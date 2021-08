Lezárult a Honvédség afganisztáni mentőakciója, itt vannak a részletek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mindenkit kihozott Afganisztánból a Magyar Honvédség azok közül a magyar állampolgárok közül, akik el is akartak jönni, illetve a magyar NATO-missziót segítő afgán állampolgárok 87%-át is sikerült kimenekíteni. Részben azért nem volt az utóbbi szám 100%, mert volt, aki utolsó pillanatban gondolta meg magát – hangzott el mindez egy rendkívüli sajtótájékoztatón, melyen Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka a kabuli evakuációs misszió részleteit ismertette. A küldetés hét napon át tartott, a honvédség A319-esei 14-szer fordultak, Üzbegisztán is segített Magyarországnak mintegy előretolt bázisként és civil gépeket is igénybe vettek az Operation Shaman fedőnevű küldetés végrehajtásához.