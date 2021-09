Újabb nagy győzelem a táliboknak: szétverték az ellenállókat, megszereztek egy rakás amerikai fegyvert

Nagyon úgy tűnik, hogy heves, napon át tartó harcok után elesett Pandzsír, az utolsó olyan tartomány, amely még ellenállt a tálibok hódításának Afganisztánban. A tálibok a tartományi önkormányzat épülete előtt fotózkodtak, illetve Zabihulla Mudzsahid, az iszlamista mozgalom szóvivője győzelmet deklarált.

A közösségi médiába feltöltött felvételek alapján a pandzsíri városok, falvak valóban a tálibok irányítása alá kerültek. Az ellenállók nagy része elmenekült vagy megadta magát.

Ahmad Masszoúd, a pandzsíri ellenállók (hivatalosan Nemzeti Ellenállási Front Afganisztánért) vezetője nem ismerte el vereségét és további ellenállást hirdetett, illetve azt is közölte, hogy ő biztonságban van és valahol Pandzsírban rejtőzködik.

Pandzsírban vagyunk. Az ellenállás folytatódik

– írta Ahmad Masszoúd Twitteren.

A legendás mudzsahed vezető fia valószínűleg azt tervezi, hogy a hegyekből rejtőzve indít majd ellenálló mozgalmával támadásokat a tálibokkal szemben, akik a pandzsíri falvakat, vásárokat irányítják. Az nem világos, hogy hány katona követte Masszoúdot a hegyekbe.

Masszoúd ezen kívül országos ellenállásra szólította fel Afganisztán lakosságát. A felszólítás következtében több nagyvárosban – többek közt Kabulban – az utcára vonultak az emberek, de nincs hír arról, hogy máshol az országban fegyveres ellenállás indult volna a tálibok ellen.

more courageous women and men of Kabul joined the general uprising declared by today. They are demanding freedom, justice, and the independence of Afg. after 20 years, this resistance and revolution will put an end to aggression once and for all. @AhmadMassoud01