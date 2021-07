1000 milliárd dolláros győzelem Joe Bidennek: Trump emberei is beálltak az új elnök mögé

Több héten át tárgyalt az amerikai Demokrata Párt és a Republikánus Párt egy hatalmas infrastruktúra-fejlesztési csomagról, mellyel Joe Biden elnök és kongresszusi szövetségesei a több területen is igencsak leépült amerikai úthálózatot, hidakat, vasutakat akarták rendbe hozni. Az eredetileg 6000 milliárd dolláros csomag helyett végül a Demokrata törvényhozók egy 2300 milliárd dolláros tervet mutattak be a Kongresszus előtt, a Republikánusokkal való kompromisszumos megoldás végül egy 1000 milliárd dolláros csomag lett, melyet szerdán fogadott el 67-32-es arányban – 17 Republikánus szenátor támogatásával tovább engedett a felsőház.

Explicit infrastruktúra és közlekedés-fejlesztésre a csomagból körülbelül 550 milliárd dollár menne el, a források maradék része vélhetően a koronavírus-elleni védekezést, illetve a munkahely-megtartást támogatja majd. Érdemes megjegyezni, hogy a Republikánusok az eredeti, az 1000 milliárd dollárosnál jóval nagyobb infrastruktúra-csomagokat azért nem támogatták, mert ezek java része nem is infrastruktúrával, hanem például családtámogatással, oktatással, egészségüggyel foglalkozott.

A csomag lényegesebb elemei a következők:

A szenátus jóváhagyása egyelőre még nem jelenti azt, hogy meg is indul a projekt kivitelezése, a következő fázis az lesz, hogy a jogalkotók szövegezik a megállapodást, erről pedig ismét szavaz majd a Szenátus, aztán a Képviselőház és végül az elnök aláírása is szükséges lesz az érvénybe léptetéshez.

A csomag implementációját a tervek szerint 5 évre nyújtanák el.

Az eddigi megállapodással kapcsolatosan az egyik legnagyobb újdonság az, hogy a számos politikai kérdésben a Demokratákkal igencsak szögesen ellentétesen gondolkodó Republikánus Párt 17 szenátora is megszavazta a Joe Biden nevével fémjelezett infrastruktúra-csomagot.

Donald Trump volt amerikai elnök, akit még mindig a Republikánus Párt legbefolyásosabb szereplőjének tartanak annak ellenére, hogy minden nagyobb közösségi médiaplatformról kitiltották, viszont nem rajong a kompromisszumért.

A volt elnöknek – aki 2016-os választási kampánya során jelentős infrastruktúra-beruházási projekteket ígért, de elnöki ciklusa alatt nem tudta ezeket az ígéreteket érdemben megvalósítani – elsősorban nem is a megállapodás tartalmával volt baja, hanem azzal, hogy Joe Biden a 2022-es időközi választásokon szerinte jelentős politikai tőkeként használja majd a csomagot, hogy a Demokrata Párt jelöltjeit támogassa.

Ez egy hatalmas győzelem lesz a Biden-kormánynak és a Demokratáknak és erősen használják majd ezt a 2022-es választások során. Az Egyesült Államok közben veszít ezzel a szörnyű megállapodással, a Republikánusok pedig gyengének, bolondnak és ostobának tűnnek tőle

– írta közleményében Donald Trump.

Trump threatens Senate Republicans on infrastructure: “If this deal happens, lots of primaries will be coming your way!”Also coins a new designation for Mitt Romney: “SUPER RINO” pic.twitter.com/VQVxSVzZ5L