Váratlanul távozik a japán kormányfő

Nem indul újra a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) elnöki posztjáért Szuga Josihide japán miniszterelnök, aki a japán sajtó egybehangzó pénteki híradásai szerint ezzel a miniszterelnöki posztról is távozni fog.

A párt szeptember 29-én tartja tisztújító kongresszusát, Szuga bejelentése pedig meglepetést okozott a japán belpolitikában, mert mindeddig a 72 éves politikus számított a favoritnak a pártban, és alig egy éve tölti be a kormányfői posztot.

Nikai Tosihiro, az LDP főtitkára, aki a Kyodo japán hírügynökségnek nemrég adott interjújában támogatásáról biztosította Szugát, a bejelentés után szintén csodálkozásának adott hangot. A főtitkár korábban hangsúlyozta: Szuga nagy hasznára lesz a pártnak, ha a tisztségében marad.

Maga a miniszterelnök azt mondta, a jövő héten tart az ügyben sajtótájékoztatót, és hozzátette: hátralévő hivatali idejében a kormány járványügyi politikájára fog összpontosítani. Abe Sindzó előző kormányfő egészségügyi okokra hivatkozva mondott le a miniszterelnöki posztról tavaly ősszel. Szuga Josihide kormányának népszerűsége viszont rekordmélységbe, 30 százalék alá csökkent, miközben az ország a koronavírus-járvány eddig legpusztítóbb hullámával küzd. A legutóbb közzétett felmérések szerint a miniszterelnök népszerűsége körülbelül 26 százalékra esett vissza.

Szugának sokan azt is a szemére vetik, hogy nem sikerült előnyt faragnia a tokiói olimpiai játékokból, miközben a járvány terjedése miatt az ország fővárosát is magában foglaló prefektúrában és több más prefektúrában már negyedszerre rendeltek el rendkívüli járványügyi állapotot. Mások az oltási kampány lassúságát is Szugának és a kormányának róják fel.

A héten a kormányfőt bírálta a világhírű japán író, Murakami Haruki is, aki egy rádióműsorban kissé gúnyosan azt mondta, hogy "ha a miniszterelnök látja a kiutat a járványból, akkor bizonyára igen éles szeme van". Szuga járványügyi politikáját bírálta Kisida Fumio volt külügyminiszter is. A politikus múlt héten jelentette be indulását az LDP elnökválasztó kongresszusán, néhány elemző pedig őt tartja az egyik legesélyesebb jelöltnek. Az indulók között felmerült Kono Taro, az oltási programért felelős miniszter és Isiba Sigero volt védelmi miniszter neve is. Az új pártelnök egyben az ország következő kormányfője lesz, amennyiben személyét a parlament is elfogadja. Ő fogja vezetni a kabinetet az őszi parlamenti választásokig, amelyeket legkésőbb november 28-án kell megtartani.

Címlapkép: Getty Images