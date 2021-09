A sajtónak sírnak a tálibok, amiért az amerikaiak használhatatlan repülőgépeket hagytak Kabulban

Az Al-Jazeera katari székhelyű médiaügynökség egy két perces videót tett ki Twitterre, melyben egyik riporterük a kabuli reptérről nyilatkozik, miután az a tálibok kezére került. Mint ismerteti: az amerikai kivonulás másnapján még ünnepeltek és a levegőbe lövöldöztek a tálib harcosok, most viszont csalódottak és mérgesek, amiért használhatatlan az összes repülőgép és helikopter, melyet megkaparintottak a kabuli reptéren.

The Taliban were disappointed to find inoperable planes and helicopters left behind by American forces on the military side of the Kabul airport. pic.twitter.com/HfmlwYNjO0