Elkerülhető lett volna a teljes összeomlás Afganisztánban? Válaszolnak a szakértők

Gyors sikerekkel indult az afganisztáni NATO-misszió, az összeomlás pedig legalább olyan gyors volt, miután az Egyesült Államok és más nyugati országok katonái elkezdtek kivonulni az országból. A kudarc okai számos tényezővel magyarázhatók, többek közt kulturális, etnikai és vallási ellentétekkel is, de Mathias Corvinus Collegium ma esti kerekasztal-beszélgetésén résztvevő szakértők úgy vélik, az Egyesült Államok megközelítése is számos tekintetben hibás volt Afganisztánnal kapcsolatosan. Az elemzők úgy látják, nehéz lett volna a fennálló körülmények mellett más kimenetelt elérni Afganisztánban, de az összeomlás lehetett volna lassabb.

Sikerként vagy kudarcként könyvelhető el az afganisztáni NATO-misszió?

Az éj leple alatt távozott az utolsó amerikai repülőgép Afganisztánból. A távozás körülményei hasonlóak voltak, mint amikor Bagramból vonult ki Amerika, azzal a különbséggel, hogy itt számítottak az Egyesült Államok távozására – véli Demkó Attila, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének vezetője. Hozzátette: Kabulban ünnepeltek a tálibok, de a lakosság jelentős része nem volt boldog.

Demkó Attila összességében úgy véli, a 20 éves afganisztáni misszió gyors sikerekkel indult. Sok tálib és al-Kaida vezetőt likvidáltak, sokakat elfogtak. A vereség is hasonlóan gyors volt most a NATO-csapatkivonás miatt, ráadásul az átállás is gyorsan megtörtént az afganisztáni vezetők részéről, kivéve olyan estekben, amikor esély sem volt erre.

Wágner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) vezető kutatója úgy fogalmazott, hogy minden szakértő benézte, hogy sose harcoltak Kabulért. 1996-ban is úgy vonultak be a tálibok, hogy Ahmad Sah Masszoúd visszavonult, 2001-ben Amerika pedig jelentősebb harcok nélkül elfoglalta a fővárost. Most is szinte harc nélkül elesett Kabul.

Mártonffy Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Amerikai Tanulmányok Kutatóintézetének intézetvezetője úgy látja, részsiker volt az afganisztáni misszió. Sikerült a szeptember 11-ei terrortámadások megtorlása, viszont azt nem sikerült elérni, hogy a terroristaképző tevékenység teljesen leálljon az országban.

Mi lett elrontva? Volt olyan lehetséges kimenetel, hogy sikerrel járjon a NATO-misszió?

Wágner Péter úgy látja, hogy már 2002-ben elrontotta az Egyesült Államok a missziót. Ekkor legyőzték a tálibokat, ki kellett találni, milyen államformában működjön tovább az ország. Opció volt a monarchia is és az is, hogy nagyobb autonómiát élveznek a régiók, de az Egyesült Államok nem hozott jó döntést. Wágner Péter úgy fogalmazott: ez az ország addig volt nyugodt, amíg a központi hatalom gyenge volt.

Wágner Péter több történelmi példára is rámutatott a centralizáció kudarca kapcsán: 1928-29-ben akartak jobban centralizálni, el is űzték az uralkodót. Ezután az afgán kommunisták akartak centralizálni, melyet a kudarcos szovjet intervenció követett. Az amerikaiak egy hasonló modellel álltak elő; Wágner Péter szerint, ha ez nem így történik, még akár 1-2 évig nyugalom is lehetett volna az országban.

Mártonffy Balázs erre reagálva azt mondta, hogy most is hasonló logikával vonult ki Joe Biden: azt gondolták, hogy 3 hónapig stabilitás lesz, de ez nem így lett. A szakember szerint összességében lehetetlen volt jó döntést hozni.

Demkó Attila ezzel az értékeléssel egyetértett. Mint fogalmazott, nagyon más az afgán társadalom, életérzés, mint az Egyesült Államokban. A tálibok örültek, hogy egy légicsapás után 100-150-en a paradicsomban vannak, nyugati módszerekkel nem lehet harcolni egy ilyen ellenség ellen.

