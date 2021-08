Kormányzói kegyelmet kapott a fegyverrel tüntetőket fenyegető ügyvédpár

Az ügyvédpár egy zárt lakóközösségben található házban él, tavaly a Black Lives Matterhez köthető tüntetők áttörtek a kapun és felvonultak a közösség magánterületnek számító, belső utcáján. A McCloskey-házaspár ekkor a pázsitra rohant, egy AR-15-ös félautomata karabéllyal és egy pisztollyal, hogy elriasszák a tüntetőket. Nem került sor fizikai atrocitásra, de az ügyvédek többször is a tüntetőkre szegezték a fegyverüket és távozásra szólították őket fel.

Októberben eljárás indult ellenük, idén júniusban pedig bűnösnek vallották magukat zaklatás és szabálysértésnek számító erőszak vádjával. Elkobozták a fegyvereiket és Patricia McCloskeyt 2000 dollár, míg Mark McCloskeyt 750 dollár pénzbírsággal büntették meg.

A pár azzal védekezett, hogy féltették a magántulajdonukat a tüntetőktől, hiszen a Black Lives Matterhez köthető zavargásokban tavaly rengeteg magánépület megsemmisült.

Mark McCloskey azt is elmondta a tárgyaláson, hogy tudja, hogy tette veszélybe sodort másokat, de nem bánta meg és újra megtenné.

„Ha a csőcselék felém tart, mindent megteszek, hogy fizikális sérüléssel fenyegető veszélyforrásnak tegyem ki őket, mert ez az, ami szükséges ahhoz, hogy meggátoljam a házam és a családom megsemmisülését” – mondta Mark McCloskey a tárgyaláson.

Az ügyvéd később azt is bejelentette, hogy indul a szenátusi választásokon.

Mike Parson, Missouri állam kormányzója tegnap jelentette be, hogy kegyelemben részesíti az ügyvédpárt, indoklást erre egyelőre még nem adott.

