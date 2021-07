Látványos ábrákon mutatjuk, hogyan húzzák ki a koronavírus-járvány méregfogát a vakcinák

Zsoldos Ákos Cikk mentése Megosztás

Döbbenetes mértékű új esetszámokkal tért vissza a koronavírus-járvány azokban az országokban is, ahol már az 50%-ot is meghaladta az átoltottság. Nem működnek az oltások? - teheti fel a kérdést még a tudomány mellett elkötelezett olvasó is. Szó sincs erről: az oltási programok valóban nem tudta megfékezni a járványterjedést, de a súlyosságát jelentősen csökkentette. Azokban az országokban, ahol magas átoltottság mellett futott fel a járvány, messze nincs olyan szinten a kórházban kezeltek száma, mint a korábbi járványhullámok során, miközben a korlátozások sokkal enyhébbek. Mindez egy dolgot bizonyít: nincs racionális érv amellett, hogy a lakosság 40-50%-át védtelenül hagyjuk a járvánnyal szemben, mert azon túl, hogy körükben nőni fog a halálozás, az oltottak védettségét is veszélyeztetik.