Babona miatt nem oltatják be magukat Szicíliában - Újabb hullámban jön a koronavírus

Az egészségügyi minisztérium számai szerint az öt millió lakosú Szicília intenzív osztályain a Covid-betegek aránya ismét túllépte a tíz százalékot, a többi kórházi osztályon kezelt fertőzötteké pedig meghaladja a tizenöt százalékot.

A sziget az úgynevezett sárga színű, legalacsonyabb veszélyességi fokozatban van, és hivatalosan még nem rendeltek el szigorítást. Az esetszámok növekedéséhez a delta variáns erőteljes terjedése vezetett, valamint az, hogy Szicíliában a legalacsonyabb az oltottak száma: 2,7 millióan részesültek eddig legalább egy adagban.

Szicíliai orvosok korábbi nyilatkozatai szerint a szigeten élők többsége "babonás előítéletek" miatt mond nemet a vakcinára.

Ruggero Razza tartományi egészségügyi tanácsos természetesnek nevezte, hogy a turistákkal teli szigeten emelkedett a betegek aránya. Ezzel egy időben felhívást intézett az oltás nélküliekhez hangoztatva, hogy nem várhatnak többet, azonnal be kell oltaniuk magukat. Az utolsó héten hétezren kerültek kórházba, ami a legmagasabb adatnak számít május első hete óta. A korábbi járványhullámokkal ellentétben most csecsemők is intenzív osztályra kerültek.

Országos adatok szerint

a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes korosztály között az átoltottság meghaladja a kilencven százalékot,

a hatvan és hatvankilenc év közöttiek nyolcvan százaléka már legalább egy adag védőoltásban részesült,

miközben az 50 és 59 év közöttieknek mostanáig csak 72,7 százaléka kapott legalább egy oltást.

Az ötvenes korosztályban több mint három millióan egyetlen egy adag oltást sem kaptak. A fiatalok között viszont emelkedett az oltási kedv, Lombardiában a 12 és 29 év közöttieknek fenntartott összes regisztrációs dátum foglalt.

A közel hatvan millió olaszból eddig 35 millióan kaptak két adag oltást. Az északi Piemontban található Varallo polgármestere Eraldo Botta a Liga párt politikusa korábban fejenként tíz eurós vásárlási utalványt ígért az oltásra regisztrálóknak. Közösségi oldalát az oltástagadók támadásai lepték el.

A kedden végzett több mint 238 ezer teszten 5273 új beteget szűrtek, az elmúlt 24 órában 54 beteg halt meg. Tavaly nyár óta nem sikerült lenullázni a halottak napi számát, teljes számuk meghaladta a 128 ezret. Kórházban több mint háromezer beteg van, intenzív osztályon több mint négyszáz, ami a nyár eleji adatnak a háromszorosa.

