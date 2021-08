Fegyveres magánhadseregek: ők most a világ nagyágyúi

A héten nagy érdeklődés övezte a bejelentést, hogy lehet, hogy elindul az első magyar katonai magánvállalat, a hírrel kapcsolatosan viszont többen is megjegyezték, hogy ha komoly is a vállalkozás indulási szándéka, akkor sincs sok esélyük labdába rúgni az igazi nagyágyúk mellett a piacon. De kik is azok a zsoldoshadseregek, PMC-k, akiket előszeretettel alkalmaznak a világ nagyhatalmai színfalak mögötti katonai műveleteik lebonyolításához, kulcsfontosságú tulajdonuk, szövetségeseik védelméhez? Nézzük.

A magyar katonai magánvállalatról (PMC) és arról, hogy mit csinál egy ilyen cég, itt írtunk:

Academi / Blackwater / Contellis

A ma már Academi néven ismert amerikai Blackwater a világ egyik legismertebb PMC-csoportja, nem kis részben az igencsak ellentmondásosra sikerült iraki tevékenységüknek köszönhetik a hírnevüket. A vállalat több milliárd dolláros értékben kapott megbízásokat az Egyesült Államok kormányától biztonsági feladatok elvégzésére, különösen nagy szerepük volt az Irak 2003-as megszállását követő személy- és objektumvédelmi feladatok teljesítésében.

A Blackwaterhez köthető legnagyobb botrányt egy 2007-es bagdadi incidens kavarta, amikor egy csapat zsoldos fegyvertelen tömegbe lőtt, 17 ember halálát okozva. Az ügynek katasztrofális következményei voltak a szervezet hírnevére nézve, többek közt ezért is döntött a vállalat vezetése a biztonsági cég átnevezése, majd értékesítése mellett. Ma már a Constellis ernyője alá tartoznak.

A reputációs veszteséget mára többé-kevésbé kiheverte a cég, olyannyira, hogy ők üzemeltetik a legnagyobb magántulajdonú katonai kiképzőközpontokat a világon és még saját páncélozott harcjárművet is gyártanak.

Wagner Group, orosz zsoldosok

A Wagner egy ködös hátterű orosz PMC, Dimitrij Utykin egy nyugdíjazott GRU-alezredes alapította 2013-ben. A szervezet több ezer fős állománnyal rendelkezik, a szír polgárháborúba Asszad oldalán, az ukrán polgárháborúba pedig a szeparatisták oldalán avatkoztak be, de szolgálnak a líbiai polgárháborúban is Haftar tábornok katonái mellett és a Közép-Afrikai Köztársaságban is védenek bányákat, politikusokat. Emellett megjelentek a Wagner-zsoldosok Szudánban, Fehéroroszországban és Venezuelában is.

A Wagner-csoportot – több kisebb, orosz PMC-vel együtt – sok biztonságpolitikai elemző lényegében az orosz kormány proxi-hadseregének tartja, akik olyan konfliktuszónákban képviselik a Putyin-kormány érdekeit, melyben nem akarják felvállalni az orosz haderővel való, nyílt intervenció következményeit.

G4S / Allied Universal

A londoni székhelyű G4S a világ egyik legnagyobb magánkézben lévő biztonsági vállalata és egyben a világ egyik legnagyobb alkalmazotti létszámmal működő cége is, akik közel 600 ezer embert foglalkoztatnak világszerte. Tevékenységük igencsak sokrétű, ezért nem lehet őket hagyományos PMC-nek nevezni; konfliktusmentes országokban általában fegyveres biztonsági őreikkel, páncélozott szállító járműveikkel találkozhatunk, akik magas értékű szállítmányokat, vagyontárgyakat őriznek. A G4S persze aktív a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika legveszélyesebb konfliktuszónáiban is; állig felfegyverzett zsoldosaik objektumvédelemtől kezdve bombahatástalanításon át kiképzések szervezéséig rengeteg mindennel foglalkoznak, még komplett börtönkomplexumokat is üzemeltetnek.

A céget taval 3,8 milliárd fontért megvette az Allied Universal, létrehozva ezzel a világ legnagyobb magánbiztonsági vállalatát.

Akár más nagy biztonsági vállalatokat, a G4S-t is elég sok botrány övezte működése során, ezek jellemzően a börtöneik fenntartásával, a konfliktuszónákban való túlkapásokkal, illetve alkalmazott-átvilágítással kapcsolatosak.

Aegis / GardaWorld

A GardaWorld a legnagyobb kanadai biztonsági vállalatként szintén bejelentkezett a G4S megvásárlására, de alulmaradtak az Allied Universallal szemben. Megvették viszont még 2015-ben az egyik legnagyobb brit katonai magánvállalatot, az Aegis Defence Servicest.

