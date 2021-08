Szép csendben felfedik magukat a tálibok rejtélyes barátai

Az utóbbi hetekben nagyot fordult a világ Afganisztánnal. Az amerikai csapatok kivonulását követően a tálibok villámgyorsan elfoglalták az országot, végül pedig a fővárosba, Kabulba is könnyűszerrel bevonultak. A tálib uralmat azonban eddig egyetlen ország sem ismerte el hivatalosan, amely valószínűleg a közeljövőben sem fog változni. Egyes államok azonban már most jelezték, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén nyitottak az iszlamistákkal való együttműködésre.

Afganisztán összeomlásának gyorsasága az egész világot meglepte. Mivel az eddig hivatalban lévő, nemzetközileg elismert afgán kormány képviselőinek jelentős része külföldre menekült, továbbra sem világos, hogy hivatalos, nemzetközileg elismert minőségben kik képviselik majd Afganisztán törvényes vezetését. Annyi biztos, hogy az iszlamista tálibok szava lesz a legerősebb a jövő Afganisztánjában, akik 20 év után tértek vissza a hatalomba.

A tálib rezsimet azonban eddig egyetlen kormány sem ismerte el hivatalosan és ez várhatóan a közeljövőben sem változik, főleg az olyan országok esetében, amelyek részt vettek az afganisztáni háborúban. Ezen országok közé sorolható az Egyesült Államok és a NATO valamennyi tagállama. Összehasonlításképpen, az 1996 és 2001 közötti tálib uralmat csupán négy ország ismerte el: Pakisztán, Szaúd-Arábia, Türkmenisztán és az Egyesült Arab Emírségek.

Vannak azonban olyan országok, amelyek gesztusaiból már most kiolvasható, hogy nem lennének annyira elzárkózóak a tálibokkal való együttműködéssel kapcsolatban, ha a körülmények erre adottak.

A titkos szövetséges

A pakisztáni haderőt és titkosszolgálatokat már évek óta éri az a vád, hogy titokban együttműködnek a tálibokkal, annak ellenére, hogy hivatalosan ők is támogatták a NATO-missziót. Utóbbi jegyében például engedték az amerikai haderőnek, hogy pakisztáni légibázisokat használjon a tálibok elleni akciókhoz.

Mindeközben azonban számos hír érkezett annak kapcsán is, hogy a Pakisztán előszeretettel bújtat nemzetközi terroristákat saját területén. Magát Oszama bin Ládent is, aki miatt lényegében kitört az afganisztáni háború, Pakisztánban sikerült végül likvidálniuk amerikai kommandósoknak 2011-ben.

Kabul mostani elfoglalása kapcsán pedig a pakisztáni miniszterelnök, Imran Khan egyenesen úgy nyilatkozott, hogy a tálibok ledobták a szolgaság béklyóit, utalva ezzel arra, hogy szerinte a nyugati országok által támogatott afgán kormány elnyomta a lakosságot. Adja magát a kérdés, hogy miért áll Pakisztán érdekében egy ilyen kapcsolat a tálibokkal.

Ennek egyik oka, hogy a tálibok az előző afgán kormánnyal ellentétben nem ápolnak jó viszonyt Indiával, amely Pakisztán legfontosabb térségbeli riválisa.A másik ok pedig a két ország közötti határvitákkal magyarázható.

A pakisztáni külügyminisztérium által közreadott képen Sah Mahmúd Kuresi pakisztáni külügyminiszter (j4) és az Abdul Gáni Baradar molla, az afganisztáni tálib mozgalom társalapítója és fõtárgyalója vezette tálib küldöttség megbeszélést kezd az iszlámábádi külügyminisztériumban 2019. október 3-án. Kuresi az afganisztáni békefolyamat felélesztésének céljával tárgyal a tálib küldöttséggel. Fotó: MTI/EPA

