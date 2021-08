Vészesen közeledik a német választás - Romokban Angela Merkel utódjának népszerűsége

Már csak pár hét van hátra a német szövetségi választásig, amelynek eredményeképpen kiderül, ki lesz Angela Merkel utódja a kancellári székben. A Trendbarometer mérése szerint továbbra is a CDU/CSU vezet, a második helyen pedig hat százalékponttal lemaradva a Zöldek állnak. A kancellárjelöltek esetében tovább csökkent a CDU-s Armin Laschet támogatottsága, az SPD jelöltje, Olaf Scholz azonban erősödni tudott és az első helyre lépett fel. Ami a lehetséges koalíciókat illeti, a megkérdezettek többsége egy olyan felállást támogatna, amelyben a CDU/CSU, az SPD és az FDP vesz részt, de népszerű az uniópártok és a Zöldek összefogása is.

Csupán hét hét van hátra a német szövetségi választásig, de a pártok támogatottsága kapcsán nem figyelhető meg érdemi változás. Továbbra is a CDU/CSU áll az élen, ha most tartanák a voksolást 26 százalékot érnének el. A Zöldeké a második hely 20 százalékkal, az SPD pedig, amely múlt héthez képest egy százalékpontot javítva a harmadik helyen áll, 16 százalékos népszerűséggel bír. A liberális FDP a megkérdezettek 13 százalékának támogatását tudhatja magáénak, a populista AfD 10 százalékon áll, a listát pedig a baloldali Linke zárja 6 százalékkal.

A jelenlegi adatok alapján a mandátumok kiosztásánál a négy évvel ezelőtti választás eredményeihez képest a Zöldek és az FDP járna a legjobban, előbbi 96, utóbbi pedig 27 képviselővel többet küldhetne a Bundestagba. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a válaszadók 25 százaléka gondolja úgy, hogy egyik felsorolt párt mellé sem tudná letenni a garast.

A Portfolio saját gyűjtése, amely aggregáltan vizsgálja több közvéleménykutató legfrissebb méréseit, szintén alátámasztja a Trendbarometer eredményeit.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 30. Célegyenesben a Merkel székéért folytatott küzdelem: csak úgy záporoznak az izgalmas fordulatok

Érdekes fejlemény továbbá múlt héthez képest, hogy a választási kampányt befolyásoló témákat illetően újra a koronavírus-járvány foglalkoztatja leginkább a német választókat, második helyre szorítva ezzel az áradásokért felelős ítéletidőt.

Laschet egyre kevésbé népszerű, Scholz egye inkább

A kancellárjelöltek népszerűségének alakulásában már jelentősebb változásnak lehetünk szemtanúi, amelynek elsősorban az SPD örülhet. A jelöltjük, a jelenleg pénzügyminiszteri és alkancellári tisztséget betöltő Olaf Scholz ugyanis most először átvette a vezetést. Őt követi a Zöldek jelöltje, Annalena Baerbock, az utolsó helyen pedig a CDU-s Armin Laschet áll, aki további két százalékpontot veszített múlt héthez képest.

Bár Németországban nem közvetlenül választják a kancellárt, tehát az egyes jelöltek népszerűsége nehezen vetíthető rá a pártok támogatottságára, az utóbbi hetek változásait kár lenne figyelmen kívül hagyni.

Laschet ugyanis még a múlt hónapban 25 százalékkal az első helyen állt, azóta azonban 10 százalékpontot csúszott vissza, míg Scholz ugyanennyi idő alatt 5 százalékpontot erősödött.

Még érdekesebb, hogy még saját táborán belül is csak 46 százalék gondolja úgy, hogy Laschet lenne a legmegfelelőbb kancellár, ugyanez az arány az SPD-szavazók esetében Scholz irányába 67 százalék, míg a Zöldeknél 68 százalék preferálja Baerbockot.

Laschetnek már CDU-elnökké és kancellárjelöltté történő megválasztásakor is meggyűlt a baja saját népszerűségi mutatóival, amelyeket ugyan valamelyest fel tudott javítani az utóbbi hónapokban, a közelmúltban megesett német áradások után azonban újra nagyot zuhant a támogatottsága. Laschet ugyanis az egyik árvíz sújtotta helyszínen éppen akkor nevetgélt látványosan a háttérben munkatársaival, amikor Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnök együttérzését fejezte ki a természeti csapás érintettjeinek, az esetről ráadásul felvétel is készült.

Többfajta koalíció is szóba jöhet

A német választási rendszer természetéből adódóan szinte lehetetlen, hogy bármelyik párt is egyedül abszolút többséget szerezzen a törvényhozásban, ezért is lényeges kérdés, milyen koalíciós felállások elképzelhetők a választásokat követően.

A Bundestagban legalább 376 képviselő szükséges egy kormányzóképes többség eléréséhez, ez jelenleg négyféle felállásban elképzelhető.

Ez alapján az egyik kézenfekvő megoldás a CDU/CSU és a Zöldek összefogása lehetne egy „fekete-zöld” koalíció keretein belül. Amennyiben az FDP-t is bevennék a kormányzásba, úgy a pártok színei alapján egy úgynevezett Jamaika-koalíció is alakulhatna. Ha a Zöldek nem kívánnak beülni a kormányba, úgy a Németország-koalíció néven emlegetett együttműködés is elképzelhető a CDU/CSU, az SPD és az FDP részvételével. Az egyetlen lehetőség a CDU/CSU kiszorítására jelenleg egy közlekedési lámpa koalíció lenne, amelyet az SPD, az FDP és a Zöldek fémjeleznének.

A Trendbarometer azt is vizsgálta, hogy a német lakosság körében melyik együttműködés bizonyulna a legnépszerűbbnek

Ezek alapján a Németország-koalíció bír a legnagyobb támogatottsággal, de népszerű a „fekete-zöld” együttműködés is. Ezzel szemben a közlekedési lámpa koalíciót csak 10 százalékuk részesítené előnyben.