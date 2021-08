Videó: így élte meg egy amerikai katona Afganisztán összeomlását és a reptéri káoszt

Videót készített a Task & Purpose nevű amerikai katonai ügyekkel foglalkozó médiaügynökség arról, hogy élték, élik meg az amerikai katonák a kabuli reptér körül kialakult káoszt, és hogy dolgozzák fel a veteránok NATO-csapatok evakuációjának tragikus következményeit.

A történet főszereplője egy bizonyos Reed őrmester, aki a 82-es számú légi szállítású hadosztály katonája és harmadszor tér vissza Afganisztánba, hogy a reptér kimenekítését segítse. Csak a videó végén derül ki, hogy amúgy „Reed őrmester” nem egy valós személy, hanem egyfajta megszemélyesítése a kabuli reptérre küldött amerikai katonák, illetve az eseményeket szemlélő veteránok valós tapasztalatainak, akik Afganisztánban teljesítettek szolgálatot.

A sztori úgy kezdődik, hogy „Reed őrmester” alakulatával Kuvaitba tartott, de átirányították őket Kabulba, hogy segítsék az Afganisztánban tartózkodó amerikai állampolgárok és a NATO-alakulatokat segítő afgán állampolgárok kimenekítését.

Sok amerikai katona, akit a reptérre küldtek még sosem vett részt külföldi misszión és ideges a mostani küldetés miatt, de úgy érzi, hogy jobb, mintha Kuvaitba küldik őket, mert „van még egy esélyük a munkájukat végezni” – meséli el az általános hangulatot Reed őrmester szemein keresztül a Task & Purpose kommentátora. Hozzáteszi: az amerikai katonákat is sokkolta a káosz, amit a kabuli reptéren láttak, ahogy afgán civilek ezrei próbálnak meg az életüket kockáztatva, repülőgépekre kapaszkodva kijutni az országból.

Az amerikai katonák megpróbálnak rendet teremteni, mert másképpen nem tudják levezényelni az emberek kimenekítését, ezért kerültek elő a fegyverek és figyelmeztető lövéseket is leadtak. A pánikot még katonai járművek és egy AH-64 Apache harci helikopter bevonásával is alig tudták csillapítani. Két fegyveres afgánt le is lőttek, akikről a mai napig nem tudni, hogy tálib harcosok voltak-e vagy csak erőszakkal próbáltak kijutni az országból. Az evakuáció még mindig tart, eddig alig néhány ezer afgánt menekítettek ki abból a 70 ezerből, aki jogosult lehet az amerikai mentőprogramban való részvételre. Rajtuk kívül még 15 ezer amerikai állampolgár rekedt az országban.

Az amerikai vezetés azt állítja, hogy napi 5000 embert tudnak kihozni Afganisztánból, de az amerikai katonák úgy érzik, hogy nem célja a döntéshozóknak, hogy mindenkit kimenekítsenek, hanem csak azt akarják elérni, hogy elmondhassák: megmentettek néhány ezer embert, ezzel mindent megtettek a helyiekért.

A videóban az is elhangzik, hogy az Afganisztánt megjárt veteránok jelentős része számított arra, hogy pillanatok alatt össze fog omlani az afgán haderő, de senki volt kíváncsi azoknak az alacsonyabb rendfokozatú katonáknak a véleményére a vezérkarban, akik első kézből tapasztalták, hogy mi a szituáció az országban. Többségük már évekkel ezelőtt látta, hogy az afgán haderő egyáltalán nem motivált abban, hogy harcoljon, minden próbálkozás ellenére rosszul képzettek voltak és az afgán kormány sem foglalkozott különösebben velük.

Az is elhangzik a videóban, hogy az amerikai közvéleményt már évek óta nem érdekli, mi történik az afgán civilekkel az országban, de a kaotikus összeomlást látva hirtelen mindenkinek lett valamilyen elítélő véleménye.

A kommentátor azt az erős állítást is megfogalmazza, hogy az amerikai hírszerzés is számított arra, hogy összeomlik a központi kormány, de remélték, hogy novemberig kitartanak, amikorra már senkit nem érdekel, mi folyik Afganisztánban.

Sok veterán érzi, hogy az amerikai kormány cserben hagyta őket és semmissé tette azt a rengeteg erőfeszítést, melyet Afganisztánban tettek. „Reed őrmester” viszont még nem tudja, hogy mit gondoljon a dologról, hiszen a politikai és katonai vezetők most azt kommunikálják, hogy az amerikai katonák minden tőlük telhetőt megtettek a helyi kormányerők kiképzéséért, a nők jogainak javításáért és az ő erőfeszítéseiknek köszönhető az is, hogy az afganisztáni intervenció óta nem történt az Egyesült Államok ellen nagyobb terrortámadás sem.

A történet azzal zárul, hogy Reed őrmester nem egy valós személy, viszont valós személyeken alapul, elsősorban olyan Afganisztánt megjárt katonák vélekedésein, akikkel a Task & Purpose kommentátora jó kapcsolatot ápol.