Az Aegis szerepvállalása különösen az iraki invázió és az amerikai csapatkivonás után volt jelentős: az amerikai védelmi minisztérium dollár milliárdos értékben adott megbízásokat a PMC-nek, hogy azután is biztosítsák kulcsfontosságú objektumok védelmét, illetve logisztikai feladatokat lássanak el, hogy a NATO-katonák már elhagyták az országot.

A vállalat ellen vizsgálatot folytatott a Pentagon, miután felkerült egy videómontázs az internetre arról, hogy az Aegis zsoldosai látszólag ok nélkül civilekre lövöldöznek Irakban. A vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy a montázs az előzményeket nem mutató, vágott klipeket tartalmaz, a kontextust figyelembe véve pedig nem indítottak eljárást a vállalat alkalmazottai ellen.

Dyncorp / Amentum

A Dyncorp a ’40-es években indult, mint repülési és repülőgép-karbantartó vállalat, a ’90-es években léptek be a biztonsági piacra, melynek erős löketet adott a Phoenix Consulting hírszerzési és katonai kiképzővállalat megvásárlása 2010-ben. A Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika konfliktuszónáiban elsősorban kiképzési és személyvédelmi feladatokat láttak és látnak el, eddig körülbelül 6000 helyi rendőrt és katonát képeztek ki, főleg Irakban és Afganisztánban. Ezen kívül részt vesznek az amerikai légierő katonai repülőgépeinek karbantartásában is.

A Dyncorp sem mentes a súlyos botrányoktól: alkalmazottaik Boszniában és Afganisztánban is súlyos prostitúciós és embercsempészeti ügyekbe keveredtek bele, Irakban és Mozambikban pedig korrupciós vádakkal illették a cég dolgozóit.

A Dyncorpot tavaly vette meg az Amentum, egy igencsak széles portfólióval rendelkező biztonsági vállalat. Az így keletkezett együttműködés körülbelül 34 ezer biztonsági szakembernek ad munkát a világ 105 országában.

Erinys International

A görög mitológia bosszúálló istenségei után elnevezett biztonsági cég a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, irodáikat viszont Dubaiban, az Emírségekben, az Egyesült Királyságban és Dél-Afrikában üzemeltetik.

Főleg magas kockázatú térségekben dolgoznak Afrikában és a Közel-Keleten, biztonsági feladatok mellett logisztikai megbízásokat is teljesítenek. Az Egyesült Államok iraki inváziója után főleg az elfoglalt olajkutakat és olajfinomítókat őrizték az amerikai védelmi minisztérium és az iraki kormány megrendelésére.

A többi nagy biztonsági vállalathoz képest az Erinyshez nem is köthető annyira sok botrány, viszont az ő zsoldosaikról is előkerült egy kép, ahol egy őrizetbe vett 16 éves iraki fiút hallgatnak ki, akit autógumikkal építettek körbe, hogy ne tudjon megszökni.

Kínai PSC-k

A Kínai Kommunista Párt és a hozzájuk köthető üzleti érdekcsoportok körülbelül 30-40 biztonsági magánvállalatot (PSC) alkalmaznak világszerte, elsősorban az Övezet és Út programhoz tartozó infrastruktúra-beruházások védelme és a kínai kereskedelmi útvonalak, járművek biztosítása végett. A PSC-k funkciójukat tekintve teljesen megegyeznek a nyugati PMC-kkel, de a kínaiak nem szeretik ezt a kifejezést használni. A legnagyobb ismert kínai PSC-k a COSG, az FSG és a HuaHszin Zsong-an.

Nem sokat tudni arról, hogy pontosan hány főt foglalkoztatnak ezek a cégek, sem azt, hogy mennyire állnak a KKP közvetlen befolyása alatt – vagyis mennyire lehet rájuk a Párt magánhadseregeként tekinteni. Annyit tudni róluk, hogy akár más országokban, a kínai zsoldosseregek is főleg volt katonákat, hírszerzőket, biztonsági szakembereket alkalmaznak, akik a Népi Felszabadítási Hadseregben teljesítették kiképzésüket.

Nem látható akkora transzparencia sem ezekkel a vállalatokkal kapcsolatosan, mint nyugati versenytársaiknál, így esetleges botrányokról, kihágásokról aligha hallunk majd a kínai PSC-khez köthetően – kivéve, ha akkora a baj, hogy ez már a nyugati médiába szivárog ki.

Címlapkép: Getty Images