Demkó Attila szerint a döntések megosztásával talán el lehetett volna kerülni a katasztrófát. Úgy látja, a döntések 99%-ban Washingtonban dőltek el, hiába raktak bele 20-25%-os erőfeszítést az európai tagok.

A szakember azt is elmondta: szerinte ideig-óráig stabilabb lehetett volna a rendszer, ha azokat a kisebbségeket, etnikumokat támogatják, amelyek tálib-ellenesek, elsősorban az ország északi területein.

Mártonffy Balázs a professzionalizmus hiányát tartja a legnagyobb hibának, nem is feltétlen magát a kivonulással kapcsolatos döntést. Hozzátette: volt olyan elgondolás, hogy 3-4 részre bontják a térséget, az amerikai vezetés viszont a küldetéstudata miatt nem engedte ezt.

Mi az afgánok véleménye a tálib hatalomátvételről?

Wágner Péter először is azt közölte, hogy lényegében nincs olyan, hogy „az afgánok.” Hatványozottan megosztott az afgán társadalom. Az elmúlt 20 év eseményei azt mutatják, hogy jelentős a vidék-város ellentét is.

Wágner Péter elmondta: az afgán városi lakosság a társadalom alig 20-25%-át alkotja. A vidéki afgán emberekről keveset tudni. A társadalom nagyon vallásos, iskolázatlan, túlélésre játszik és éhezik. Ők többnyire elszenvedői voltak a tálib-amerikai konfliktusnak is.

Minél inkább úgy érezték az emberek, hogy bizonytalan a jövőjük, annál inkább fordultak máktermelés felé. Keveset kell vele foglalkozni, a drogkereskedők előre kifizetik, egyfajta betét egy olyan országban, ahol lényegében nincs bankrendszer – mondta Wágner Péter.

Hozzátette: az afgán társadalomban az amerikaiak által megölt civilek híre is negatívan csapódik le, hiába ügyelnek a civil áldozatok minimalizálására. Sokan vidéken úgy látják az amerikaiakat, hogy bombáznak, felgyújtják a mákföldeket, emiatt pedig nincstelenné válik a lakosság, akik mást nem tudnak tenni, mint a tálibokhoz fordulni.

Mártonffy Balázs úgy látja: nincs kötődési pont az afgán kultúra és az Egyesült Államok értékei közt. A középosztály kell a demokráciához, itt nincs középosztály sem.

Demkó Attila az afgán emberekről azt mondta, hogy a legtöbben békét akarnak, teljesen mindegy, kik uralkodnak. A társadalom nagyobb része úgy gondolta, a táliboknak nagyobb esélye van a béke fenntartására. A szakember kiemelte: a NATO-misszió ideje alatt nem volt béke és rettenetes volt a korrupció az országban.

Példának elmesélte, hogy elment egy meglopott üzlettulajdonos a rendőrségre. A rendőr megkérdezte, hogy mennyit áldozna arra, hogy ez az eljárás elinduljon. Két kecskét. A rendőr elment a bűnözőhöz, ők három kecskét fizettek az eljárás leállításáért, az eljárás ezzel le is zárult. Így működött a jogbiztonság a nyugati uralom alatt. A tálibok ezzel szemben elmennek a tolvajokhoz, és ahogy Demkó Attila fogalmazott: „nem fogja azt mondani a tolvaj, hogy adok nektek 10 kecskét.” Kemény a tálib törvénykezés, de nem korruptak – véli a szakember.

Elmondható, hogy nem jelentenek semmit a nyugati értékek, mint a nők jogai az afgánoknak?

Mártonffy Balázs szerint nem lehet azt mondani, hogy nem jelentenek semmit, csak a Maslow-piramison lejjebb vannak. Az Egyesült Államok által szervezett társadalmi átalakítás ezt nem vette figyelembe és rossz logika mentén, túl gyorsan haladt.

