Összeomlás szélén Afganisztán: sorra hódítják meg a nagyvárosokat a tálibok

Öt tartományi fővárost is elfoglaltak a tálibok Afganisztánban mindössze pár nap leforgása alatt, köztük Kunduzt, az ország hatodik legnépesebb városát. Közben egyre hevesebb harcok dúlnak az ország második és harmadik legnagyobb városa körül is és Kabulban is egyre aktívabbak az iszlamisták, ahol váratlanul megölték az afgán kormány sajtófőnökét. Vidéken tombol a szárazság, ami veszélyezteti az ország ivóvíz- és élelmiszer-ellátását is és hónapokon belül éhínség fenyegeti a közel 40 milliós ország jelentős részét. Nagyon úgy néz ki, hogy mély humanitárius krízis van kialakulóban Afganisztánban és az amerikai kormány egyszerűen széttárja a karjait mondván, hogy ők megpróbáltak rendet rakni, de 20 év, több ezer emberélet és sok száz milliárd dollár nem volt erre elég.