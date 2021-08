Amerika állítólag nagyon dühös a lengyel médiatörvény miatt, a katonáik áttelepítését fontolgatják

A lengyel törvényhozás előtt van jelenleg egy kormány által benyújtott, médiatörvényt módosító javaslat, amely úgy alakítaná át a lengyel médiaszabályozást, hogy az ellehetetlenítse az amerikai Discovery Group tulajdonában lévő TVN kormánykritikus hírcsatorna működését. A módosító javaslat ellen tüntetések voltak Varsóban, illetve az országot irányító koalíció felbomlása is kilátásba került. A médiatörvényről ma lesz szavazás, reggel a kormányszóvivő úgy nyilatkozott: megvan a többsége a kormánynak a törvény elfogadásához.

Augusztus 4-én amerikai szenátorok egy szűk csoportja levelet írt a felsőháznak, melyben aggodalmukat fejezték ki a Lengyelországban történő politikai események miatt és figyelmeztettek: a médiatörvény „negatív következményeket hozhat” a közös lengyel-amerikai védelmi, üzleti és kereskedelmi együttműködésre nézve. A levelet a szenátus külügyi bizottságának Európával és Lengyelországgal foglalkozó vezetői is aláírták.

A Wirtualna Polska lengyel hírportál szerint a Capitoliumban jelenleg vizsgálják annak lehetőségét, hogy áttelepítsék a Lengyelországban állomásozó amerikai katonák egy részét Romániába. Állítólag néhány szenátor már nyíltan beszél arról, hogy a védelmi nyomásgyakorlással azt kívánja elérni, hogy Lengyelország ne fogadja el a „lex TVN-ként” emlegetett törvénymódosítást.

A Wiadomosci arról ír, hogy az említett levelet azok a szenátorok és képviselők is aláírták, akik a védelmi minisztérium szeptemberben kiadásra kerülő, az amerikai katonák globális csapat-allokációjával foglalkozó dokumentumát is elkészítik majd, illetve felelősek lesznek a 2022-es védelmi költségvetés implementációjáért is.

„Ez nem bosszú egy TV-adóért, de ha a Demokraták és Republikánusok is úgy tekintenek Lengyelországra, mint egy olyan ország, amely nem viselkedik barátságosan az érdekeikre nézve, egy olyan költségvetést fogok megszavazni, amely a balti országokat vagy a fekete-tengeri régiót részesíti előnyben” – mondta egy kongresszusi forrás a Wiadomoscinak.

A lengyel külügyminisztérium annyit közölt a lappal, hogy higgadtságot szeretnének kérni mindenkitől, mert csupán pletyka egyelőre a Szenátus ilyen jellegű nyomásgyakorlási kísérlete.

Ha törvény lesz a javaslatból - melyre a kormányszóvivő ma reggeli nyilatkozata alapján jó esély van -, szinte biztosan felkészülhet Lengyelország valamilyen negatív következményre az Egyesült Államok részéről, ami akár a fent említett csapatkivonás is lehet.

A hírek hatására a zloty-euró keresztben enyhe gyengülés figyelhető meg a lengyel fizetőeszköz oldalán.

Címlapkép: Getty Images Poland/Karol Serewis