Egyre több hivatalos állásfoglalás valószínűsíti az Egyesült Államokból, hogy a Vuhani Virológiai Intézetből szabadult el a világjárványt okozó SARS-CoV-2, Kína viszont most már nemcsak tagadja ezt az eredet-elméletet, hanem azt állítja: valójában az Egyesült Államok egyik katonai laborjából szabadult el a fertőzés, melyet amerikai katonák hordoztak be Kínába.

Tavaly tavasszal, amikor a járvány elkezdődött, a kínai külügyminisztérium elkezdett terjeszteni egy konteót arról, hogy az Egyesült Államok egyik katonai laborjából származik a világjárványt okozó SARS-CoV-2. Most, hogy az Egyesült Államok egy újabb jelentést publikált, melyben azt írják, hogy nagyon valószínű, hogy a Vuhani Virológiai Intézetből származik a vírus, Kína ismét elővette a saját maga által kreált összeesküvés-elméletet.

Zsao Lidzsian, a Kínai Külügyminisztérium szóvivője a múlt héten tartott sajtótájékoztatót arról, hogy megállapításuk szerint az új koronavírus az amerikai Marylandben található Fort Detrick egyik katonai laborjából származik. A szóvivő azt állította: a járványt a 2019 őszi Katonai Világjátékok alkalmával amerikai katonák hordozták be Kínába.

Zsao Lidzsian egyszerre arra is felszólította az Egészségügyi Világszervezetet, a WHO-t, hogy vizsgálják meg Fort Detricket és az Észak-Karolinai Egyetem laborjait is.

Rövidesen a kijelentés után a Kommunista Párt televíziójában, a CCTV-ben lement egy témával foglalkozó dokumentumfilm, melynek címe az volt, hogy „Fort Detrick sötét titka.” A filmet 420 millióan nézték meg.

Emellett több kínai kormányzati forrás is egy olasz lapra hivatkozva azt kezdte el terjeszteni, hogy Olaszországba is amerikai katonák vitték be a vírust egy véradási programon keresztül.

Közben a WHO újabb vizsgálatot akart kezdeni Vuhanban a halpiac és a virológiai labor körül, de a Kínai Kommunista Párt ezt két igencsak felületes vizsgálat után nem engedte:

(CNN nyomán)