Demkó Attila azt mondta, hogy egy olyan embernek, akinek az a legnagyobb kérdés, hogy tud-e ételt tenni az asztalra, nem az a legfontosabb, hogy a lánya egyetemre tud-e menni. Demokráciát építeni egy olyan rendszerben, ha ennyire rosszak az életkörülmények, nem nagyon lehetett – tette hozzá. Kiemelte: Afganisztán még olyan országoktól is távol van, mint Szíria. Még itt is megoldhatatlan volt a nyugati demokrácia. A női jogok, LMBTQ-jogok fel sem merülnek ilyen helyzetben.

Wágner Péter azt mondta, hogy a 2000-es évek elején már megvolt az elvi joga eddig is a nőknek Afganisztánban, hogy levegyék a burkát, de veszélyben lettek volna a kulturális normák miatt, ezért sokan nem tették ezt meg.

Várható, hogy a tálibok valóban kevésbé lesznek radikálisak és kegyetlenek, mint a ’90-es évek végén?

Mártonffy Balázs úgy véli, hogy ha a tálibok túl inkluzívnak tűnnek, ami egy olyan kommunikációs panel, melyet a külföldi média felé közvetítenek, ez a saját hitelességüket is rontja. Viszont Afganisztán nagy része nem a külföldi médiából tájékozódik, ezért ez inkább egyfajta üzenet külföldre.

Mártonffy Balázs valószínűsíti, hogy a kezdeti relatív stabilitás után meg fognak jelenni az ütközőpontok.

Demkó Attila egyrészt arról beszélt, hogy legalább egy mészárlásról tudunk hazara területről, másrészt viszont úgy véli, hogy nem csupán „PR” a „tálib lite.” A tálibok igyekeznek nem kegyetlenkedni, mert egyrészt nem az övék az egész ország, másrészt pedig van egy generáció, akik nem az ő uralmuk alatt nőtt fel. Most messze nem olyan erős a hatalmuk, mint a ’90-es években.

Wágner Péter arról úgy gondolja, hogy keményedés irányába elviheti a tálibokat az Iszlám Állam. Az Iszlám Államot is részben olyan emberek alkotják, akik volt tálibok. Ők azért álltak át, mert túl mérsékeltek voltak a tálibok; most, hogy a tálibok volt NATO-kollaboránsokkal alkotnak kormányt, még inkább növelheti a radikális Iszlám Állam csáberejét egyesek szemében.

Mit tervez Kína Afganisztánnal?

Wagner Péter megjegyezte: Kína megértőbbnek tűnik a tálibokkal és valószínűleg a nők jogait sem fogják a tárgyalási szempontok közt nyilvántartani, de egyelőre nem ismerik el a tálib kormányt, ahogy az oroszok sem. A nemzetközi közösség reakcióját várják, senki nem akarja az első lépést megtenni.

Demkó Attila úgy látja, hogy ellentétben számos elemzéssel, Afganisztánban nincs annyi nyersanyag, hogy megérje kiépíteni a kitermelés logisztikáját. Kína ünnepli a kivonulást, de elsősorban Amerika kudarca miatt.

Ezen kívül Pakisztán fontos korridora az Övezet és Út programnak. Pakisztánnak pedig Afganisztán fontos. Ilyen értelemben erősödhet a kínai blokk. Ezen kívül megerősödhet a kapocs Irán felé is.

Ott van még az ujgur kérdés is, de nem túl sok az ujgur Afganisztánban, körülbelül 2000.

Wagner Péter elmondta: Pakisztánnak kulcsszerepe volt, mert rengeteg támogatást biztosítottak a táliboknak. Amíg ez a helyzet fennáll, addig a tálibok tudták volna tartani a frontot. Pakisztán az orránál fogva vezette az Egyesült Államokat: bujtatták a tálib vezetőket és Pakisztánban tartózkodott Oszama bin Laden is. Ha Amerika nagyon a sarkára állt, átadtak egy-egy tálib vezetőt, de akárhányszor nekiálltak keménykedni, csak azt sikerült elérni, hogy közelebb kerüljenek Kínához.

Mártonffy Balázs úgy látja, az Egyesült Államok azt mondja, hogy Pakisztán a kulcs a régióban, de valójában ők a kulcslyuk, csak nincs hozzá kulcs.

Címlapkép: LA Times via Getty