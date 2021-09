A világ legveszélyesebb terroristái is bekerültek az új afgán kormányba - Van, akinek 10 millió dolláros vérdíj van a fején

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Összeállt az új afgán kormány. Az előzetes híresztelésekkel ellentétben úgy tűnik, nem került be az ország vezetésébe egy mérsékelt afgán politikus sem, helyettük mind régi tálib vezetők töltik majd be az összes fontos tisztséget. Az új állam, az Afganisztáni Iszlám Emírség emírje Hibatulla Ahunzada lesz, a tálibok rejtélyes fővezére, de bekerült a kormányba több olyan személy is, akit az Egyesült Államok terroristaként tart nyilván és több milliós vérdíjat tűzött ki a fejére, illetve fontos tisztséget kap Guantanamo Bay néhány korábbi rabja is.