Aggasztó képsorok Amerikából: az utcán lövöldöznek egymásra a szélsőséges tüntetők

Összecsaptak Portland utcáin a Proud Boys nevű szélsőjobboldali szervezet tagjai a szélsőbaloldali Antifa-mozgalom aktivistáival. A mozgalmárok paintball-fegyverekkel, botokkal és pajzsokkal támadták egymást, de eldördültek éles fegyverekből leadott lövések is.

Az oregoni Portlandben 2020 májusa óta folyamatosan változó intenzitású tüntetések zajlanak; a megmozdulások eredetileg George Floyd nemzetközileg hírhedté vált halála miatt indultak, mely esemény során egy minneapolisi fekete férfit meggyilkolt intézkedés közben egy fehér rendőr.

A demonstrációk olykor kifejezetten nagy létszámmal, több ezer fővel, és erőszakosan zajlottak a hónapok során, más napokon pedig alig néhány tucat tüntetőt látni az utcákon, akik békésen demonstrálnak a rendőrség finanszírozásának felfüggesztéséért és a rasszok közti egyenlőségért. Az elmondható viszont, hogy 2020 májusa óta nagyjából minden naposak a kisebb-nagyobb politikai megmozdulások a városban.

A többnyire baloldali politikai ideológiákhoz köthető Black Lives Matter, illetve Antifa-aktivisták által szervezett tüntetéseket többször is megzavarták (szélső-)jobboldali aktivisták, Trump-támogatók.

A hétvégén a Proud Boys nevű szélsőjobboldali szervezet aktivistái vonultak fel Portlandben, kerek egy évvel azután, hogy tavaly augusztus 22-én összecsaptak a baloldali aktivistákkal a városban. Akár egy évvel ezelőtt, a Reuters beszámolója szerint most is erőszakos cselekményekre került sor a két oldal közt, akár egy évvel ezelőtt, most is előkerültek az éles fegyverek.

Tavaly Aaron Danielson, egy Patriot Prayer nevű szélsőjobboldali szervezet tagja volt a portlandi összecsapás egyetlen halálos áldozata, akit egy önmagát antifasisztaként jellemző férfi, Michael Reinoehl lőtt le. Reinoehl több korábbi tüntetésen is részt vett, ahol a baloldali aktivistáknak „biztonsági szolgáltatásokat” nyújtott. Később Reinoehl is életét vesztette, amikor a rendőrség őrizetbe akarta venni és fegyvert rántott, hogy ellenálljon az intézkedésnek.

A mostani tüntetésekről videófelvétel is készült, melyen az látható, hogy egy kalapos férfi egy postaláda mögé bújva lövéseket ad le pisztolyából, miközben egy képen nem szereplő egyén viszonozza a tüzet. Később egy fekete ruhás, kapucnis ember, vélhetően egy antifa „black block” tagja, átrohan a kamera előtt.

Active shooter in Downtown Portland. pic.twitter.com/xmjfGyrANm — Sean (Carmitchel) August 23, 2021

Az orosz RT hírcsatorna azt írja, hogy a videón szereplő férfi egy Proud Boys aktivista, akit el akartak kergetni az antifák, de az nem világos, hogy ki nyitott először tüzet. Állítólag nem sérült meg senki az összecsapásban, viszont több személygépjárművet és épületet is lövés ért. A lövöldözőt a rendőrség ellenállás nélkül elfogta.

A lövöldözés része volt egy nagyobb összecsapásnak, mely korábban zajlott a Proud Boys és az antifa közt egy bevásárló központ parkolója körül. Az eseményről készült videók tanulsága alapján a két fél paintball-puskákkal, petárdákkal és lécekkel támadta egymást.

: Violent clashes have reportedly broken out between 'ANTIFA' and the 'Proud Boys' in Portland, Oregon. #BREAKING — Sean (Carmitchel) August 22, 2021

Major clash between Proud Boys and Antifa happening now on 122nd in Portland Pepper spray and airsoft deployed, fighting ongoing in the streets pic.twitter.com/z7V584qMuQ — Sean (Carmitchel) August 22, 2021

A tüntetés során egy kisbusz a Proud Boys tagjai közé hajtott, a tüntetők szándékos merénylet-kísérletet feltételeztek és megtámadták a sofőrt, aki elmenekült, mielőtt súlyosabb bántódása esett volna. Azt nem tudni, hogy pontosan milyen szándékkal hajtott a kisbusz a tömegbe, de a tüntetésről szóló videókon jól kivehető az elhagyott jármű.

Proud Boys hold rally in northeast Portland and according to witnesses on the scene a 'left-wing agitator' drove a white van into the rally and crashed. The individual was then bear maced and chased out of the parking lot, according to witnesses pic.twitter.com/lVX77qfbsB — Sean (Carmitchel) August 22, 2021

Az eseményekről szóló híradások szerint a rendőrség nem próbált beavatkozni az összecsapásokba, egészen addig, amíg elő nem kerültek az éles fegyverek.

Címlapkép: Nathan Howard/Getty Images