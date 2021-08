Tragikus képsorok a kabuli reptérről: felszálló repülőkre kapaszkodva mentik az életüket a kétségbeesett afgánok

Ezrek menekültek Kabul városából az Egyesült Államok által ellenőrzött kabuli reptérre, hogy az utolsó biztonságos útvonalon elhagyhassák az országot a tálib hatalomátvétel után. Az iszalmisták megtorlásától rettegő afgán állampolgárok elözönlötték a kifutópályákat és a felszálló amerikai katonai repülőgépekre kapaszkodtak. Már legalább öt ember meghalt és az amerikaiak fegyverhez nyúltak, hogy a pánikoló tömeget megfékezzék.

Tegnap átvették a hatalmat a tálibok Afganisztánban, Kabul kevesebb, mint egy nap alatt elesett. A városban maradó helyi lakosok gyorsan igyekeztek eltüntetni a nyugati kulturális befolyás nyomait, például a nőket ábrázoló kirakatok lefestésével, míg ezrek, akik az életüket féltették, az amerikai katonák által ellenőrzött repülőtérre menekültek.

A repülőtéren még ma is teljes a káosz, a nyugati médiaportálok tudósítói pedig felkavaró képsorokat tettek közzé a kabuli reptéren történt eseményekről.

A CNBC egy videót közölt, melyen az látható, hogy egy amerikai légierőhöz tartozó C-17 Globemaster szállítógép próbál felszállni, de a kifutópályát elárasztják a pánikba esett afgánok, akik a repülőgép futóművén kapaszkodva látszólag meggátolják a gépet a felszállásban.

A Sun egy sokkal tragikusabb videót is közölt, melyen konkrétan az látható, hogy egy C-17-es fel is száll a reptérről, a rá akaszkodó afgánok pedig a mélybe zuhanva szörnyet halnak. Az nem világos, hogy ez ugyanaz a gép-e, melyről a CNBC videót tett közzé. A videót annak felkavaró mivolta miatt mi nem linkeljük.

Az orosz RT hírcsatorna is közzétett egy felvételt, melyen az látható, hogy egy AH-64-es harci helikoptert is bevetettek az amerikaiak, hogy elriasszák a kifutópályákról az afgán lakosokat. A rossz minőségű felvételt más hírportál egyelőre nem közölte, azt viszont több felvételen is hallani, hogy az amerikai katonák figyelmeztető lövéseket adnak le kézifegyverekkel.

A reptér körül már tegnap teljes volt a káosz, este ezrek rohanták meg a területet. Ma reggel több olyan videó is felkerült az internetre, melyen az látható, hogy egymás hegyén-hátán próbálnak felkapaszkodni a menekülő afgánok a kabuli reptéren található kereskedelmi repülőgépekre. Ezek a gépek nem szálltak fel.

Az amerikai haderő folyamatosan dolgozik nagykövetségi személyzetének kimenekítésén Afganisztánból, illetve azoknak az afgán állampolgároknak és családjaiknak kimenekítésén, akik a Koalíciós Erőket segítették. Egyes források szerint volt, hogy 800 személyt zsúfoltak be az amerikaiak egy 188 férőhelyes C-17-esbe.

Címlapkép: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images