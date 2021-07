Forrong a magyarok kedvelt üdülőparadicsoma - A tüntetéssorozatok tíz év munkáját dönthetik romba

Rendkívüli események zajlanak Tunéziában. A járványkezelés és a gazdasági nehézségek miatt kitört tüntetések nyomán az ország elnöke menesztette a miniszterelnököt és 30 napra felfüggesztette a parlament működését. A lépést a kormányzó párt képviselői és támogatói puccsnak nevezték, a tüntetők viszont üdvözölték az elnök döntését. A nemzetközi közvélemény egyelőre megosztott a történtek értékelésében, azonban mindenki aggódik, hogy 11 évvel Zín el-Ábidín ben Ali hatalmának megdöntése és ezzel az Arab tavasz megindítása után, újra önkényuralom rendezkedik be Tunéziában.

Politikai káoszba fulladtak a vasárnap óta zajló tüntetések Tunéziában. Az ország elnöke, Kaisz Szaíd ugyanis a tiltakozások hatására felfüggesztette a parlament működését és menesztette az ország miniszterelnökét, Hisám Masísit, valamint a védelmi és az igazságügyi tárca vezetőjét.

A hivatalos indoklás szerint az elnök a "társadalmi béke helyreállítása, az állam és a társadalom megvédése érdekében" hozta meg a vonatkozó döntéseket, így egy új kormány felállásáig rendeleti úton tervez kormányozni.

Szaíd az alkotmány 80. cikkelyére hivatkozva vette át a végrehajtói hatalom gyakorlását. Ez "rendkívüli intézkedéseket" tesz lehetővé az elnök számára "közvetlen veszély" esetén, de csakis a kormányfővel és a parlament elnökével való egyeztetést követően. Ilyen jellegű egyeztetésre azonban nem került sor. Először egyébként határozatlan időre kívánta feloszlatni a parlamentet, de mivel utólag kiderült, hogy ez alkotmányba ütközik, csak harminc napra függesztették fel a törvényhozást. Emellett a parlamenti képviselők mentelmi jogát is megvonták, amely így lehetővé teszi, hogy eljárást indítsanak ellenük.

A rendkívüli intézkedéseket vegyesen fogadta a tunéziai lakosság. A parlament elnöke és a legnagyobb frakcióval rendelkező En-Nahda nevű mérsékelt iszlamista párt képviselői puccsnak minősítették az elnök lépését és felszólították a támogatóikat, hogy tiltakozzanak a parlament előtt annak érdekében, hogy „megvédjék a forradalmat és a nép akaratát”.

Ezzel szemben az elnök hívei ünnepelték a döntést, amelytől azt várják, hogy a káosz helyett rendet teremt majd az országban és hozzájárul a korrupció elleni hatékony fellépéshez, amely Szaíd választási kampányának egyik fő jelszava volt a politikai elit körében kirobbanó botrányok sorozata miatt.

Kormányellenes tüntetések Tuniszban. Fotó: Yassine Gaidi/Anadolu Agency via Getty Images

Mintaadó országból bukdácsoló demokrácia

Tunézia több szempontból is fontos ország a régióban és ezek a tényezők a mostani események vonatkozásában is relevánsak. Innen indult ugyanis az Arab tavasz néven ismertté vált kormányellenes tüntetéssorozat, amely végigsöpört az arab világon. Külön érdemes megjegyezni azt, hogy Tunézia sok más arab országgal ellentétben, mint például Szíria vagy Líbia, nem süllyedt polgárháborúba a tüntetéseket követően, illetve nem történt olyan szintű visszarendeződés sem, mint Egyiptom esetében.

Ennek megfelelően sokan vélekedtek úgy, hogy az Arab tavasz valójában csak Tunéziában tudott sikeres lenni, így rendre pozitív példaként emlegették az országot e tekintetben.

A Tunéziát évtizedek óta autokratikus eszközökkel kormányzó Zín el-Ábidín ben Ali elnök hatalmát 2011-ben döntötték meg. Ezt követően választásokat tartottak, amelyet a mérsékelt iszlamista En-Nahda párt nyert meg és a szekuláris ellenzékkel közösen egy új alkotmány írásába kezdtek. Az új alkotmányt végül 2014-ben fogadták el, a dokumentum többek között garantálta az egyéni szabadságjogokat és megosztotta a hatalmat a mindenkori miniszterelnök és köztársasági elnök között.

