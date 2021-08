Elárasztották a dzsihadisták a Trump-csapat új közösségi oldalát

Alig egy hónapja indult el az új, Trump-barát közösségi oldal, a GETTR, máris elárasztották a dzsihadisták, akik durva, erőszakos propaganda-tartalommal töltötték meg a felületet.

Donald Trumpot idén januárban, a Capitolium ostroma után tiltotta le minden mainstream közösségi oldal, de már előtte is voltak próbálkozások olyan alternatív közösségi site-ok indítására, ahol nem cenzúrázzák a magukat jobboldalinak / konzervatívnak nevező politikai szereplők véleményét. Ilyen volt például a Gab, ami pár hónap alatt neonáci kommunikációs központtá vált, illetve a Jordan Peterson által indított Thinkspot, melyet nem meglepő módon szinte csak Jordan Peterson rajongói kezdtek el használni.

2021. július 4-én indult el a GETTR, melyet Jason Miller, Donald Trump volt tanácsadója és szóvivője alapított. A Twitterhez igencsak hasonlító oldallal már indulásnál voltak gondok: elárasztották pornóval, hackerek feltörték több befolyásos felhasználó profilját, illetve, ahogy ez lenni szokott az alternatív közösségi oldalakon, jelentős mennyiségben megjelentek a rasszista és antiszemita posztok is.

Az elmúlt napokban a dzsihadisták is támadásba lendültek a Politico beszámolója szerint: számtalan videót töltöttek fel lefejezésekről – többek közt Trump hamisított lefejezéséről is -, Nyugat-ellenes mémeket posztoltak, illetve propaganda-videókat is közzé-tettek.

„Trump új platformot jelentett be. Inszallah, a mudzsahedinek ki fogják ezt használni!” – írta Facebookon a Poilitico beszámolója alapján egy Iszlám Államhoz köthető fiók. Csak egy nap alatt 15 Iszlám Államhoz köthető fiók indult a GETTR-en.

„Ha ez az alkalmazás eléri a várt sikert, ami nagyon valószínű, a követőknek meg kell szállniuk, hogy a Twitter dicsőségét visszaállítsuk, Allah győzedelmeskedjen!” – írta egy másik fiók.

A posztban valószínűleg arra utaltak, hogy sokáig a Twitteren is nagyon mérsékelt volt a cenzúra, így sokáig ott is burjánzott az Iszlám Állam online jelenléte.

A GETTR-en törölni kezdték az Iszlám Államhoz köthető tartalmat, Jason Miller pedig azt mondta, hogy az Iszlám Állam azért támadja a közösségi oldalt, mert Trump leradírozta a szervezetet a Föld színéről.

Címlapkép: Idrees Abbas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images