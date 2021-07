Felszólította az EU és a NATO Kínát, hogy hagyjon fel a kártékony kibertámadásokkal

Az Európai Unió és NATO hétfőn a kínai területről végzett kártékony és destabilizáló, a tagországok biztonságát és gazdaságait fenyegető kibertámadások elleni fellépésre szólította fel Pekinget.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában közölte, az EU és tagállamai olyan kínai területről végrehajtott, rosszindulatú kibertevékenységeket tártak fel, amelyek az EU és a tagállamok kormányzati intézményeit és politikai szervezeteit, valamint az európai kulcsfontosságú iparágakat célozták meg.

Elmondta, a Microsoft Exchange szerver közelmúltban tapasztalt megtámadása több ezer számítógép és hálózat biztonságát veszélyezteti világszerte. Az ismert hackercsoportokhoz kapcsolható szellemi tulajdon eltulajdonítására és kémkedés céljából Kína területéről folytatott felelőtlen és káros magatartás biztonsági kockázatokat és jelentős gazdasági veszteségeket eredményezett az Európai Unió tagországai kormányzati intézményei és a magántársaságok számára.

Kijelentette: az EU és tagállamai határozottan elítélik a rosszindulatú kiberaktivitást, amely ellentétes az ENSZ-tagállamok által jóváhagyott felelős állami magatartás normáival. A kínai hatóságoknak be kell tartaniuk kötelezettségvállalásaikat, és nem engedhetnek meg ilyen tevékenységet országuk területén. Pekingnek megfelelő intézkedést kell hoznia, az ilyen aktivitás felderítésére, kivizsgálására és kezelésére - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

A NATO hétfői közleményében azt írta, a katonai szövetség egyre nagyobb aggodalommal figyeli a tagországok biztonságát fenyegető számítógépes fenyegetéseket, melyek létfontosságú infrastruktúrákat és demokratikus intézményeket céloznak. A rosszindulatú kibertevékenységek aláássák a kibertér biztonságát és stabilitását, valamint az abba vetett bizalmat - húzták alá.

A NATO elítéli az euroatlanti biztonság destabilizálását és károsítását, a polgárok mindennapi életének megzavarását célzó kibertámadásokat - húzták alá. A szövetség eltökélt szándéka, hogy képességeinek teljes skáláját alkalmazza a kiberfenyegetések ellen védelme és biztonsága érdekében, a nemzetközi joggal összhangban - közölték.

"A július közepén tartott brüsszeli NATO-csúcstalálkozó következtetéseivel összhangban felszólítjuk az összes államot, Kínát is beleértve, hogy tartsák be nemzetközi kötelezettségvállalásaikat, és felelősségteljesen viselkedjenek nemzetközi téren, beleértve a kiberteret is" - fogalmaztak.

A NATO kész előremutató párbeszédre Kínával a számítógépes fenyegetések felszámolása és a közös kihívások kezelése érdekében - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images