Több kilométer hosszú űrhajót épít Kína, olyan nagy lesz, hogy az űrben kell majd összerakni

A projekt körülbelül 15 millió jüanból, azaz 684 millió forintból indulna el és mintegy öt évet szánnak rá, jó eséllyel bővülne a keretösszeg, ha a fejlesztés kezdeti sikereket mutat fel.

A hatalmas űrhajó moduláris rendszerű lenne, vagyis nem egyben lőnék fel a gép alkotóelemeit, hanem külön-külön juttatnák ezeket az űrbe és ott is szerelnék össze a végső „terméket.”

Kína emellett egy űrállomást is épít, a Tiangong első moduljait már fel is küldték az űrbe és kivitelezése várhatóan jövőre le is zárul.

A címlapkép illusztráció és egy fiktív űrállomást ábrázol. Fotó: Getty Images