megoldására.

Portfolio: A jó informatikusokért feszült versenyt folytatnak egymással a magyar piaci vállalatok, sokszor csillagászati összegeket fizetnek egy-egy szakértő „megszerzéséért.” Hogy tudja a Magyar Honvédség, Honvédelmi Minisztérium megszólítani az informatikai szakembereket? Egyáltalán milyen egy jó magyar „kiberkatona”?

Benkő Tibor: Ez feladatonként más és mást jelent. A Magyar Honvédség is emberekből áll és a társadalomból építkezünk, tehát az itt megjelenő anomáliák, tendenciák nálunk is megjelennek.

Mi sem tudunk olcsóbban foglalkoztatni jó informatikai szakembereket, csak jó pénzért, ahogy más cégek és vállalatok is.

A másik tényező az, hogy milyen feltételrendszereket, munkakörülményeket teremtünk, mennyire érdekes az a kihívás, amellyel találkozik az informatikus. Lehet, hogy olyan feladatot kell megoldania, olyan helyzetet kell kezelnie, amellyel nem találkozik a civil életben. Ez is egy motivációs tényező az anyagi szolgáltatások mellett.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Fotó: Pictorial Collective / Portfolio

Nekünk is meg kell fizetnünk a legjobbakat, ezért kell olyan jogállásról szóló törvényt alkotni, hogy ezeket a különleges képességekkel rendelkező személyeket meg tudjuk fizetni. Nem újdonság ez a Magyar Honvédség számára: ott vannak a csapatszállító-repülőgépeket vezető pilóták, akik, ha csak harmadát kapnák a kereskedelmi járatokat irányító pilóták bérének, mint ahogy az a korábbi években jellemző volt, nem biztos, hogy vállalnák ezt a feladatot.

Éppen ezért más egy pilótaszázados bére, mint egy más fegyvernemnél szolgáló százados bére. Az illetményt ebben az esetben nem a beosztás és rendfokozat határozza meg, hanem a speciális tudás, felkészültség, illetve az ehhez kapcsolható munkaerőpiaci feltételek.

Nem is mindig várjuk meg, hogy ezek a szakemberek a hagyományos toborzási csatornákon keresztül jelentkezzenek; van, hogy proaktív módon tudjuk azt, hogy kit kell megkeresni, és megszólítjuk őket.

Portfolio: A Magyar Honvédség nagyon aktív szerepet vállalt a járványkezelésben Magyarországon; katonák segítették a kórházakat, oltóközpontokat, fertőtlenítést végeztek és a kritikus vállalatok üzemeltetésében is részt vettek. Milyen tanulságokkal járt a járványkezelés a Magyar Honvédség, Honvédelmi Minisztérium számára? Van valami, amit másképp csinálnának egy újabb pandémiás helyzetben? Milyen volt a civil lakosság visszajelzése a katonai szerepvállalásról?

Benkő Tibor: Remélem, nemcsak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium számára nyújtott tapasztalatot a pandémiás helyzet kezelése. A magyar társadalom láthatta, hogy a katonák milyen képességekkel bírnak.

Egy ilyen helyzetben igazolódik be, hogy a honvédség, amelyről sokan úgy gondolják, hogy egy felesleges rossz, hogy nem is olyan feleslegesek és nem is olyan rosszak.

A kivonás után sorra jelentek meg újságcikkek arról, hogy a kórházakból hiányoznak a katonák. Lehet azt mondani, hogy a Magyar Honvédségnek nem alapfeladata az egészségügyi veszélyhelyzetben való szerelvállalás, de a szervezet olyan képességekkel rendelkezik – személyi állomány, technikai eszközök, eljárásrend, vezetéselméleti kérdések -, amely az országnak mindig hasznos egy nem mindennapi helyzetben. Bízom benne, hogy nemcsak nekünk, hanem az ország lakosságának is adott tapasztalatot az, hogy többek között, ezért is kell a Magyar Honvédség.

Természetesen mi is tanultunk mindebből, hiszen egy ilyen volumenű járványra még nem volt példa Magyarországon a mi életünkben. Jó tapasztalatot adott a helyzet a Magyar Honvédség önellátó képességeiről: mi gondoskodunk a saját elhelyezésünkről, szállításunkról, étkeztetésünkről. Ez rávilágított arra, nemhogy nem szabad ezt a képességet csökkenteni, hanem még fejleszteni is kell, hogy bármilyen különleges helyzetben, máskor is lehessen ránk számítani.

A másik fontos tapasztalat az önkéntes tartalékos katonák bevonása volt. Volt, hogy napi 7000 katonát kellett igénybe venni, közülük pedig nem mindenki lehetett aktív szolgálatot teljesítő hivatásos, vagy szerződéses katona, hiszen a készenléti szolgálatokat, a laktanyák üzemeltetéséért, fenntartásáért felelős személyeket nem tudtuk bevonni ezekbe a feladatokba. A járvány során megtapasztaltuk, hogy ha ilyen sok embert kell kivonni a mindennapi munkánkból, hogy tudjuk úgy megoldani, hogy közben garantálni tudjuk az ország biztonságát.

Tapasztalatot adott arra is, hogy egy békeidőszakban megjelenő veszélyhelyzetben miként tudjuk a vezetés-irányítást biztosítani, hogyan tudunk együttműködni a belügyminisztériummal, rendőrökkel, stratégiai szintű vállalatokkal. Hol lehet szükség a Magyar Honvédség képességeire, hogyan lehet ezeket az együttműködéseket minél gyorsabban és hatékonyabban megszervezni és működtetni.

Van egy – a NATO-nak is felajánlott ‑ mobillaborunk is, amely alaprendeltetésében harci gázokkal, mérgekkel, biológiai és vegyi anyagokkal, azok kutatásával foglalkozik. Az új koronavírus itt nemcsak munkát, hanem olyan vizsgálati területet is adott, amelyben új tapasztalatokat szerezhettünk. Emellett Budapesten működik a NATO Egészségügyi Kiválósági Központja. Folyamatosan kaptuk a jelzéseket, jelentéseket a közös munkáról. Ez a központ végrehajt elemzéseket, következtetéseket von le, javaslatokat ad a NATO irányába.

Jó tapasztalat volt a társadalmi fogadtatás is. Rengeteg köszönőlevelet kaptunk, illetve azt a visszajelzést, hogy a katonák körültekintők, udvariasak, határozottak voltak. Munkaszervezés szempontjából megértették azt, hogy mi a feladat.

Bár elsősorban pozitív visszajelzéseket kaptunk, sajnos tapasztaltunk negatív dolgokat is. Sokan és sok helyről azt kifogásolták, hogy a katonák az utcákon vannak, fegyverrel. Voltak, akik hatalomátvételtől tartottak. A katonákat ilyen módon becsmérlő visszajelzések sajátos tapasztalatot adott a honvédelmi tárcának, a Magyar Honvédség vezetésének, de maguknak a katonáknak is.

Címlapkép: Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Fotó: Pictorial Collective / Portfolio