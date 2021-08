Joe Biden: Afganisztán a birodalmak temetője, nincs katonai erő, amivel ott békét lehet teremteni

Az Egyesült Államok terrorellenes műveleteket ment végrehajtani Afganisztánba, nem volt feladata az országépítés vagy a polgárháborúban való harc – mondta el Joe Biden elnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón. A terrorellenes műveletek már rég lezárultak, olyan hadsereg pedig nincs a világon, amely békét és stabilitást tud teremteni hosszú távon Afganisztánban – tette hozzá a politikus. Az Egyesült Államok kivonja diplomáciai személyzetét és afgán segítőit az országból, aztán végleg lezárja leghosszabb háborúját – mondta az Egyesült Államok első embere.

Felkészült az Egyesült Államok az afgán kormányerők gyors összeomlására, ez egy volt azok közül a lehetséges forgatókönyvek közül, melyet latba vettek a csapatkivonás meghatározásakor - mondta el Joe Biden elnök egy amerikai idő szerint ma délutáni rendkívüli sajtótájékoztatón.

20 éve egyértelmű célokkal ment az Egyesült Államok Afganisztánba: megbüntetni azokat, akik megtámadták az országot és leépíteni az Al-Kaida jelenlétét. Elkapták Oszama Bin Ladent, 10 éve és felszámolták az Al-Kaida kiképzőközpontjait - mondta el.

Sosem volt Amerika célja országépítés, vagy egy egységes, centralizált demokrácia létrehozása Afganisztánban

– mondta Joe Biden.

„Azokra a veszélyekre kell koncentrálni, melyekkel 2021-ben szembenézünk, nem a múlt veszélyeivel kell foglalkoznunk” – véli az elnök.

A Demokrata politikus úgy látja, hogy a terrorveszély messze túlmutat Afganisztánon, majd több terrorszervezetet is felsorolt, mint az Al-Sabab, az Iszlám Állam vagy az arab félszigeten jelenlévő Al-Kaida sejtek. Az Egyesült Államoknak ezekre a fenyegetésekre kell koncentrálnia, melyek többnyire olyan országokban jelentkeznek, ahol nincs amerikai jelenlét - véli az elnök.

Joe Biden arról is beszélt, hogy Trump elnöktől megörökölt egy megállapodást, melyet a Republikánus politikus a tálibokkal kötött. E megállapodás alapján már májusban ki kellett volna vonni az amerikai katonákat az országból. Trump 15 ezerről már 2500-ra csökkentette az amerikai jelenlétet, emiatt pedig Biden szerint 2001 óta nem látott erősségre tett szert a tálib mozgalom.

Ő elnökként csupán arról döntött, hogy továbbra is ki akarja-e tenni május 1-e után az amerikai katonák életét a veszélynek, mely után a tálibok biztosan offenzívába kezdenek vagy inkább kivonja a csapatokat az országból – mondta.

Úgy látja, a konfliktus eszkalálódott volna, még több ezer amerikai katonát kellett volna visszaküldeni Afganisztánba, mellyel a konfliktus már harmadik évtizedébe lépett volna és az amerikai veszteségek elkerülhetetlenek lettek volna.

Határozottan kiállok a döntésem mellett

– mondta Joe Biden, aki mint ismert, a csapatok kivonása mellett döntött.

Joe Biden úgy látja, 20 év alatt egyszer sem volt jó alkalom a csapatok kivonására, mert a kimenetel bármikor hasonló lett volna.

"Az afgán kormány feladta. Az afgán haderő összeomlott, anélkül sok esetben, hogy harcoltak volna. Az elmúlt hét történései csak rávilágítottak arra, hogy nincs értelme, hogy amerikai katonák haljanak meg egy háborúban, melyet az afgán hadsereg nem akar megvívni" - fogalmazott az elnök, aki arról is beszélt, hogy a vártnál gyorsabban összeomlott az afgán haderő.

Több mint 1000 milliárd dollárt költött Amerika el Afganisztán stabilizációjára. 300 ezres, jól felszerelt afgán haderőt hoztak létre, amely nagyobb volt, mint sok NATO-ország hadereje. Fizették a fizetéseiket. Adtak nekik légierőt és légi támogatást. Mindent megadtak, hogy harcolni tudjanak magukért, de nem tették ezt meg - mondta az elnök.

