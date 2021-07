Amerika vizsgálja, mi történne, ha ellopnák a legendás bőröndöt, amely az atomrakéták indítókódját rejti

A vizsgálat arra irányul, hogy megállapítható legyen, milyen gyorsan tudna reagálni a Pentagon, ha a kódok nyilvánosságra kerülnének, elvesznének, vagy ellopnák őket.

Az atomrakéták indítókódjait tartalmazó bőröndöt, amelyet csak nukleáris futballnak neveznek, mindig egy katona őrzi, aki a mindenkori elnökkel utazik.

A jelenlegi protokollal kapcsolatban azonban több aggály is felmerült, miután a Capitolium januári ostromakor egyesek szerint a tüntetők vészesen közel kerültek a bőröndöt magánál tartó segédtiszthez, akit ki kellett előre menekíteni.

2017-ben is történt egy incidens, amikor Donald Trump Pekingben tett látogatást. Az elnök éppen Hszi Csin-pinggel vacsorázott, miközben a másik szobában egy kínai tisztviselő rárontott a bőröndöt őrző segédtisztre, akit végül a Fehér Ház hivatali vezetője szerelt le. A bőrönd egyébként Donald Trumppal utazott Floridába is, miután elhagyta a Fehér Házat, de Joe Bident még nem iktatták be.