A politikai megosztottság azonban ekkorra teret nyert magának, főleg a vallásos és szekuláris csoportok között, 2013-ban például meggyilkolták Chokri Belaidot, az egyik ismert ellenzéki vezetőt. A feszültség csak nőtt, amikor az Iszlám Állam fegyveresei 2015-ben mészárlást rendeztek egy tunéziai nyaralóhelyen, amelynek 39-en estek áldozatul, főleg külföldi turisták. Ezt megelőzően és követően is történtek hasonló esetek, amelyek negatívan érintették az ország fő bevételi forrását jelentő turizmust. A gazdasági problémák is ezt követően kezdtek el megjelenni.

EZEK A FOLYAMATOK A POLITIKAI MEGOSZTOTTSÁGOT IS NÖVELTÉK, AMELYET JÓL MUTAT, HOGY TUNÉZIÁNAK AZ UTÓBBI 10 ÉVBEN 8 KORMÁNYA VOLT.

Ennek eredményeképpen 2019-ben a politikai elittel elégedetlen lakosság végül a függetlenként induló Kaisz Szaídot választotta köztársasági elnöknek, akinek kiemelt szerepe van a mostani eseményekben.

Járvány és válság

A fentiek alapján megállapítható, hogy már régóta meglévő feszültségek vezettek a mostanihoz hasonló eszkalációhoz. Ennek ellenére van két olyan tényező, amely felszínre hozta az indulatokat, ez pedig a koronavírus-járvány és az ezzel összefüggésben súlyosbodó gazdasági helyzet. Hasonló okokból törtek ki egyébként tiltakozáshullámok a közelmúltban Kubában és Dél-Afrikában is, ahol szintén megrendült a bizalom a politikai vezetésben.

A gazdasági nehézségeket jól illusztrálja, hogy a Világbank jelentése alapján az átlagos tunéziai GDP-növekedés 2011 és 2019 között csupán 1,5 százalék volt, az export egyszer sem tudta meghaladni az Arab tavasz előtti mértéket és a korrupció is szinte leküzdhetetlen problémát jelent.

A bajokat csak tetézte a koronavírus-járvány, amelynek következtében a munkanélküliség a pandémia előtti 14,9 százalékról 17,8 százalékra emelkedett. Különösen rossz a helyzet a fiatalok körében, ahol a munkanélküliségi ráta 36 százalék. Nem is meglepő, hogy az utcán tiltakozók jelentős része is ebből a korosztályból kerül ki. A járvány és a lezárások miatt, valamint a közelmúltban elkövetett merényletek hatására meggyengült turisztikai szektor is újabb ütéseket szenvedett el.

A járványt ráadásul a mai napig nem sikerült megfékezni, miközben az egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került. Ennek egyik oka, hogy Tunéziában látványosan rosszul sikerült az oltási kampány, eddig még csak a lakosság 7 százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisát.

A megoldást a problémákra sokak szerint egy IMF-mentőcsomag jelenthetné, ez azonban rövid távon azzal járna, hogy meg kell vágni a jóléti kiadásokat. A jelenleg uralkodó politikai káosz azonban biztosan késleltetné egy mentőcsomag lehívását.

Óvatos nemzetközi reakciók

A nemzetközi reakciók is eléggé megosztottak. Törökország, ahol Erdogan iszlamista pártja van hatalmon, elítélte a tunéziai elnök lépését, Katar pedig az eszkaláció elkerülésére szólította fel a feleket. Az Arab Liga figyelmeztette Tunéziát, hogy a lehető leghamarabb állítsa helyre a stabilitást és a nyugalmat az országban.

A nyugati országok reakciója óvatosabb volt, ugyanis egyelőre inkább kivárják, hogy miként alakul a helyzet. Ennek megfelelően eddig még nem minősítették puccsnak a parlament felfüggesztését és a miniszterelnök leváltását, de aggodalmukat fejezték ki, miszerint a mostani lépések veszélybe sodorják a tunéziai demokráciát. Az Európai Unió és az Egyesült Államok éppen ezért a demokratikus elvek és az alkotmány betartásának fontosságát hangsúlyozták.

AZT MÉG NEM TUDNI, HOGY A MOSTANI FOLYAMATOK HOVA VEZETNEK, AZ AZONBAN MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY A FIATAL TUNÉZIAI DEMOKRÁCIA ÉVEK ÓTA TARTÓ VÁLSÁGÁNAK AGGASZTÓ TÜNETEKÉNT ÉRTELMEZHETŐK A TÖRTÉNTEK. EGYELŐRE PEDIG CSAK REMÉNYKEDNI LEHET ABBAN, HOGY NEM EGY BEN ALIÉHOZ HASONLÓ REZSIM FOG BERENDEZKEDNI AZ ÉSZAK-AFRIKAI ORSZÁGBAN.

Címlapkép forrása: Khaled Nasraoui/picture alliance via Getty Images