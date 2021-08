Már be is üzemelték a tálibok az új amerikai helikoptereik egyikét

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Afgán Nemzeti Hadsereg gyors összeomlása miatt a tálibok nagy mennyiségű amerikai gyártmányú fegyvert, katonai járművet kaparintottak meg; a kezükre került többek közt számos ikonikus UH-60 Black Hawk közepes többcélú helikopter is. Sokan kételkedtek abban, hogy a tálibok használni is tudják majd ezeket a szofisztikált katonai eszközöket, egy interneten keringő videó alapján viszont már be is üzemelték az egyik Black Hawkot az iszlamisták.