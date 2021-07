Katasztrófa Németországban: az ítéletidő a politikában is földcsuszamlásszerű változásokat hoz?

Rég nem tapasztalt áradások okoztak katasztrófát Németországban az utóbbi napokban, az esőzések következtében kialakult árvizek főleg az ország nyugati tartományait sújtották, de a Felső-Bajorországban fekvő Berchtesgadener Land járásban is szükségállapotot kellett kihirdetni.

A hatóságok közlése szerint a természeti csapásnak eddig 188 halálos áldozata van, de további több száz embert jelentettek eltűntként, akiket intenzíven keresnek, főleg Köln és Bonn környékén.

Az elkeserítő emberveszteség mellett az anyagi kár mértéke is tetemes. A német állami vasúthálózat, a Deutsche Bahn szerint 600 kilométernyi vasút pálya és 80 vasúti megálló szenvedett el jelentős károsodást Észak-Rajna-Vesztfália és Rajna-vidék-Pfalz tartományokban. Emellett számos lakóépület vált lakhatatlanná, amelynek következtében több ezren maradtak ideiglenesen fedél nélkül. A kár akkora, hogy többek szerint az újjáépítés akár hónapokat vagy éveket is igénybe vehet. A gazdasági károk azonban hosszú távon paradox módon nem lesznek jelentősek az ING vonatkozó elemzése szerint, ugyanis az újjáépítés várhatóan pozitív hatást fog gyakorolni a GDP-re.

A brutális áradásokkal érintett tartományokban Angela Merkel német kancellár is látogatást tett és szürreálisként, illetve kísértetiesként írta le a látványt, egyúttal bejelentette, hogy a szövetségi kormány és a tartományok együttesen lépnek majd fel a természeti csapás sújtotta területek fokozatos újjáépítésének érdekében. Ennek jegyében már ezen a héten szerdán elindítanak egy rövidtávú segélyprogramot.

Ami a válsághelyzet kezelését illeti, Hannah Cloke, a Readingi Egyetem hidrológusprofesszora elárulta, hogy Németországnak már évek óta egy fejlett árvíz-előrejelző rendszer áll rendelkezésére, amellyel szerinte elkerülhető lett volna a katasztrófa, ha időben továbbítják a szükséges figyelmeztetéseket.

Az áradások a német politika szempontjából is relevánsak, hiszen alig több, mint két hónap van hátra a szövetségi választásokig. Nem lenne újdonság, ha a mostani természeti csapás átrendezné az erőviszonyokat, ez persze attól is függ, hogy az egyes pártok miként reagálnak az eseményekre. 2002-ben például Kelet-Németországban voltak hasonló áradások, szintén nem sokkal a választások előtt. Az újraválasztásért küzdő Gerhard Schröder akkor még látványosan a CDU-s kihívója Edmund Stoiber mögött szerepelt a közvéleménykutatásokon. Schröder azonban az áradások kezdetekor szinte azonnal a helyszínre utazott, gumicsizmát húzott és hozzáállásával azt tükrözte, hogy kézben tartja az eseményeket. Ezzel szemben Stoiber csak később jelent meg gumicsizma nélkül egy kék ingben. Mivel a válság menedzselésével elfoglalt Schröderről készült képsorok beleégtek a köztudatba, népszerűsége nagyot ugrott, így a választók még négy évre bizalmat szavaztak a kancellárnak.

Általánosságban is igaz, hogy válsághelyzetekben a mindenkori kormánypárt népszerűsége növekszik, legalábbis rövidtávon.

Jó példa lehet erre a koronavírus-járvány első pár hónapja, amikor a Merkel vezette CDU/CSU jelentősen erősödött.

Nehéz helyzetben vannak ilyenkor az ellenzéki pártok, akiket érhet az a vád, hogy csak útban vannak és politikai haszonszerzésre kívánják felhasználni a katasztrófahelyzetet.

Ennek megfelelően nemcsak Merkel utazott el rögtön az árvíz sújtotta régióba, hanem kiszemelt utódja Armin Laschet is, aki egyébként Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke is egyben. A kormányzat részéről továbbá megjelent Olaf Scholz pénzügyminiszter, aki az SPD kancellárjelöltje a szeptemberi választásokon. Bár népszerűségük várhatóan növekszik a gyors válságkezelés kommunikációja miatt, Laschet esetében ez nem feltétlen egyértelmű.

A kancellárjelölt viselkedése ugyanis botrányt kavart a napokban.

Az egyik árvízi helyszínen Laschet éppen akkor nevetgélt látványosan a háttérben munkatársaival, amikor Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnök együttérzését fejezte ki a természeti csapás érintettjeinek, az estről ráadásul felvétel is készült. Laschet nem sokkal később nyilvánosan bocsánatot kért, állítólag csapata a gyenge hangosítás miatt nem hallotta, miről beszél Steinmeier a sajtótájékoztatón.

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives a somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/RrSJZvpxXx