A közös határt még az akkor Brit Indiát uraló gyarmati kormány és az akkori afgán vezetés határozta meg, illetve létrehoztak egy demarkációs vonalat is, amely a Durand-vonal névre keresztelt pufferzónát alakította a térségben lévő brit és orosz befolyási övezetek között. Ezzel csak az volt a gond, hogy a határvonal pastu törzsi területeken halad át, a pastuk pedig a legjelentősebb népcsoport Afganisztánon belül, Pakisztánban pedig a második legnagyobb etnikai csoport a pandzsábiak után. Ez megmagyarázza azt is, miért van a táliboknak akkora befolyásuk Pakisztánban. Éppen ezért Afganisztán később többször jelezte, hogy nem ismeri el a vonatkozó határvonalat. A tálib mozgalomnak is vannak ugyan pastu nacionalista gyökerei, de elsősorban egy iszlamista szerveződésnek tekinthető, amelyet sokkal inkább vallási megfontolások vezérelnek. A tálibok első sajtótájékoztatójuk alkalmával ki is jelentették, hogy nem törekednek Afganisztán határainak megváltoztatására.

A fentiek ellenére a tálibok hallgatólagos támogatása is kétélű fegyver lehet Pakisztán számára.

Egyrészt mert sikerük felbátoríthat más, Pakisztánban működő terrorszervezeteket, amelyek a múlt hónapban is több terrormerényletet követtek el. Pakisztánban ugyanis szintén erős jelenléttel bír a tálib mozgalom. A tálibokkal való jó viszony ráadásul idővel az amerikaiakat felbőszítheti, akik eddig szemet hunytak a pakisztáni hintapolitika fölött. A pakisztáni vezetés éppen ezért óvatos és ezidáig nem ismerte el az új tálib vezetés létjogosultságát.

Az orosz medve is figyel

Afganisztán egyáltalán nem mellékes ország az orosz külpolitika szempontjából sem, amely már a cári időkben igyekezett befolyását kiterjeszteni a térségben, de a nyolcvanas években lezajlott szovjet-afgán háború is bizonyítja, hogy az oroszok sok szempontból saját érdekszférájukba tartozónak tekintik a térséget.

Ami a tálibokat illeti, Oroszország eleinte kifejezetten fenyegetőnek tartotta a tevékenységüket és támogatta a nyugati országok misszióját az elmozdításukra, döntően azért, mert a tálibok rokonszenveztek a csecsen szeparatistákkal és Oroszország nemzetbiztonságára nézve veszélyes terroristákat rejtegettek.

Az oroszok később kimondottan baráti kapcsolatban álltak a tálib uralmat követő Karzai-kormánnyal, olyannyira, hogy Hamid Karzai akkori afgán elnök még a Krím annexióját is elismerte. Az új afgán kormánnyal, amelyet Karzait követően már Asráf Gáni vezetett, nem sikerült ilyen szívélyes viszonyt kialakítani. Az oroszok ekkoriban kezdtek el informális úton kapcsolatot kiépíteni a tálibokkal, akiket az akkoriban tomboló Iszlám Állam megfékezésére is fel kívántak használni.

Ezen felül az oroszok idővel felismerték azt is, hogy az amerikaiak kivonulása esetén a tálibok megkerülhetetlen tényező lesznek Afganisztánban, így nem árt már jó előre megágyazni egy konstruktív kapcsolatnak. Ez a törekvés annyira látványos volt, hogy egy, az orosz-afgán államközi kapcsolatok 100 éves évfordulója alkalmából Moszkvában megrendezett eseményre az orosz fél mind Hamid Karzait, mind pedig a tálibokat meghívta, az akkor hivatalban lévő afgán elnököt, Asráf Gánit azonban nem.

