Videón, ahogy percekkel a kabuli kivonulás után a hátrahagyott amerikai helikoptereket foglalják el a tálibok

Miután az Afgán Nemzeti Hadsereg nagy része egy puskalövés nélkül letette a fegyvert, már eddig is jelentős mennyiségű amerikai hadianyag jutott a radikális iszlamista tálibok kezébe.

Percekkel azután, hogy az utolsó amerikai katona is elhagyta Afganisztánt, a kabuli repülőtéren megjelentek az immáron amerikai katonai felszerelésben feszítő tálibok, hogy a hátrahagyott eszközöket, járműveket, ellátmányt megvizsgálják.

Az eredetileg a Los Angeles Times egyik mukatársa által Twitteren megosztott videón az látható, hogy a tálibok besétálnak a kabuli repülőtér egyik hangárjába, ahol az elvileg ebben a formában üzemképtelen forgószárnyas repülőgépeket, a külügyminisztérium CH-46 Sea Knightjait és a többi hátrahagyott eszközt veszik számba.

A CNN riportja szerint a helikopterek hatástalanított állapotban kerültek a tálibok kezébe, és szakértelem kell a beüzemelésükhöz, ugyanakkor tény, hogy a táliboknak így már csak ezt a tudást kell beszerezniük, hogy használják a gépeket, az eszközök már a birtokukban vannak.

Taliban enters hangar housing US military helicopters minutes after last US plane departed https://t.co/yj4Z38CASR