Terjed a delta variáns a világban, a WHO a feltörekvő országok miatt aggódik

Terjed a delta variáns a világon és felütötte a fejét egy új variáns is, amely mű névre hallgat. A fejlett országokban jól halad az oltakozás, viszont a feltörekvő országokban, különösen Afrikában nagyon rögös a folyamat, ezért a WHO most már szabályos kampányt indított, hogy a harmadik oltások ellen ágáljon.