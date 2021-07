Kína figyelmeztette Litvániát

Peking felszólította Litvániát, hogy ne küldjön rossz jelzéseket a tajvani függetlenséget célul kitűző csoportoknak, egyúttal kijelentette, hogy ellenez minden olyan lépést, amely Tajvannal való hivatalos diplomáciai kapcsolat felvételére irányul.

Kína a mai napig saját területeként kezeli a saját önkormányzattal rendelkező Tajvant és nem titkolt célja, hogy a jövőben egyesítse a szigetet az anyaországgal.

A vilniusi képviselet lenne az első Európában, amelyen megjelenne Tajvan neve, a legtöbb ország ugyanis a diplomáciai konfliktus elkerülése végett Tajpejt, a sziget fővárosának nevét használja. Jelenleg csupán 15 ország ismeri el hivatalosan Tajvan és tart fenn nagykövetséget, számos állam működtet azonban de facto nagykövetségeket például kereskedelmi képviseletek formájában.

Litvánia idén jelentette be továbbá, hogy egy képviselet megnyitását tervezi Tajvanon is, amely felbőszítette Pekinget. A balti ország emellett 20 ezer koronavírus elleni vakcina adományozását is kilátásba helyezte a sziget részére.

Címlapkép forrása: Dennis Degnan/Getty Images