Totális átalakulás a Mercedes-Benznél: már az évtized végén száműzhetik a benzines és dízel autóikat

Úgy tűnik, Brüsszel szigora komoly elhatározásra ösztönzi Európa vezető autógyártóit, egymás után jelentik be, hogy az előttünk álló néhány évben még nagyobb erőbedobással igyekeznek átállni a tisztán elektromos autózásra. Most a Daimler közölte, hogy a 2022 és 2030 közötti időszakban 40 milliárd eurót fordít az elektromos autózásra. A tervek között szerepel új elektromos modellek és platformok bevezetése, akkumulátorgyárak építése és szilárdtest akkumulátor fejlesztése, gyártása.

Csupán egy hét telt el azóta, hogy az Európai Bizottság bemutatta a "Fit for 55" uniós klímacsomagot, amelyből kiderült, hogy a brüsszeli döntéshozók először jelentősen szigorítanák a járművek megengedett szén-dioxid-kibocsátását az előttünk álló évtizedben, majd be is tiltanák a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től.

A Daimler menedzsmentje azonban máris bejelentette a Reuters beszámolója szerint, hogy több mint 40 milliárd eurót kívánnak elkölteni a 2022 és 2030 közötti időszakban annak érdekében, hogy felgyorsítsák az elektromos autózásra történő átállását.

A végső cél, hogy a cégcsoport képessé váljon arra, hogy akár kizárólag elektromos járműveket gyártson és értékesítsen az évtized végétől, amennyiben ezt a piaci igények is indokolják.

A Mercedes-Benz készen áll arra az évtized végére, hogy átálljon az elektromos autózásra ott, ahol ezt a piaci körülmények lehetővé teszik

– írta a vállalat közleményében.

A Daimler egyben jelezte, hogy várakozásaik szerint a részben és teljesen elektromos autók adják majd a teljes értékesítésük 50 százalékát 2025 végére, korábban úgy számoltak, hogy ezt az értékesítési arányt csak 2030-ra érik el.

A menedzsment célja továbbá az is, hogy 2025-ben bemutasson három új platformot, amelyeken kizárólag elektromos járművek készülnek majd.

A Daimler egyben bejelentette azt is, hogy nyolc akkumulátorgyárat fog felépíteni partnereivel közösen annak érdekében, hogy az éves akkumulátorgyártó kapacitásuk meghaladja a 200 GWh-t. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az elektromos autózásban tervezett offenzívájukat sikeresen megvalósítsák. Az akkumulátorgyártás mellett az akkumulátorok fejlesztésére is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a németek.

Éppen ezért partnereikkel közösen jelentős összegeket fordítanak majd olyan szilárdtest akkumulátorok fejlesztésére és előállítására, amelyek nagyobb energiasűrűségüknek köszönhetően hatékonyabb felhasználást teszek lehetővé.

Ola Källenius, a Daimeler vezére beszélt arról is, hogy a cégcsoportjuk 2025-re már jóformán semmit sem fog költeni a hagyományos, belsőégésű motorok fejlesztésére. Egyben hozzátette, nincs érteleme arról beszélni, hogy mikor gyártják majd le az utolsó belsőégésű motort. A fontos kérdés az, milyen gyorsan tudnak átállni a teljesen elektromos autózásra, ez az, amire koncentrálnak.

Címlapkép forrása: Mercedes-Benz AG