Hamid Karzai volt afgán államfõ (b) és a tálib küldöttség tagjai az Oroszország által kezdeményezett nemzetközi Afganisztán-konferencián Moszkvában 2021. március 18-án. Az afganisztáni békefolyamat felgyorsítását célzó találkozót a kabuli kormány és az ellene harcoló tálib fegyveresek, valamint az Egyesült Államok, Kína és Pakisztán küldöttségének részvételével rendezik. Jobbról a második Abdul Gáni Baradar molla, az afganisztáni tálib mozgalom társalapítója és fõtárgyalója. Fotó:MTI/EPA/Alekszandr Zemljanyicsenko

Szimbolikus az is, hogy az Oroszország nevében hivatalosan megszólaló személyek az utóbbi napokban elsősorban a Gáni-kormány inkompetenciájának rótták fel az afganisztáni összeomlást.

Az oroszok és a tálibok között már most mutatkozik együttműködés. Az oroszok ennek értelmében kijelentették, hogy nem evakuálják a kabuli követségüket. A tálibok cserébe őrséget állítottak fel a kabuli orosz nagykövetség körül, és szavukat adták, hogy a diplomatáknak semmilyen bántódásuk nem esik. Tehát a tálibok részéről is igencsak van affinitás az oroszokkal való kooperációra.

MINDEZEK ELLENÉRE AZ OROSZOK TOVÁBBRA IS TERRORSZERVEZETKÉNT TARTJÁK NYILVÁN A TÁLIBOKAT, AKIKNEK URALMÁT ADDIG BIZTOSAN NEM ISMERIK EL HIVATALOSAN, AMÍG AZOK KELLŐ GARANCIÁT NEM KÍNÁLNAK ARRA VONATKOZÓAN, HOGY NEM FENYEGETIK MAJD OROSZORSZÁG NEMZETBIZTONSÁGI ÉRDEKEIT.

Kína sem marad rest

Kína tisztségviselői már jó előre biztosították az tálibokat arról, hogy tiszteletben tartják Afganisztán függetlenségét és nem terveznek semmilyen katonai beavatkozást az országban. A kínai külügyminiszter, Vang Ji ráadásul júniusban egy tálib delegációt is fogadott, Abdul Gáni mullah, az iszlamista formáció politikai testületének vezetőjével az élen.

Az, hogy a kínaiak sem ütnek meg ellenséges hangnemet a tálibokkal egyszerre magyarázható nemzetbiztonsági, gazdasági és geopolitikai érdekekkel.

Nemzetbiztonsági szempontból Kína ugyanis azt akarja elérni, hogy a tálibok harcoljanak az ujgur függetlenségi mozgalmak ellen, hiszen szerintük ezek veszélyeztetik „a térség stabilitását, fejlődését és együttműködési képességeit.” Ezt érintően kifejezetten a Türkesztáni Iszlám Pártra, illetve a Kelet-Türkesztáni Iszlám Mozgalomra gondolnak, amely mind Kínában, mind pedig Afganisztánban aktív.

Ami a gazdasági tényezőket illeti, Afganisztán igen gazdag ásványkincsekben, amely felkeltheti a kínai befektetők érdeklődését, már csak a földrajzi közelség miatt is. Már arról is röppentek fel hírek, hogy Afganisztán csatlakozhat az "Egy övezet, egy út" nevű kínai gigaprojekthez, amely különböző óriásberuházásokon keresztül hivatott a kínai kül- és gazdaságpolitikai célokat érvényesíteni a világban. Ennek ellenére erősen kérdéses, hogy a kínaiak bármilyen nagyberuházást indítanának addig, amíg a maihoz hasonló kaotikus állapotok uralkodnak Afganisztánban.

A tálib hatalomátvétel geopolitikai szempontból is kedvező lehet Kína számára, nem utolsó sorban azért, mert a tálibokkal való együttműködés alkalmas arra, hogy borsot törjenek az amerikaiak orra alá. A kínai propagandagépezeten keresztül már meg is jelentek olyan vélemények, miszerint az amerikaiak Tajvant is ugyanúgy magára hagynák, mint most Afganisztánt egy esetleges kínai országegyesítési kísérlet esetén. Az amerikaiak azonban ennek hatására szinte rögtön kinyilvánították elkötelezettségüket a tajvani érdekek védelme és a térség stabilitásának biztosítása mellett.