Nincs esély arra, hogy 1 év, 5 év, 20 év múlva az amerikai jelenlét bármilyen változást hozott volna

– fogalmazott Joe Biden.

Kína és Oroszország imádná, ha az Egyesült Államok örökre csak a pénzt és erőforrásokat ölné Afganisztánba – tette hozzá.

Amikor Gáni elnök meglátogatta Joe Biden elnököt, őszintén megmondta nekik, hogy készen kell állniuk a háborújuk megvívására, a korrupció felszámolására, a politikai egység megteremtésére. Azt is ajánlotta nekik, hogy próbáljanak meg politikai megállapodást kötni a tálibokkal. Gáni elnök ezt elutasította és azt ígérte, hogy a katonái harcolni fognak, ami nem történt meg.

Kérdezem azoktól, akik szeretnék az afgán misszió folytatását: hány generáció fiait és lányait küldjem még Afganisztánba, hogy megvívjanak egy polgárháborút, melyet a helyi haderő nem hajlandó megvívni?

– tette fel a kérdést Joe Biden.

Elismerte, hogy fájdalmas, ami most Afganisztánban történik mindenkinek, aki az országban harcolt vagy humanitárius feladatokat látott el. Megérti ezeket a véleményeket, mert ő is töltött alelnökként időt Afganisztánban, de épp ez a tapasztalat alakította benne ki azt a döntést, amit most meghozott.

„Továbbra is támogatni fogjuk az afgán népet. Nemzetközi diplomáciával. Humanitárius segítséggel. Politikai dialógussal a stabilitás és béke érdekében. Továbbra is kiállunk majd az afgán nők és lányok alapvető jogaiért” – mondta Joe Biden, de hozzátette: ezt gazdasági eszközökkel és diplomáciával lehet megtenni, nem végtelen háborúkkal.

6000 amerikai katona segíti most az afganisztáni diplomáciai dolgozók és amerikaiakat segítő afgánok evakuációját. Kimenekítették már a diplomáciai jelenlétüket. A következő napokban több ezer amerikai állampolgárt és afgán civilt fognak kimenekíteni. Már most is 2000 afgánt kimenekítettek az Egyesült Államokba, ez a tevékenység továbbra is folytatódik és kiterjesztik az afgán menekültek számára a különleges vízumigénylés jogait.

Arról is beszélt, hogy azért nem kezdték el előbb az evakuációt, mert az érintett afgánok nem akarták elhagyni az országot, az afgán kormány pedig arra kérte az Egyesült Államokat, hogy ne indítsanak el tömeges kivándorlási programot, amely bizalomvesztéshez vezet.

Ha a tálibok megtámadják az amerikaiakat vagy zavarni próbálják a kimenekítést, halálos erővel fognak fellépni az iszlamisták ellen – ígérte Joe Biden.

A mostani művelet gyors és célzott lesz, ezután pedig véglegesen is lezárják az Egyesült Államok leghosszabb háborúját 20 év vérontás után - tette hozzá.

Nincs az a katonai erő, amely biztonságos és stabil Afganisztánt tudna teremteni. Nem véletlen hívták a történelemben a birodalmak temetőjének

– mondta Joe Biden elnök. Hozzátette: ami most megtörtént, akár 5 évvel korábban vagy 15 évvel később is megtörténhetett volna.

Nem fogom ezt a felelősséget egy ötödik elnökre is áthárítani. Nem fogom azzal megtéveszteni az amerikaiakat, hogy még egy kis idő kell a sikerhez Afganisztánban

– fogalmazott a politikus.

„Megígértem, hogy lezárom az afganisztáni háborút. Ez nehéz volt és problémás. Messze volt a tökéletestől. De teljesítettem az ígéretemet” – mondta Joe Biden elnök.

Tudom, hogy kritizálni fogják a döntésemet, de inkább kritizálják, minthogy egy ötödik elnöknek is tovább adjam ezt. Kiállok a döntésem mellett, mert tudom, hogy helyes.

Joe Biden nem válaszolt a sajtótájékoztató után az újságírói kérdésekre.

Címlapkép: Anna Moneymaker/Getty Images