Trump utódja még Trumpnál is Trumpabb lehet

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Újabb poll mutat rá arra, hogy Donald Trump és az általa meghonosított jobboldali populizmus abszolút dominanciát szerzett az amerikai Republikánus Párton belül, a mérsékelt politikusok gyakorlatilag labdába sem rúghatnak mellette. Az egyetlen olyan politikus, akinek egyáltalán hangyányi esélye van arra, hogy Trump utódja legyen elnökjelöltként Ron DeSantis, Florida kormányzója; egy olyan politikus, akit sokan még „Trumpnál is Trumpabbnak” tartanak. DeSantis Trump szoros szövetségese, aki valószínűleg félreáll majd, ha a 2024-es választáson Trump is indul, 2028-ra viszont már jó esélye van rá, hogy a Republikánus Párt zászlóvivő elnökjelöltje legyen. A jobboldali populizmus tehát még biztosan éveken, ha nem évtizedeken át uralhatja a Republikánus Pártot és nagyon úgy néz ki, hogy DeSantis még feljebb is tekerheti egy kicsit az intenzitást.