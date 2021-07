Koronavírus: még a WHO is csak nyomozza, miért sokkal durvább a delta variáns

Egyelőre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei is próbálják megfejteni, miért terjed a korábbi változatoknál sokkal erősebben a koronavírus delta variánsa, illetve miért okoz súlyosabb betegséget – írja a CNBC.

Maria van Kerkhove, a szervezet koronavírusért felelős testületének technikai vezetője pénteken egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy egyelőre találgatják, mitől terjed erősebben a delta variáns. Egy lehetséges magyarázatként elmondta, hogy az Indiából indult vírusmutációban olyan módosítások vannak, melyek miatt könnyebben tud megtapadni az emberi szervezetben, emellett a laboratóriumi vizsgálatok eddigi eredményei arra utalnak, hogy a légútban könnyebben termelődik újra a vírus.

Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) vizsgálatai azt emelték ki, hogy sok korábbi vírusnál erősebben terjed a koronavírus, az idősebbeknél pedig akár súlyosabb tüneteket is okozhat még úgy is, ha be vannak oltva.

A WHO szakértője szerint a következő hónapokban a delta variáns további terjedésétől kell tartani, mivel a világ országai nem tudnak elég gyorsan haladni az oltásokkal, ez pedig ideális terepe a vírusnak. Globálisan legalább 70 százalékos átoltottságra lenne szükség, hogy csökkentsük a vírus terjedését és csökkentsük a további variánsok kialakulásának veszélyét – tette hozzá Bruce Aylward, a szervezet főtitkárának tanácsadója.

